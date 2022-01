Corona-„Spaziergänge“ in Hannover: Polizei steht vor einem Dilemma

Hannover

Hannover. In Bautzen gibt es bei einem unangemeldeten Corona-Protest drei verletzte Polizisten, in München setzen Beamte gegen Impfgegner und Kritiker der Corona-Maßnahmen Schlagstöcke und Pfefferspray ein und in Salzgitter wollen sogenannte „Spaziergänger“ eine Polizeikette durchbrechen – mit dabei sind auch Kinder. Unschöne Szenen, die es trotz emotional aufgeheizter Debatte bislang zum Glück so in Hannover nicht gab.

Die Kleinstgruppen, die sich montags an zahlreichen Orten in der Landeshauptstadt und im Umland zu „Spaziergängen“ treffen, sind „überwiegend friedlich unterwegs. Hannover setzt sich damit von Protesten in anderen Städten ab“, sagt nicht irgendwer, sondern der oberste Staatsschützer der Polizei in Hannover, Kriminaldirektor Harry Blome.

Harry Blome: Chef des Polizeilichen Staatschutzes in Hannover. Quelle: Kutsche

Der Leiter der Kriminalfachinspektion 4 und seine Kollegen haben von Amts wegen Impfgegner, Corona-Leugner und Kritiker der Pandemie-Maßnahmen seit geraumer Zeit im Blick. Die Beamten beobachten auch, wie sie in Telegram-Chats und Social Media die „Spaziergänge“ in der Region Hannover organisieren. Und wie Protestierer immer wieder versuchen, die Polizei auszutricksen. In den entsprechenden Kommunikationskanälen wird an Friedlichkeit appelliert, weiß Blome: „Gewaltaufrufe sind die Ausnahme und werden von uns auch verfolgt.“

Einsatzkräfte müssen Regeln konsequent durchsetzen

So oder so: Die nicht angezeigten Proteste stellen für die Polizei in Hannover eine Herausforderung dar – nicht zuletzt deshalb, weil sie personalintensiv sind. Die Beamten haben es mit „Spaziergängern“ zu tun, die ihren Unmut beispielsweise zum Ausdruck bringen, indem sie demonstrativ Abstände und Maskenpflicht ignorieren. „Die Einsatzkräfte stehen hier vor einem Dilemma“, meint der Kriminaldirektor. Die Kollegen haben den Auftrag, die Auflagen der Corona-Verordnung konsequent durchzusetzen. „Situativ eskaliert dann die Lage immer wieder“, so Blome. Das hatte auch tätliche Angriffe auf Polizisten, Beleidigungen, Widerstände und Körperverletzungen zur Folge. Was die Intensität angeht, bewegen sich die Straftaten aber bislang auf einem eher niedrigen Niveau.

Nicht angezeigter „Spaziergang“ in der Innenstadt von Hannover. Quelle: Hellerling

Sollte eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland kommen, werden die Karten wahrscheinlich ganz neu gemischt. Es könnte eine weitere Emotionalisierung und unter Umständen auch Radikalisierung der Gegner staatlicher Maßnahmen geben. Auch mit mehr Demos und unangezeigten „Spaziergängen“ ist aus Blomes Sicht zu rechnen.

Keine Hinweise auf rechtsextremistische Strukturen

Insbesondere in ostdeutschen Städten haben die Behörden inzwischen erkannt, dass die Corona-Proteste mehr und mehr von Personen aus dem rechtsextremistischen Lager gekapert werden. Im Bereich der Polizeidirektion Hannover haben sich laut Blome nur ganz vereinzelt Personen aus der rechtsextremistischen Szene bei den „Spaziergängen“ unter besorgte Eltern, Impfgegner, wütende Bürger mit Existenzängsten und Verschwörungstheoretiker gemischt. Auch eine Entwicklung, die Blome bislang eher gelassen sieht: „Weil es zurzeit keine Hinweise auf rechtsextremistische Organisationsstrukturen gibt, die die Proteste gezielt unterwandern.“

Von Britta Mahrholz