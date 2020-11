Corona: Spielt Kultusminister die Gefahr an Schulen herunter? 

Hannover

Angesichts der exponentiell steigenden Corona-Infektionen kritisiert der Vorsitzende des Philologenverbandes, Horst Audritz, die zögerliche Haltung des niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) scharf.

„Es ist eine Milchmädchenrechnung, die Sicherheit der Schulen mit der geringen Quote der Infizierten, also den Infektionen in Relation zur Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler, zu begründen.“ Auch die Empfehlung des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes, bei einem Corona-Ausbruch nur noch die Schüler in häusliche Quarantäne zu schicken, die durch direkten Kontakt einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt waren, sofern auch im Unterricht Masken getragen werden, bezeichnet Audritz als Fehlentscheidung.

„Schulen könnten zu Treibern der Pandemie werden“

„Angesichts der ernsten Lage ist das zögerliche Vorgehen des Kultusministers unverständlich, sein Beteuern, die Schulen seien sicher, geradezu fahrlässig. Es ist abzusehen, dass die Schulen keine isolierten Schutzzonen bleiben werden. Mit den steigenden Infektionszahlen insgesamt wird auch die Zahl der Infizierten an den Schulen deutlich zunehmen, Schulen könnten zu Verstärkern der Pandemie werden“, warnt der Verbandsvorsitzende.

Minister muss Schutzwall um Schulen errichten

Man müsse sich angesichts der exponentiellen Ausbreitung des Virus „von einer Politik des Abwartens und Reagierens verabschieden und zu einer aktiven, präventiven Eindämmung übergehen“. Audritz fordert daher vom Kultusminister, umgehend einen Schutzwall um die Schulen zu errichten. Dafür seien folgende Maßnahmen erforderlich: Ausweitung von Quarantänemaßnahmen an betroffenen Schulen; kontinuierliche Kontrolle der Infektionssituation, also regelmäßige Stichproben statt nur anlassbezogener Tests; schnellerer Wechsel in das Szenario B sowie kein sprunghaftes Wechseln zwischen den Szenarien A und B. Nach Ansicht von Audritz führe ein Sieben-Tage-Rhythmus zu Unsicherheit. Konsequentes Tragen von Masken im Unterricht, auch im Szenario B, da auch bei halbierten Klassen Infektionsgefahr bestehe. Anschaffung von Belüftungssystemen für „unsichere“ Unterrichtsräume sowie FFP2-Masken für Lehrkräfte.

Audritz: „Wir können die Pandemie nur mit konsequenten und härteren Schutzmaßnahmen eindämmen. Sonst droht ein stetig ansteigender Infektionstrend mit ständigem Wechsel zwischen Verschärfungen und Lockerungen der Corona-Auflagen, der für Schüler, Eltern und Lehrkräfte nicht tragbar ist.“

