Die Kritik der Schulleiter am Gesundheitsamt der Region Hannover reißt nicht ab: Bereits in der vergangenen Woche hatten Rektoren im Zusammenhang mit bestätigten Corona-Infektionen an Schulen die mangelhafte Zusammenarbeit mit der Behörde kritisiert. Diese sei schwer erreichbar, Rückrufe dauerten lange, Informationen kämen nur schleppend und verzögert.

Nachdem es zu Schuljahresbeginn auch an der Grundschule Fuhsestraße in Leinhausen einen bestätigten Coronafall gegeben hat und der gesamte erste Jahrgang seitdem in Quarantäne ist, gibt es erneut Kritik. Die Mutter eines betroffenen Kindes, das sich ebenfalls in Quarantäne befindet, stört sich vor allem daran: „Das Gesundheitsamt hat uns zwei Wochen bis zum Corona-Test warten lassen.“

Schulleiter: Eltern haben recht mit Kritik am Gesundheitsamt “

Frank Post, Schulleiter der Grundschule Fuhsestraße, kann den Unmut der Eltern nachvollziehen. „Die Eltern haben absolut recht mit ihrer Kritik, das Gesundheitsamt ist in der Pandemie nicht gut aufgestellt.“ Auch Michael Bax, Schulleiter der Leonore-Goldschmidt-Schule in Mühlenberg, hatte in der Vorwoche ähnlich deutliche Worte gefunden und die fehlende Unterstützung des Gesundheitsamtes scharf kritisiert.

Auch Schulleiter Post gewinne immer mehr den Eindruck, dass sich die Behörde wegdrücke oder überlastet sei. „Ich jedenfalls habe den Kultusminister so verstanden, dass sobald ein Corona-Fall in Schule bekannt wird, die Verantwortung für das weitere Vorgehen beim Gesundheitsamt liegt. Die Realität sieht aber anders aus. Die komplette Organisation für Tests und alles weitere bleibt bei uns Schulen hängen“, so Post.

Region: Es kann zu Verzögerungen bei Corona-Tests kommen

Obwohl am kommenden Donnerstag für die Schüler und Lehrkräfte des ersten Jahrgangs die Quarantänefrist ende, sei noch niemand getestet worden: „Das ist für Dienstag geplant, also fast zwei Wochen nach Beginn der Quarantäne. Das ist schon sehr unglücklich.“ Da sei es nicht verwunderlich, dass Eltern ungehalten werden. „Schließlich hat man ihnen in den vergangenen Monaten schon einiges abverlangt“, so der Rektor. Regionssprecher Christoph Borschel sagt dazu auf NP-Anfrage: „Tatsächlich kann es mitunter zu Verzögerungen bei Testungen kommen, da derzeit sehr viele Corona-Tests anstehen.“ Das Gesundheitsamt sei jedoch „gerade bei der Koordination und logistischen Vermittlungen von Testungen auf die Mitarbeit der jeweiligen Einrichtung angewiesen“.

Schulleiter Post fordert feste Zuständigkeiten

Post fordert hingegen: „Es braucht endlich Klarheit und feste Zuständigkeiten. Es darf nicht sein, dass Eltern nur hin- und hergeschickt werden. Eltern brauchen Orientierung, doch das Gesundheitsamt verweigert ihnen Hilfe und Unterstützung.“ Dann muss Frank Post das Gespräch dringend beenden, er habe noch viel zu erledigen. „Ich bin im Moment damit beschäftigt, zu organisieren, wie Kinder, deren Eltern kein Auto haben, zum Corona-Testzentrum kommen. Das muss man sich mal vorstellen.“

Von Britta Lüers