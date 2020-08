Hannover

Sommer in der Stadt, es ist heiß. Sehr heiß. Dass kleine und sogar größere Jungen und Mädchen am Ernst-August-Platz neben Galeria Kaufhof trotzdem den glitzernden kleinen und großen Seifenblasen nachrennen, liegt an Mateusz (25) aus Polen. „Ich bin hier, um Kinder glücklich zu machen“, sagt er mit einem Lächeln. Wobei er hofft, dass deren Eltern für den Spaß ihrer Kleinen auch ein paar Cent spendieren. Zwei Tage Hannover, dann gehts nach Hamburg – immer an offenen Plätzen, die Temperaturen sind optimal für sein Geschäftsmodell, Mateusz braucht für diesen Job keine Maske.

Hannover, "Summer in the City": Ferienzeit und Corona, Mateusz macht Seifenblasen in der Innenstadt. Quelle: Christian Behrens

Das ist bei Marcel Thomas (27) und Diana Elias (21) und schon etwas anders. Mit Plexiglasmasken und wenigstens etwas schattig unterm Verdi-Pavillon stehen der Programmierer und die Mathestudentin am Kröpcke und versuchen, Bürger davon zu überzeugen, „sich gerade jetzt in den Corona-Zeiten gewerkschaftlich zu organisieren, weil systemrelevante Berufe nicht systemrelevant bezahlt werden“. Das klappt heute so semi, aber die beiden halten tapfer durch an diesem Sommertag.

"Summer in the City“: Marcel Thomas und Diane Elias werben Gewerkschaftsmitglieder. Quelle: Christian Behrens

Tapfer spielt auch ein paar Schritte weiter die 18-Jährige Alice Ostwald aus Gifhorn mit ihrer Gitarre und ihrer wunderschönen Stimme Balladen erstmals in einer Fußgängerzone, ihre Freundin Nadine Dirks (18) begleitet sie. Ein bisschen Geld verdienen, bevor es an die Ostsee geht. „Es macht Spaß, das mache ich jetzt öfter in den Ferien“, verspricht Alice.

Hannover, "Summer in the City": Alice Ostwald (Sängerin) mit Freundin Nadine Dirks unterhalten die Leute. Quelle: Christian Behrens

Während das Leben draußen auf den Plätzen mehr oder weniger Masken-frei verläuft – nur wenige tragen Stoff-, OP- oder sogar die FFP-2-Masken, ist es in den U- und Stadtbahnstationen der Üstra Pflicht. Seit Mittwoch kostet der Verstoß sogar bis 150 Euro. Was offenbar an einigen Leuten hier in der Kröpcke-Station vorbeigegangen ist. Es ist nicht auszumachen, nach welchen Kriterien der Nasen-Mund-Schutz nicht getragen wird: Junge Pärchen, ältere Männer und Frauen, mittelalte Personen, Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte, Frauen mit und ohne Kinder. In den Gängen sind es am Mittwoch um die Mittagszeit etwa 20 bis 30 Prozent, an den Gleisen noch etwa fünf bis fünfzehn Prozent, die ihre Masken erst aufsetzen, wenn sie die Bahnen betreten.

Maskenpflicht: Einige ziehen sie erst über, wenn sie in die Bahn steigen. Quelle: Christian Behrens

Üstra-Sprecher Udo Iwannek erklärt, dass der „Fahrausweisprüfdienst und auch der Sicherheitsdienst Fahrgäste ansprechen, die keine Schutzbedeckung tragen“. Selten werde mal jemand renitent oder gar aggressiv, „in diesen Fällen besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir vom Hausrecht Gebrauch machen und auch die Polizei hinzuziehen“. Lehrer Philipp Störtenbecker (29) aus Hannover trägt eine lustige Blues-Brothers-Maske und schwört auch darauf. „Ich unterrichte die Klassen 5 bis 12 im Ratsgymnasium Stadthagen, bringe das meinen Schülern nahe und die halten sich vorbildlich daran.“

Maskenpflicht "in der Üstra": Philipp Störtenbecker (29) hält sich selbstverständlich daran. Quelle: Christian Behrens

