Skatkasse statt Staatskasse – 1500 Euro für Walloschke

Hannover

Lange überlegen mussten sie nicht, da war die „Bank“ der Skatrunde Rehbein-Abelmann geplündert. „Wir haben uns via WhatsApp ausgetauscht und waren uns innerhalb von fünf Minuten einig, dass wir unser Stammlokal in diesen Zeiten unterstützen müssen“, erklärt Fritz-Eckhard Sticher. Skatkasse statt Staatskasse also erst einmal für das Kult-Lokal an der Langen Laube am Steintor. Sticher, der eine Dependance seiner Hamelnder Steuerberaterkanzlei in Hannover unterhält, spielt seit etwa 20 Jahren in Hannover Skat. Vom „Meineid“ ging es vor zehn Jahren zu Max Walloschke.

In dem rustikalen Ambiente, dass Sticher an die 1950er Jahre erinnert, fühlt sich die Sechserrunde wohl. Am Sonnabend hat der Kassenwart das Geld an Wirtin Angela Dettke übergeben, die ihr Lokal an dem Tag um 18 Uhr wegen der Corona-Pandemie auf behördliche Anordnung „bis auf Weiteres“ schließen musste. Dies wird in Form eines Gutscheins bei Walloschke angelegt. „Damit wir ein bisschen liquide Mittel haben“, erläutert Dettke. „Und wenn am Ende das Geld weg sein sollte, haben wir einen guten Beitrag geleistet“, sagt Sticher, der als Steuerberater gerade 18 Heimarbeitsplätze für seine Mitarbeiter eingerichtet hat. „Unsere Telefone stehen nicht mehr still. Insbesondere Kleinunternehmer sind sehr verunsichert und wissen nicht, wie es weitergeht.“

Fünf Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt

„So weh uns das auch in jeder Hinsicht tut: Es ist wichtig, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen“, sagt Dettke. Besonders hart trifft sie die Schließung finanziell. Denn die Pacht laufe weiter – die Einnahmen nicht. „Natürlich machen mein Team und ich uns deshalb große Sorgen um die Zukunft“, sagt die Wirtin. Ihre fünf festen Mitarbeiter hat sie in Kurzarbeit geschickt. Liefer- und Abholservice könne das Restaurant nicht leisten. Deshalb blieb kein anderer Weg als die Schließung.

Stammgäste helfen, wo sie können

Die Skatrunde um Sticher ist mit ihrer 1500-Euro-Unterstützung nicht die einzige Unterstützerin. Dettke zeigte sich „überwältigt“ von den Hilfsangeboten ihrer Gäste. Einer der Walloschke-Stammgäste hätte die Speisen kostenlos ausgeliefert. Ein weiterer habe eine riesige Kühltruhe angeboten. „Stammgast Jan hat unsere frischen Eier aufgekauft und verschenkt sie an seine Mitarbeiter“, berichtet Dettke. Am Sonnabend habe zudem ein weiterer Stammgast einen Gutschein über 750 Euro bei Max Walloschke gekauft. „Ich bin unfassbar dankbar für all das“, sagt die Wirtin gerührt von dem Zuspruch. Und das wichtigste: „Wir sehen uns nach der Krise wieder.“

Von Martin Voss