Hannover

Die Temperaturen deuten noch nicht darauf hin. Langsam aber sicher nähert sich auch dieser Sommer dem Ende – und damit auch die Freibad-Saison. Wie die Stadt auf Nachfrage der NP erklärte, bereitet sie schon die Öffnung der Hallenbäder vor. Voraussichtlich Mitte September sollen diese den Betrieb aufnehmen. Ein Konzept für Nutzung und Hygiene werde „aktuell erarbeitet“, sagt Sprecher Udo Möller. Dieses müsse dann noch mit dem Gesundheitsamt der Region abgestimmt werden.

Leider werde es wegen der Corona-Pandemie auch bei der Öffnung der Hallenbäder „starke Einschränkungen“ bei der Besucherzahl geben, „mehr noch als bei den Freibädern“, kündigt Möller an. Das werde aber „aller Voraussicht nach nicht dazu führen können, dass die Freibäder länger geöffnet bleiben“.

Anzeige

Hallenbad-Öffnungen: SPD hat große Bauchschmerzen

In der Politik stößt die Strategie auf deutliche Kritik. „Ich habe da ganz arge Bauchschmerzen. Sport in geschlossenen Räumen finde ich nach wie vor sehr schwierig“, sagt Angelo Alter, sportpolitischer Sprecher der SPD. „Wenn das Wetter es erlaubt, sollten die Freibäder möglichst lange geöffnet bleiben“, fordert er.

Weitere NP+ Artikel

Das sieht auch Thomas Klapproth so, Sportexperte der CDU-Ratsfraktion. „In diesen besonderen Zeiten erwarte ich eine hohe Flexibilität von der Stadtverwaltung. Wenn das Wetter mitspielt, sollten die Freibäder so lange wie es geht geöffnet und der Start in den Hallenbädern verschoben werden“. Die Stadt solle „nicht stur an ihren Plänen festhalten“. Alter von der SPD ist sich sicher, dass es dagegen bei den Mitarbeitern der Bäder keine Widerstände gäbe. „Die habe ich immer als sehr flexibel erlebt“.

Grüne ärgern sich über Personal-Engpass in den Bädern

Laut Stadtsprecher Möller ist es mit dem vorhandenen Personal nicht möglich, gleichzeitig Frei- und Hallenbäder zu öffnen. Mark Bindert, sportpolitischer Sprecher der Grünen, schlägt einen Kompromiss vor: „Vielleicht kann man ja zumindest das Lister Bad länger geöffnet lassen und dafür in einem der Hallenbäder den Start verschieben“.

In seiner Brust schlagen „zwei Herzen“. Für den Breitensport sei es besser, wenn die Freibäder möglichst lange offen blieben. „Aber die Vereinssportler trainieren lieber in der Halle“. Er ärgert sich allerdings auch, dass in den städtischen Bädern „nach wie vor einige Stellen unbesetzt sind“. Weil die Stadt an den Tarifabschluss gebunden sei, könne sie jedoch keine höheren Löhne zahlen, um neues Personal anzulocken.

Aquaalatzium lässt 42 Personen im Kreisverkehr schwimmen

Doch wie könnte ein Hygienekonzept für die städtischen Hallenbäder aussehen? Zunächst ist davon auszugehen, dass es bei einer Anmeldepflicht und festen Schwimmzeiten bleibt, wie bereits jetzt in den Freibädern. Öffnen dürfen Hallenbäder bereits seit einiger Zeit wieder. Das Aqualaatzium beispielsweise hat eine Ampel eingeführt. Besucher können gleich auf der Homepage sehen, in wie weit die Kapazität des Bades ausgelastet ist und ob mit Wartezeiten zu rechnen ist. Das Hallenbad nahm im Juni wieder den Betrieb auf.

Im Eingangsbereich sowie in den Gängen und Umkleiden gilt Maskenpflicht, ebenso Höchstgrenzen für den Zutritt zu einzelnen Bereichen. Ins Hallenbad dürfen gleichzeitig nicht mehr als 160 Besucher. Das Schwimmerbecken ist in drei Bahnen eingeteilt, auf denen jeweils maximal 14 Personen im Kreisverkehr schwimmen dürfen, insgesamt also 42.

Fössebad soll am 1. September öffnen – hat aber kaum Platz

SPD-Mann Alter fordert für Hannovers Hallenbäder ein „sehr gut durchdachtes Konzept“. Kontakt müsse „wirklich ausgeschlossen werden“. Sowohl auf dem Weg ins Becken als auch im Becken selbst müsse ein Rundlauf in Form einer Einbahnstraße eingerichtet werden, „auch, wenn das bedeutet, dass man mal einen längeren Umweg gehen muss“.

Die Stadt betreibt das Stadionbad, das Stöckener Bad, das Nord-Ost-Bad und das Vahrenwalder Bad. Das Misburger Bad ist wegen Baumängeln dicht und muss neu errichtet werden. Für das Fössebad ist eine gemeinsame Betreibergesellschaft des Universitätssportclubs sowie von W98/Waspo Hannover zuständig. W98/Waspo-Präsident Bernd Seidensticker kündigt die Öffnung für den Publikumsverkehr für den 1. September an. Aufgrund der geringen Größe des Beckens und der Pflicht zur Einhaltung des Hygieneabstands werde es aber „nicht viel Platz für die Badegäste geben“.

Von Christian Bohnenkamp