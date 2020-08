Hannover

GGewusel herrscht am Donnerstagmorgen auf der untersten Ebene der Stadtbahn-Haltestelle Aegidientorplatz. Zum Schulstart nach den Sommerferien sind viele Schüler unterwegs, der Bahnsteig ist zur Stoßzeit am Morgen vor Schulbeginn zwar voll, aber es findet noch jeder ausreichend Platz. So wie die 18-Jährige Wikdoria, vorbildlich wartet sie mit Maske auf der Nase auf ihre Bahn. „Das ist schon doof mit der Maske, man will ja gut aussehen am ersten Schultag, da geht das ganze Make-up ab“, erzählt die Schülerin. Sonst störe sie die Maske eigentlich nicht, nur sei es schade, dass man die Menschen viel schwerer erkennen könnte. Hemmungen beim Bahnfahren habe sie wegen der Maske aber nicht.

Das ist beim 14-jährigen Louis und seinem Kumpel Eugen etwas anders. Sie steigen extra in eine Bahn nicht ein, in der die Kinder dicht an dicht stehen. „Ich mag das generell nicht, wenn es zu eng ist, das ist mir unangenehm“, so Louis. Das Tragen der Maske sei okay, beide haben sie richtig auf dem Gesicht sitzen. Mit ihren Eltern hätten sie nicht über die Maskenpflicht gesprochen, das Tragen sei selbstverständlich.

Gedränge beim Einstieg

So ist es auch für Spyros. Er wird von seiner Mutter Neafos bis zur Schule begleitet. „Heute ist mein erster Tag an der weiterführenden Schule, deshalb kommt meine Mama mit“, sagt der Fünftklässler. Sowohl er als auch seine Mutter sind mit Maske unterwegs und achten auf die Abstände. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch am Kröpcke. Nur beim Einsteigen in die Bahn kommt es zum üblichen Gedränge, auch in der Bahn stehen die Schüler teilweise eng aneinander. Das ändert sich allerdings schlagartig um 8 Uhr, dem Schulbeginn. Die Bahnen werden leerer, nun findet jeder genug Platz.

„Masken-Scouts“ sind unterwegs

Mit Schulschluss am Mittag wird es wieder voller. Die Schüler stürmen an die Haltestelle „Stadionbrücke“, der Großteil mit Maske. „Masken-Scout“ Ulrike Hinz steht an der Haltestelle und spricht Schüler, die ihren Mund-Nase-Schutz noch nicht im Gesicht haben, direkt an. „Auf dem Bahnsteig bitte die Maske auf“, sagt sie immer wieder. Widerspruch erntet sie keinen, viele friemeln sofort die Maske aus Hosen- oder Jackentaschen. „Viele wissen auch gar nicht, dass die Maskenpflicht auch auf dem Bahnsteig gilt“, so Hinz. Die Reaktion der Kinder sei „sehr positiv“.

Positives Fazit der Üstra

Hinz und ihre Kollegen werden auch in den nächsten Schultagen unterwegs sein, immer mittags. „Das hat am meisten Sinn, weil wir dann die Kinder erwischen, die gerade losfahren“, erklärt Üstra-Sprecherin Katja Raddatz. Die Scouts werden an Haltestellen positioniert, die von vielen Schüler von unterschiedlichen Schulen genutzt wird. Für den Schulstart zieht Raddatz ein positives Fazit. „Es ist normal angelaufen, wir konnten keine Schüler nicht mitnehmen“, so Raddatz – alle hätten die Maskenpflicht beachtet. Sie weiß: „In den Spitzenzeiten ist es in den Fahrzeugen nicht immer möglich, den Abstand zu halten“ – besonders da sei die Maske wichtig. Die Pflicht, sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen, gilt weiterhin. Nicht nur für Schüler.

Elterntaxis unter Beobachtung

Sie sind ein Streitthema – Elterntaxis. Kinder werden von ihren Eltern mit dem Auto direkt vor der Schule abgeliefert. Teilweise entstehen so vor den Schulen chaotische Zustände, Kinder müssen in unübersichtlichen Situation zwischen den Autos entlanggehen, um zur Schule zu kommen. Zum Schulanfang blieb es scheinbar ruhig. „Uns wurden keine Auffälligkeiten oder Probleme gemeldet“, so Stadtsprecherin Susanne Stroppe.. Es sei „interessant abzuwarten“, wie sich die Situation in der nächsten Woche entwickle. Dann starten die Erstklässler, sie werden am Wochenende eingeschult.

Schon an der Einmündung zur Barbarastraße kontrolliert die Polizei mögliche Elterntaxis, überprüft die korrekte Nutzung von Kindersitzen und Anschnallgurten und weist auf die Problematik von übermäßigen Autoströmen vor der Schule hin. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch die Polizei in Hannover beobachtet, wie sich die Lage mit den Elterntaxis vor Schulen in den nächsten Wochen entwickelt. „Zum Schulstart gab es keine großen Auffälligkeiten“, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Mehr als 70 Kontaktbeamte seien unterwegs, unter anderem an der Grundschule Tegelweg im Sahlkamp. In den nächsten Wochen wird dort besonders auf Elterntaxis geachtet.

