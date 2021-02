Corona-Schleuder Schulbus: Wie sicher ist Hannovers Schülerbeförderung?

Hannover

Seit Mitte Dezember sind mehr als 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen im Distanzlernen. Ab März strebt das Land eine schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht an – sofern es die Infektionszahlen zulassen. Bis zu den Osterferien soll Wechselunterricht nach dem Szenario B erteilt werden. Damit rückt ein bekanntes Problem erneut in den Fokus: die Schülerbeförderung mit Bus und Bahn.

Denn während Kinder und Jugendliche auf dem Schulhof streng nach Kohorten getrennt sind, stehen sie in Bus und Bahn dicht gedrängt. Noch kurz vor den Weihnachtsferien konnte man das auch in Hannover morgens und mittags auf vielen Linien beobachten. Kurzum: Der Schulweg wurde bei der Pandemiebekämpfung in nahezu allen Bundesländern bisher nicht groß bedacht, die Verantwortung stets weggeschoben und statt deutlicher Ansagen blieb es meist nur bei sanften Appellen.

Bundesregierung rät „nicht notwendige Fahrten“ zu vermeiden

Ein fatales Versagen: Braucht doch das Coronavirus vor allem Nähe, um sich zu verbreiten. Wohl auch deshalb heißt es im Beschluss der Bundesregierung und Bundesländer vom 16. November: Nicht notwendige Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollen aktuell vermieden werden. So soll die Mobilität eingeschränkt und damit Kontakte reduziert werden. Wie soll es also ab März in Hannover mit der Schülerbeförderung weitergehen?

Bereits im November hatte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) angekündigt, dass er den Kommunen für die Schülerbeförderung 30 Millionen Euro für den Einsatz zusätzlicher Wagen zur Verfügung stellen will, um das Corona-Ansteckungsrisiko auf dem Schulweg zu minimieren. Auch die Region Hannover nutzt die Förderung.

Region setzt mehr Busse ein, doch ein Problem ist unlösbar

„Bereits seit Anfang Dezember setzen Üstra und Regiobus zusätzliche Busse im Schülerverkehr ein. Darunter befinden sich auch Subunternehmerfahrzeuge“, so Regionssprecher Klaus Abelmann. Darüber gebe es mit den Verkehrsunternehmen einen stetigen Austausch und steuere nach, wenn Engpässe festgestellt werden. Abelmann: „Dafür wird die Region Hannover auch die in Aussicht gestellten Fördermittel des Landes nutzen.“

Doch trotz zusätzlicher Busse lässt sich ein Problem bisher nicht lösen, sagt der Sprecher: „Der letzte Bus morgens vor Schulbeginn ist weiterhin oftmals ziemlich voll, egal wie viele Busse vorher bereits gefahren sind.“ Die Verwaltung habe daher die Schulen gebeten, ihre Anfangszeiten zu entzerren, damit sich die Schüler besser verteilen. Immer mehr Schulen würden „genau das jetzt tun“. Denn es seien allein die Schulleitungen, denen diese Entscheidung obliegt, teilt eine Stadtsprecherin mit: „Die Stadt als Schulträger kann dies nicht anordnen.“

Diese Maßnahme wäre die Lösung

Auch Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) appelliert an die Schulen, Anfangszeiten zu entzerren. Schulen dürften jedoch nicht vor 7.30 Uhr beginnen. „Auch der Einsatz zusätzlicher Busse ist eine wirksame Maßnahme und wird vielerorts bereits praktiziert. Das begrüße ich ausdrücklich, denn wir wissen, dass das Abstandhalten eine der wichtigsten Infektionsschutzmaßnahmen ist“, so der Minister. In rund 25 Städten und Landkreisen passiere dies schon. Da, wo das nicht oder nicht hinreichend geschehe, seien die regionalen Ämter für Schule und Bildung beauftragt, mit Schulen und Schulträgern Lösungen zu finden.

Knapp zehn Schulen in Hannover haben Anfangszeiten entzerrt

Die Landesschulbehörde teilt auf Anfrage mit, dass „in Hannover durchaus einige Schulen, die ihre Anfangszeiten flexibilisiert haben“, teilweise auch in Abstimmung mit den benachbarten Schulen, wie etwa die Tellkampf- sowie die Bismarckschule oder die Gerhart-Hauptmann-Realschule und das Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Ebenso an Gesamtschulen und Gymnasien in Lehrte und Langenhagen. Doch ein Blick auf die mehr als 50 weiterführenden Schulen in Hannover zeigt auch, wie viel Luft noch nach oben ist. Nicht einmal zehn Schulen haben bisher die Anfangszeiten verändert, um Schülerströme zu reduzieren.

Von Britta Lüers