Bei der deutschen Bahn herrscht ebenfalls Maskenpflicht – nicht nur in den Waggons, sondern auch an den Gleisen und im Bahnhofsgelände. Auch hier laufen mit einer Selbstverständlichkeit Menschen ohne Schutz durch die Gänge. Am Gleis 4 stehen Silke und Annika mit Maske, ihrem Tandem und Fahrradgepäck und warten auf ihren Zug. Sie wollen an den Weserradweg, „wir lassen uns treiben, je nachdem wie das Wetter ist, woher der Wind kommt, wonach uns ist – wir haben drei Wochen Zeit“. Geplant hatten die beiden Frauen aus Rheinfeld ( Schleswig-Holstein) diesen Urlaub schon vor Corona, „aber nicht hiermit“, sagt die 49-jährige Silke und zeigt auf ihre Maske. Dass diese aber benötigt wird, ist für sie völlig in Ordnung. Und dass viele am Bahnhof diese nicht tragen, unverständlich. „Das steht hier doch überall.“

Annika und Silke warten mit ihrem Tandem auf den Zug –natürlich mit Mund-Nasen-Schutz. Quelle: Christian Behrens

Dies bestätigt eine Bahnsprecherin. „Seit Bestehen der Maskenpflicht informieren wir darüber breit in Zügen, Bahnhöfen sowie in allen Medien und appellieren an Fahrgäste, dies zum Schutz aller Kunden und DB-Mitarbeiter zu beachten.“ Dies werde notfalls auch mit Hilfe der Bundespolizei, die für die Bahnhöfe zuständig ist, durchgesetzt.

Auch am Bahnhof sind überall Hinweise auf die Maskenpflicht. Quelle: Christian Behrens

Entspannt geht es an diesem Mittwoch auf den Terrassen der Restaurants Aresto und A’Mura am Leineufer in der Altstadt zu. Zum Teil getrennt mit beweglichen Plexiglasscheiben sitzen die Menschen unter den schattigen Bäumen und genießen mediterranes Essen und gute Weine. Feyzi Ekinci (Aresto) ist noch zufrieden, auch wenn es weniger Touristen in diesem Sommer gibt. „Die Urlauber aus dem Ausland fehlen, dafür sind Deutsche da, die hierbleiben. Aber aufholen kann man das wirtschaftlich nicht – schon gar nicht die acht Wochen des Lockdowns.“ Gäste, die von ihren Plätzen draußen aufstehen, um sich im Restaurant einen Salat zu holen, setzen ganz selbstverständlich die Maske auf. Ekinci schätzt das. „Wir haben nette Gäste, die sich an die Maskenpflicht halten. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Terrasse haben. Die, die keine haben, leiden richtig darunter“, weiß der erfahrene Gastronom von seinen Kollegen. Seine größte Befürchtung ist, dass Corona-Leugner wie auf der Demo in Berlin am Sonntag alles kaputt machen. „Wenn eine zweite Welle kommt, wird die ganze Wirtschaft zusammenbrechen. Es liegt an jedem Einzelnen. Wenn sich die Bevölkerung nicht daran hält, kann die Politik auch nichts machen. Wir sind ja wirklich gut aufgestellt hier in Deutschland“, sagt Ekinci ernst. Um dann mit seinem Bruder Cemal Can freudig strahlend die Enkelkinder (7 Monate, 2 Jahre) zu begrüßen.

Stolze Opas: Feyzi Ekinci und Cemal Can mit ihren Enkelkindern. Quelle: Christian Behrens

Die 18- bis 20-jährigen Tiermedizin-Studentinnen Luca, Lara, Melissa und Merle haben erst ab diesem Mittwoch den schön schattigen Platz am Maschteich gefunden und sind froh, heute Nachmittag mal nicht so viel wie sonst lernen zu müssen. Für die jungen Frauen, die aus Dortmund, Bayern, Köln, dem Saarland kommen und oft mit der Bahn fahren, ist das Masken-Tragen normal. Dass die Bußgelder auf bis zu 150 Euro Bußgeld erhöht werden, finden die vier richtig. „Es geht ja um die Gesundheit aller.“

"Summer in the City": v.l. Merle (20), Luca (18), Lara (19) und Melissa (20) im Maschpark. Quelle: Christian Behrens

Von Petra Rückerl