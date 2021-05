Hannover

Es werden immer mehr: Nicht nur in der City, sondern auch in den Stadtteilen gibt es mehr und mehr Testzentren meist in Verbindung mit langen Schlangen von wartenden Menschen. Wer sich auf das Coronavirus testen lassen möchte, muss mancherorts Geduld mitbringen. Denn: Die die Nachfrage in Hannovers Testzentren steigt. Die NP hat gefragt, weshalb sich die Hannoveraner testen lassen und wie hoch die Auslastung der verschiedenen Testzentren tatsächlich ist.

Heike Drewes-Friedrich (60) steht in der Schlange des „#hannoverschützt“-Testzentrum in der Karmarschstraße: „Ich brauche den Test, um im Mäntelhaus Kaiser einkaufen zu können“, erzählt die 60-Jährige. Seit Monaten sei sie nicht mehr in einem Klamottenladen gewesen: „Ich freue mich riesig, endlich mal wieder vor Ort Kleidung anschauen und kaufen zu können.“

Möchte endlich wieder in der Innenstadt einkaufen: Heike Drewes-Friedrich macht einen Corona-Test, um shoppen zu gehen. Quelle: Nancy Heusel

Auch Sophia Haasper wartet auf ihren Corona-Test: „Ich will mir ein Nasenpiercing stechen lassen, also brauche ich einen Corona-Test“, erzählt die 18-Jährige. Dass das Piercing in der Öffentlichkeit wegen des Mund-Nasen-Schutzes erst einmal gar nicht oft sichtbar sein wird, macht der 18-Jährigen nichts aus: „Ich lasse es ja für mich selbst stechen“, sagt sie.

Wird sich ein Piercing stechen lassen: Sophia Haasper wartet auf ihr Corona-Testergebnis bevor sie zum Piercer kann. Quelle: Nancy Heusel

Auch Serkan Yildirim benötigt das negative Testergebnis. Der Grund: Er möchte mit seinem Sohn zum Friseur: „Es wird mal wieder Zeit“, sagt der 47-Jährige. Dass er mit seinem Sohn ein negatives Testergebnis habe, wolle er dann gleich noch weiter ausnutzen: „Wenn wir beim Friseur durch sind, gehen wir noch ein bisschen shoppen.“

Wollen zum Friseur: Vater Serkan Yildirim und sein Sohn machen einen Corona-Test, damit sie ihre Haare schneiden lassen können. Quelle: Nancy Heusel

Für Lea-Sophie Kumlehn (22) ist es nicht das erste Mal in der Warteschlange für den Corona-Test: „Ich teste mich jeden Tag, weil es mir wichtig ist, sicher zu sein, dass ich niemanden infiziere“, erzählt die 22-Jährige. Sie habe ein Testzentrum direkt vor ihrer Haustür: „Einen Test zu machen, ist also ganz unkompliziert für mich.“

Sie will „safe“ sein: Deshalb macht Lea-Sophie Kumlehn jeden Tag einen Corona-Test. Quelle: Nancy Heusel

Dass es ohnehin nicht kompliziert ist, einen Corona-Test zu machen, zeigen auch die Auslastungszahlen der diversen Corona-Testzentren. Auf NP-Anfrage heißt es, dass keins der Zentren bis dato zu 100 Prozent ausgelastet sei: „Es gibt immer Möglichkeiten, sich testen zu lassen“, versichert Lutz Niereisel, Geschäftsführer die Initiative „#hannoverschützt“. Die Großzahl dieser Zentren haben je vier Testkabinen, sodass 1440 Tests pro Tag angeboten werden können: „Die höchste Testzahl lag bisher jedoch bei 1300 Testungen an einem Tag“, weiß Niereisel.

Der Geschäftsführer habe bereits festgestellt, dass die Nachfrage klar von der Tageszeit sowie von den Witterungsbedingungen abhänge: „Bei gutem Wetter testen wir mehr, weil die Menschen einkaufen oder in der Außengastronomie essen gehen möchten“, sagt Niereisel. Die hohe Nachfrage an Corona-Tests zu bestimmten Tageszeiten sei zudem vom Standort des Testzentrums abhängig: „Das Testzentrum beim Turnklub Hannover in der Südstadt ist vor allem morgens durch die Berufstätigen gut ausgelastet, während es im Testzentrum beim Schillerdenkmal hingegen morgens sehr entspannt ist.“

Ein bekanntes Bild: Die Warteschlangen vor den Testzentren sind meist lang. Quelle: Nancy Heusel

Auch in den insgesamt sieben Filialen des Schnelltestzentrums in der Karmarschstraße 40 (gegenüber der Markthalle), in der Theaterstraße 6 (HeimW), am Weißekreuzplatz, auf dem Opernplatz, in der Lister Meile 76, an der Lutherkirche (Nordstadt) und Georgstraße 8 (ehemals Baby Walz) variiert die Auslastung. Das Zentrum in der Lutherkirche sei nach eigenen Angaben mit etwa 82 Prozent am stärksten ausgelastet. Patrick Watermann vom Schnelltestzentrum Hannover hat beobachtet, dass die Anzahl der Testungen stark abhängig vom jeweiligen Wochentag sei: „Sonntag, Montag und Dienstag sind unsere schwächsten Tage. Donnerstag, Freitag und Samstag führen wir im Schnitt die meisten Testungen durch“, sagte er im NP-Gespräch.

Derzeit bietet das Testzentrum am Zoo rund 2000 Tests pro Tag an. Im Drive-In Testzentrum seien insbesondere am Vormittag und am späten Nachmittag die Termine meist ausgebucht: „Zum frühen Nachmittag sind an diesen beliebten Tagen mit ein bisschen Glück noch Plätze frei“, sagte Björn Metzner, Leiter des Veranstaltungsmanagements. Im Walk-In-Testzentrum hingegen könnten täglich bis zu 800 Personen getestet werden. Es würden jedoch durchschnittlich bisher nur rund 500 Tests in Anspruch genommen. Demnach sei bereits geplant, dass das Walk-In-Testzentrum nach dem 30. Mai 2021 wieder geschlossen werde: „Das Drive-In-Testzentrum hingegen bleibt bestehen“, so Metzner.

Von Sophie Peschke