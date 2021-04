Corona-Saison: Gewalt, Pyro-Fund und 171 Problemfans bei Hannover 96

Hannover

Die Fußballsaison 2019/2020 mit Corona-Spielpause und Geisterspielen: Die abgelaufene Spielzeit war für die Polizei in Hannover keineswegs so ruhig wie für die 96-Fans. Bei Gewaltdelikten in und rund um die HDI-Arena gab es insgesamt fünf Verletzte – darunter einen Ordner. Aus einer Saisonbilanz geht hervor, dass die Beamten insgesamt 171 Anhänger von Hannover 96 als „Risikopersonen“ einschätzen. Im Gegensatz zu anderen Vereinen der ersten und zweiten Liga in Niedersachsen ordnet die Behörde in der Landeshauptstadt die Problemfans allerdings nicht mehr in Kategorien ein.

Eintracht Braunschweig, VfL Wolfsburg, VfL Osnabrück, SV Meppen: Die Polizei dort sortiert die Problemklientel in die Kategorien B (gewaltbereit) und C (gewaltsuchende) ein. Zudem gibt es eine Unterteilung nach Hooligans und Ultras.

Ultras mit „hooligantypischem“ Verhalten

Nicht so in Hannover. Eine „trennscharfe Differenzierung in den klassischen Dimensionen Hooligan/Ultra“ und die damit einhergehende Zuweisung von entsprechenden Kategorien B und C sei „aufgrund der Entwicklung innerhalb der Fanszenen“ zunehmend schwerer, teilt das Innenministerium auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion mit: „Vielfach sind die Grenzen fließend. So zeigen Teile von Ultraszenen teilweise hooligantypische Verhaltensweisen.“ Insbesondere für Hannover 96 könne deshalb keine „binnendifferenzierte Angabe“ erfolgen.

Ende 2020 hatten fünf 96-Anhänger Stadionverbot. Nach Angaben von Polizeisprecher Marcus Schmieder hatte die Behörde in Hannover zu Beginn der Saison 2019/2020 gegen insgesamt elf Personen Aufenthaltsverbote ausgesprochen. Für die Betroffenen galt eine Bannmeile für den Bereich im und vor dem Stadion – jeweils sechs Stunden vor und nach den Begegnungen.

Faustschlag ins Gesicht

Der bei einer der insgesamt fünf Gewaltattacken verletzte Ordner war am Abend 2. März 2020 während des Spiels 96 gegen Holstein Kiel von Unbekannten verletzt worden. Der 52-Jährige kassierte einen Faustschlag ins Gesicht. Der Angreifer wurde nie ermittelt.

Ebenfalls nie ermittelt werden konnten die Besitzer von mehreren Tüten Pyrotechnik. Die waren laut Schmieder von Einsatzkräften vor dem Spiel gegen den HSV in einem Gebüsch am Treppenaufgang zum Gästefanblock entdeckt worden. Die Polizei stellte 15 Handfackeln, 5 Rauchflaggen und 31 -töpfe sicher.

Von bm