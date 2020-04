Corona: Land denkt über Lockerungen nach

Hannover

Erst kommt Ostern – und dann eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen? So hoffen es viele Bürger. Doch ausgemacht ist das noch nicht. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) plädiert dabei für ein möglichst einheitliches Vorgehen der Länder.

Zwar habe man in den Ländern sehr unterschiedliche Situationen – zum Beispiel hinsichtlich der Zahl der Infektionen, sagte der SPD-Politiker im ZDF-„Morgenmagazin“. Dennoch wäre es sehr hilfreich, wenn die Länder „im gleichen Schritt in die gleiche Richtung gehen, dass da keine Verwirrung entsteht“.

Bayerns Regierungschef Markus Söder ( CSU) sagt hingegen, dass die Strategien der Länder nicht komplett deckungsgleich sein müssten, da es starke regionale Unterschiede gebe. Söder: „Insofern muss auch das gemeinsame Konzept in Deutschland den unterschiedlichen Situationen gerecht werden.“ Weil betonte dagegen, es könne nicht das Ziel sein, dass es zum Beispiel unterschiedliche Lösungen bei Schulöffnungen gebe.

Minister Tonne will viele Lehrkräfte im Homeoffice lassen

Auch Niedersachsens Kultusminister schrieb in einem Brief am Donnerstag an die Lehrkräfte im Land: „Wir wollen möglichst viel im Gleichklang mit anderen Bundesländern entscheiden, zugleich aber bis Mitte der nächsten Woche eine Entscheidung haben.“ Bis dahin gelte es, die Infektionsgefahr zu minimieren, so Tonne: „So viele Lehrkräfte wie möglich bleiben im Homeoffice und Präsenzveranstaltungen in der Schule sind auf das erforderliche Minimum zu reduzieren.“

Ministerpräsident Weil sagte weiter im ZDF, dass das Land im Kampf gegen das Corona-Virus auf dem richtigen Weg, aber noch lange nicht am Ziel sei: „Jetzt kommt es darauf an, dass wir gerade in den nächsten Tagen den eingeschlagenen Kurs fortsetzen.“ Derzeit gelten in Niedersachsen so einschneidende Maßnahmen wie noch nie zuvor. Doch es seien auch spürbare Fortschritte erzielt worden. „Vor allem steigt die Zahl der neuen Infektionen längst nicht mehr so stark an wie zuvor.“

Kristenstab: Noch keine drastischen Lockerungen

Der Leiter des niedersächsischen Krisenstabes, Heiger Scholz, warnte am Donnerstag aber vor zu großen Erwartungen. Es gebe Überlegungen, „wie man zu Lockerungen kommt“, sagte er bei einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag. Für „drastische Lockerungen“ fehle noch die Datenlage. „Ich muss aber deutlich sagen, dass die Infektiologen sich an der Stelle nicht mehr durchsetzen werden“, so der Leiter des Krisenstabs. Einige Virologen hatten gefordert, die strengen Einschränkungen noch zwei bis drei Monate fortzusetzen.

Ist Niedersachsen bereit für „Phase zwei“?

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck, der im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen eine Dunkelfeldstudie durchführt und inzwischen erste Zwischenergebnisse veröffentlicht hat, hält eine beginnende Lockerung der strengen Auflagen im Zuge der Coronavirus-Pandemie hingegen für möglich. Weil die meisten Menschen „so aktiv und diszipliniert“ mitmachten, sei es jetzt möglich, in eine „Phase zwei“ einzutreten, sagte Streeck.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann sieht in der Corona-Krise unterdessen weiterhin keinen Spielraum für Lockerungen. „Wir tun uns nicht leicht damit, die Freiheitsrechte so einzuschränken“, betonte die SPD-Politikerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Das Abwägen zwischen der Freiheit des Einzelnen und dem Gesundheitsschutz aller sei derzeit ihre schwierigste Aufgabe. Die Zahl der Neuinfektionen gebe Lockerungen aber noch nicht her. Zuletzt hatte es in Niedersachsen rund 400 neue Fälle an einem Tag gegeben. Auch Krisenmanager Scholz sagte im Landtag, dass ihn die aktuellen Infektionszahlen in Niedersachsen „etwas bedrückt“ hätten.

Kritik der Opposition an Intransparenz

Dass Scholz im Landtag keine Details zu möglichen Lockerungen nennen wollte, löste Kritik in Reihen der Opposition aus. „Es geht auch um Akzeptanz von Maßnahmen. Es geht um demokratische Kultur“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Ohne Transparenz könne die Akzeptanz der Bürger sinken. Ähnlich klang bereits am Vortag die Kritik der Grünen-Fraktionschefin, Julia Willie Hamburg, am Vorgehen des Kultusministers: „In der Bevölkerung gibt es eine hohe Akzeptanz für die derzeitigen Maßnahmen – diese wird es aber nur weiter geben, wenn man mit der Scheibchentaktik aufhört und transparent macht, nach welchen Kriterien Maßnahmen gelockert oder verschärft werden. Das gilt auch für die Schul- und Kitaschließungen.“

Merkel : Bürger müssen noch länger mit Pandemie leben

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach in einer Videokonferenz der Bundestagsfraktion von CDU und CDU vor dem Osterwochenende von einem „Hoffnungsschimmer“. Merkel machte jedoch auch klar, dass die Bürger in Deutschland sich darauf einstellen müssten, mit der Corona-Pandemie zu leben – und verwies auf die geplanten Beratungen mit den Ministerpräsidenten nach Ostern, am 15. und 19. April.

Von Britta Lüers