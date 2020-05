Corona-Statistiken: Das Leben kehrt in Hannovers Innenstadt zurück

Hannover

Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen zeigen Wirkung. Langsam kehrt das Leben in die Stadt zurück. Das Vorkrisen-Niveau ist allerdings bei Weitem noch nicht erreicht, denn auch die Virus-Gefahr ist noch nicht gebannt. Deutlich zu sehen ist der Trend in der Fußgängerzone: Immer mehr Menschen flanieren mit Eis und den Einkaufstüten durch die City – auch dank des schönen Wetters.

Den größer werdenden Andrang in die Innenstadt belegen auch die Zahlen von Hystreet, die die Fußgängerströme messen. Waren in der Woche nach den Geschäftsöffnungen zunächst nur 30.000 Menschen täglich auf der Einkaufsmeile der Georgstraße unterwegs, sind es jetzt schon rund 50.000. „Die Öffnungen der Restaurants haben noch mehr Anreize geschaffen, in die Innenstadt zu kommen“, sagt Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft. Den höchsten Wert dokumentierte Hystreet am Samstag, 16. Mai, als 56.743 Fußgänger durch die Georgstraße liefen. Zum Vergleich: Vor der Corona-Krise wäre das wahrscheinlich die Zahl eines nicht so berauschenden Montags gewesen.

Während sich der Zustrom unter der Woche verbessert, bereiten vor allem die Samstage den City-Händlern Sorgen. „Die haben unsere Innenstadt immer ausgezeichnet, doch da bekommen wir die Menschen aus dem Umland noch nicht in die Innenstadt“, sagt Prenzler. Woran das liegt, sei nicht ganz klar. Prenzler kann sich vorstellen, dass der ein oder andere aus dem Umland es scheut, mit der Bahn oder dem Bus zum Shoppen zu fahren. Aber auch die Parkhäuser seien nicht so ausgelastet wie vor der Krise: Vermutlich blieben gerade die älteren Menschen aus dem erweiterten Einzugsgebiet aus Sorge vor einer Infektion mit Covid-19 vorerst noch Zuhause.

Autoverkehr nimmt wieder zu

Panik vor einem City-Besuch sei aber unbegründet, so Prenzler: „Ich kenne keinen Ort in der Fußgängerzone, an dem man sich nicht aus dem Weg gehen könnte, um den Abstand einzuhalten.“ Dass viele Kunden noch vorsichtig seien, wirke sich auch auf den Umsatz aus. Der läge bei 50 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Dies führe dazu, dass viele Händler Teile ihrer Belegschaft auch noch in Kurzarbeit lassen und die Öffnungszeiten angepasst haben.

Eine einsame Taube in der Fußgängerzone: So sah es zu Zeiten der massiven Corona-Beschränkung aus. Quelle: Villegas

Auch an anderen Orten zeigt sich, dass die Stadt inzwischen wieder belebter ist. Dies ist ausgerechnet dadurch spürbar, dass die Luft etwa an der Verkehrsmessstation an der Göttinger Straße wieder schlechter wird. Sank der Wert für Stickoxide während der Corona-Beschränkungen auf historische Tiefstwerte, pendelt sich der Stickoxid-Anteil in der Luft nun langsam wieder auf Normalniveau ein. Dies ist zumindest ein Zeichen dafür, dass der Autoverkehr zugenommen hat.

Nach Angaben des Datenprojekts Everyone Counts ist der Radverkehrsanteil weiter ungebrochen hoch. An den Ausflugstagen treten oft mehr als doppelt so viele Menschen in die Pedale als noch vor der Corona-Krise. Die Bahnen und Busse sind aber leerer als vor der Pandemie. Die Zahl der Wartenden an Haltestellen liege bei etwa 60 Prozent des Vor-Krisen-Niveaus, hat Everyone Counts ermittelt. Die Werte ergeben sich aus den Standortdaten der Handynutzer.

Von Sascha Priesemann