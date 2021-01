Hannover

Marlon Bargmann (24) tritt durch den Haupteingang der Hochschule Hannover. Der 24-Jährige quetscht sich durch eine Schlange aus wartenden Studenten. Dann sitzt der Student des Fachs Wirtschaftsingenieur Elektrotechnik mit 74 Mitstudenten in der Aula der Hochschule Hannover. Auf dem Tisch liegt seine Klausur im Fach „Lineare Systeme“.

Vor einem Jahr wäre dies eine normale Prüfungssituation gewesen. „Doch die derzeitige Studiensituation ist nicht normal“, weiß Bargmann. Während er seine Klausur schreibt, beschließen zeitgleich Bund und Länder eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 31. Januar. Schulen sollen geschlossen bleiben. Für Präsenzprüfungen hingegen gibt es in der Corona-Verordnung kein Verbot – wie die Prüfungen durchgeführt werden, ist damit den Hochschulen überlassen.

Der Allgemeine Studierendenausschuss der Hochschule Hannover (Asta) hat deshalb Bedenken: „Es wird immer nur über die Schulen als Pandemietreiber gesprochen, doch auch in den Universitäten und Hochschulen kommen vor allem in der Klausurenphase weiter viele Haushalte zusammen“, ärgert sich Lennart Patzschke (21), Politikreferent der Studierendenvertretung.

75 Studierende ohne Maske

Marlon Bargmann hat am Dienstag wie die meisten seiner Mitstudenten die Corona-Maske während der eineinhalbstündigen Klausur abgenommen: „Daran, dass ich mich mit dem Coronavirus anstecken könnte, habe ich in dem Moment gar nicht gedacht, weil ich viel zu fokussiert auf meine Klausur war“, erzählt der 24-Jährige.

Doch nach der Klausur landen 34 Beschwerde-Mails im Postfach der studentischen Vertretung. „Es muss etwas passieren“, weiß Lennart Patzschke vom Asta. Klausuren sollten derzeit nicht mit vielen Studenten in Präsenz geschrieben werden. Doch einige der Prüfer an der Hochschule Hannover verweisen laut Asta auf die Corona-Verordnung, nach der die „Kontaktbeschränkungen das Abstandsgebot im Bereich der beruflichen Aus-, Fort- oder Weiterbildung“ nicht gelte.

„Sschwer, Kontakte zu reduzieren und Abstand zu halten“

Dass derzeit weiterhin 75 Haushalte bei Präsenzklausuren zusammenkämen, findet Studentenvertreter Patzschke nicht nachvollziehbar: „Das macht es Studierenden wirklich schwer, Kontakte zu reduzieren und Abstand zu halten“, sagt Patzschke. Verärgert ist der 21-Jährige vor allem, weil er findet, dass es eine einfache Lösung gäbe: „Für viele Prüfungen könnte es alternative Prüfungsformen geben“, weiß Patzschke. Dies würden auch die Prüfungsordnungen ermöglichen. „Dazu zählen zum Beispiel Formate wie mündliche Prüfungen, Studienarbeiten, Portfolios oder Präsentationen“, so Patzschke. Darüber, dass das alternative Formate auch rund ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in der Praxis nur wenig genutzt werde, ist der Studentenvertreter enttäuscht: „Es ist jetzt wirklich genug Zeit vergangen, sodass ein Plan B für die Klausurenphase hätte ausgearbeitet werden können.“

„Balance zwischen Studienerfolg und Gesundheitsschutz“

Auf diese Kritik reagiert Hochschulpräsident Josef von Helden: „Wir passen seit Monaten die Lehre und Prüfungen immer wieder an und bemühen uns um eine Balance zwischen dem Ermöglichen von Studium und Studienerfolg sowie dem Infektionsschutz “, sagt er im NP-Gespräch. Deshalb seien beispielsweise auch längst die ursprünglich geplanten Klausuren mit 100 bis 400 Personen in der angemieteten Eilenriedehalle verschoben worden.

Außerdem seien die Lehrenden vom Hochschulpräsidium aufgefordert, bei allen Prüfungen, bei denen es möglich sei, auf die Präsenz zu verzichten. „Allerdings führt bei manchen Fächern kein Weg an der Präsenzprüfung vorbei“, so der Hochschulpräsident. Dennoch: Das Hochschulpräsidium werde die aktuelle Situation bewerten und überlegen, ob an dem Klausurenplan für Januar mit den geplanten Prüfungen mit bis zu 75 Studierenden festgehalten werden soll.

Zur Klausur im Fach „Lineare Systeme“ am Dienstag sind fast alle zur Prüfung angemeldeten Studierenden in die Aula gekommen: „Das hat mich richtig gewundert. Es war nur ein einziger Platz frei“, erzählt Bargmann im NP-Gespräch. Eine andere Möglichkeit hätten die Studenten jedoch auch nicht, da die Klausur nur ein Mal im Semester angeboten werde. „Wenn man nicht hingeht, muss man ein halbes Jahr warten und hat bis dahin vielleicht einige der Inhalte schon längst wieder vergessen“, erklärt Bargmann. Dadurch entstehe der Druck, auch in Zeiten von Corona an einer Präsenzklausur teilzunehmen. „Ich kann mir vorstellen, dass Studierende dadurch selbst mit Erkältungssymptomen zur Prüfung kommen würden.“

„Es müsste einen zweiten Prüfungstermin geben“

Der 24-Jährige engagiert sich ebenfalls im Allgemeinen Studierendenausschuss und fordert für Klausuren, bei denen die Präsenz erforderlich ist, einen zweiten Prüfungszeitraum: „Es müsste in diesen besonderen Zeiten einen alternativen Prüfungstermin zum Beispiel zum Ende des Semesters geben,“ fordert Bargmann. Das würde die Situation entzerren.

In der kommenden Woche stehen an der Hochschule Hannover wieder Klausuren an: Am Montag eine Klausur in Mathe der Fakultät Wirtschaft und Informatik, am Mittwoch eine Klausur in Programmieren – beides Klausuren, die laut Studierendenvertretung problemlos auch ohne Präsenz abgehalten werden könnten.

