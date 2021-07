Corona-Schuljahr in Niedersachsen: "Keine Zeugnisse zweiter Klasse"

Hannover

Trotz aller Einschränkungen des Unterrichts in der Corona-Pandemie haben die an diesem Mittwoch ausgeteilten Zeugnisse nach Überzeugung des niedersächsischen Kultusministeriums ihren vollen Wert. „Von Zeugnissen zweiter Klasse kann keine Rede sein“, sagt Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher.

Auch alle Erwachsenen seien „sehr klug beraten, nicht in eine defizitorientierte Kommunikation gegenüber den Schülerinnen und Schülern zu verfallen“. Zweifelsfrei sei das nun endende Schuljahr anders als alle anderen zuvor, auch anders als das erste Schuljahr unter Corona-Bedingungen 2020 gewesen, so der Sprecher weiter: „Die schmerzhaften Einschränkungen im Präsenzunterricht haben ein erhebliches Ausmaß an Distanz- und Wechselunterricht mit sich gebracht, was für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte eine Belastung und Herausforderung darstellte.“ Dennoch sei auch in den Szenarien C und B gelernt worden.

Schüler hätten trotz schwieriger Umstände „viel gelernt“

Schumacher: „Die Schülerinnen und Schüler haben unter schwierigen Bedingungen viel gelernt in unterschiedlichen Unterrichtsformaten und bewertbare Leistungen abgeliefert. Daher können sie auf ihr Zeugnisse genau so stolz sein, wie die Jahrgänge zuvor.“

Es habe zwar eine Vielzahl an Anpassungen gegeben, welche die Erschwernisse der Pandemie berücksichtigen, betont der Sprecher: „Dennoch werden Zeugnisnoten nicht verschenkt.“ Zeugnisse sowie Abschlüsse seien auch im Corona-Jahr aussagekräftig.

Wann gibt es auch in Niedersachsen digitale Zeugnisse?

Während es in drei Bundesländern – Rheinland-Pfalz, Berlin sowie Nordrhein-Westfalen – im neuen Schuljahres erstmals auch digitale Zeugnisse geben soll, ist das für Niedersachsen bisher noch Zukunftsmusik. Sprecher Schumacher zur NP: „Digitale Zeugnisse sind in Niedersachsen nicht zum kommenden Schuljahr geplant, perspektivisch ist das aber vorgesehen.“ Interne Vorarbeiten hierzu würden bereits laufen, ein Zeithorizont für die Umsetzung könne derzeit aber nicht genannt werden.

Das Pilotprojekt zur Einführung digitaler Zeugnisse, an dem sich bisher drei Bundesländer beteiligen, ist Teil der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), das bis Ende 2022 alle Verwaltungsakte im Internet ermöglichen soll.

Von Britta Lüers