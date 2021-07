Hannover

Am 30. April führte das Robert-Koch-Institut (RKI) für Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover einen Inzidenzwert von 152,9 auf. Seither sind die Corona-Zahlen in der Region kontinuierlich gesunken – bis zum vergangenen Samstag. Seit nunmehr sechs Tagen ist wieder ein leichter Anstieg zu beobachten. Von einer Kehrtwende kann allerdings noch nicht gesprochen werden, dafür sind die Neuinfektionen weiterhin auf einem zu niedrigen Niveau.

Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 3,5, seitdem ging es langsam bergauf. Samstag stieg sie laut Robert-Koch-Institut auf 4,3, Sonntag auf 5, Montag auf 5,2, Dienstag auf 5,4, Mittwoch auf 6,7 und schließlich am Donnerstag auf 7,5. Noch ist alles im grünen Bereich, jedoch hält die Tendenz einer geringfügigen Zunahme an.

Leichter Anstieg auch in Niedersachsen

Auch im Bundesland Niedersachsen ist inzwischen ein minimaler Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz zu beobachten. Das RKI gibt den Wert aktuell mit 4,6 an, am 30. Juni lag er noch bei 3,2. Die Landkreise mit den höchsten Inzidenzwerten in Niedersachsen sind aktuell Cloppenburg (13,5), Stade (12,7) und Braunschweig (10). In den Landkreisen Holzminden, Nienburg (Weser), Emden, der Grafschaft Bentheim und Leer liegt der Wert bei 0.

Von NP-Redaktion