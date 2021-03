Hannover

Groß angekündigt, schnell ausverkauft: Die Aldi-Supermärkte bieten seit Sonnabend Corona-Selbsttests zur Selbstanwendung an. Wer ein solches Set bekommen wollte, musste früh aufstehen. In einigen Aldi-Märkten wie etwa in der Lindemannallee im Stadtteil Bult waren die Selbsttests bereits um 7.05 Uhr ausverkauft.

Zur Ladenöffnung um 7 Uhr hatten bereits 24 Menschen vor dem Discounter gewartet. Im Markt selbst waren allerdings nur 14 Packungen vorrätig.

Vor anderen Aldi-Märkten bildeten sich ebenfalls für die Zeit ungewöhnlich lange Schlangen. Selbst frühmorgens mussten die Kunden draußen warten, weil es im Laden bereits zu voll war. Auch hier dürften die Schnelltests bereits vergriffen sein, denn sonderlich viele Sets haben die einzelnen Märkte wohl nicht erhalten.

Eine Schnelltest-Packung kostet 25 Euro

Die Kunden bekommen die Schnelltests an den Kassen. Zunächst ist die Abgabemenge auf eine Packung pro Kunde begrenzt. Eine Packung kostet rund 25 Euro. Sie enthält fünf Tests, deren Ergebnis nach dem Nasenabstrich in 15 Minuten vorliegen soll. Die Erkennungsrate liegt den Angaben zufolge bei 96 Prozent.

Lesen Sie auch: Gratisschnelltests – wie sie wirken, wo man sie bekommt, was sie bringen

Auch Discounter-Konkurrent Lidl und die Supermärkte von Rewe und Edeka haben das Thema auf dem Schirm. Die Drogeriemarktketten Rossmann und dm wollen mit dem Verkauf am nächsten Dienstag beginnen. Apotheken wollen die Produkte ebenfalls anbieten.

Von RND/sap/dpa