Lange gab es Kritik am Corona-Kurs an Niedersachsens Schulen. Am Dienstag verkündete Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD), die Schulen im Land mit 45 Millionen Euro zu unterstützen (NP berichtete). Mit dem Geld können Aushilfskräfte eingestellt werden sowie zusätzliche Schutzausrüstung gekauft werden. Auch sagte der Minister im NP-Interview, dass er aktuell kein flächendeckendes Szenario B erwägt. „Wir strengen uns an, dass der Präsenzunterricht hält, wenn auch nicht auf Biegen und Brechen, sondern verantwortbar. Denn das Szenario B bedeutet immer ein Weniger.“

Die Initiative „Familien in der Krise“ begrüßt Tonnes Vorstoß. Doch dem Schritt in die richtige Richtung müssten weitere folgen, sagt Sina Denecke. Mit einem offenen Brief hat sich das Bündnis nun an den Tonne sowie an Gesundheitsminister Carola Reimann ( SPD) gewandt. Darin wird kritisiert, dass bisher versäumt wurde, „ausreichende Schutzkonzepte zu etablieren“, um Präsenzunterricht in Schulen weiter zu gewährleisten. Weiter heißt es in dem Brief: „Der flächendeckende Wechsel in Szenario B scheint nurmehr eine Frage von wenigen Wochen zu sein.“

„Schul- und Kita-Schließungen könnten unumgänglich sein“

Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) hält es für möglich, dass es unter bestimmten Voraussetzungen doch noch zu Schließungen von Kitas und Schulen kommen könnte. Sie sagte dem „ Tagesspiegel“: „Angesichts der Infektionszahlen kann sich natürlich niemand sicher sein, dass wir nicht doch an einen Punkt kommen, an dem Kita- und Schulschließungen unumgänglich sind. Ich sage nur ganz klar: Das darf nicht unser erstes, sondern muss unser letztes Mittel sein.“

Werden Familien erneut die Rückfallebene der Gesellschaft?

In ihrem offenen Brief fordert „Familien in der Krise“ den Kultusminister daher auf, Schulen und Kitas langfristig „krisenfest zu machen, individuelle Lösungen zu unterstützen und kreative Vorstöße einzelner Akteure zu verbreiten“. Auch brauche es eine altersgemäße Differenzierung bei den Maßnahmen für Grund- und weiterführende Schulen. Denecke: „Die Familie kann und darf nicht die Rückfallebene der Gesellschaft sein.“

Das Frühjahr habe gezeigt, dass „die Bildung zu Hause nicht den gleichen qualitativen Anspruch hat wie in der Schule“. Zudem verschärfe die Heterogenität der Haushalte Bildungsungerechtigkeiten zahlloser Kinder. Bei erneuten Schulschließungen oder einem längeren Wechsel in Szenario B fürchtet die Initiative, dass erneut Mütter in ein tradiertes Rollenbild zurückfallen könnten und damit Erfolge im Beruf einbüßen.

Kita-Verband fordert Winterfahrplan für Kitas

Auch der Deutsche Kita-Verband fordert von der Politik einen Winterfahrplan für Krippen und Kindergärten. Das Wohl der Kinder müsse bei politischen Entscheidungen immer im Vordergrund stehen, so der Verband. Dazu brauche es praktisch umsetzbare und transparent nachzuvollziehende Maßnahmen. Der Verband fordert, die Kitas weiter offen zu halten und die präventiven Maßnahmen auch im Kitabereich vor allem auf die Erwachsenen, also Erzieher und Eltern, zu konzentrieren, um den Kindern größtmögliche Freiräume zu lassen. Deutlich spricht sich der Verband dabei jedoch gegen eine Maskenpflicht für Kita-Kinder und Erzieher aus.

