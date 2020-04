Regionale Firmen stellen Produktion um und fertigen Schutzkleidung

Hannover

In der Corona-Krise ist medizinische Schutzkleidung knapp und begehrt. Nicht nur große Industriekonzerne wie Continental oder auch Volkswagen wollen helfen. Auch kleine Firmen aus dem Wirtschaftsraum rund um Hannover engagieren sich jetzt in der Produktion von dringend benötigten Artikeln und Dienstleistungen.

Bei der vph GmbH & Co. KG in Hemmingen beispielsweise haben Teile der Belegschaft am Montagvormittag die Produktion von Gesichtsvisieren aufgenommen. Dafür habe man kurzerhand die Kantine umgebaut, berichtet Initiator und Projektleiter Jörg Winterhoff. „Vom Azubi bis zum Verkaufsleiter sitzen alle, die Zeit haben, dort und produzieren Schilde“, erzählt er. Bis Dienstagabend waren 1900 Gesichtsschilde montiert, bereits am Mittwochabend werde man die erste Charge mit 5000 Artikeln ausliefern – an das Behelfskrankenhaus der Region Hannover auf dem Messegelände. Der Gesamtauftrag beläuft sich auf 25.000 Schilde. Weitere Anfragen gebe es bereits, etwa von Arztpraxen. Man werde auf jeden Fall weiter produzieren – so lange, wie es Bedarf gebe, so Winterhoff.

Montage selbst in die Hand genommen

Eigentlich ist vph ein Großhändler von Material für Druck- und Werbeerzeugnisse, stellt auch Verpackungen her. Ausgangspunkt für die Produktion von Gesichtsvisieren waren Folien, die die Firma auf Lager hatte. „Unser Ziel in der aktuellen Situation ist es, unsere Materialbestände möglichst sinnvoll einzusetzen. Daher freuen wir uns, das medizinische Fachpersonal in unserer Region und darüber hinaus mit unseren Gesichtsvisieren unterstützen zu können", berichtet Stephan Krauss, Geschäftsführer der vph. Zusammen mit Ärzten und einer weiteren Firma habe man eine „pragmatische Lösung“ entwickelt und mit der Produktion begonnen. Eigentlich, so der Plan, wollte man die Einzelkomponenten als Baukästen versenden, die die Empfänger selbst zusammenbauen müssen. Das funktionierte allerdings nicht, die Schilde verhakten sich beim Transport – also nahm vph auch die Montage selbst in die Hand. Rund zwei Dutzend der mehr als 200 Beschäftigten am Standort Hemmingen sind jetzt damit beschäftigt. Außerdem vertreibt vph waschbare Stoffmasken, die die Näherinnen des vph-Kunden lillestoff aus Langenhagen herstellen. Alle Produkte und Preise finden sich unter

https://vph-visier.de

Mit der Produktion von Gesichtsvisieren beschäftigt sich seit neuestem auch die Rintelner Firma Polyform, die sonst unter anderem Schaumstoff-Formteile für den medizinischen Bereich ( MRT, CT) herstellt. Rund ein Drittel seines Geschäfts macht Polyform mit solchen Produkten, Visiere gehörten bisher allerdings nicht zum Portfolio. Doch das Unternehmen (rund 200 Beschäftigte) hatte Material, Expertise, Zeit – und die Idee, dass man dabei helfen könne, die Unterversorgung mit Schutzmaterialien zu bekämpfen. Innerhalb weniger Tage habe man mit Ärzten und Experten aus Radiologie und Pflege einen Prototypen für ein Gesichtsvisier entwickelt, seit Montag wird in Serie gefertigt, berichtet Verkaufsleiter Christian Engel.

Visier mit Stirnpolster

Pro Tag entstehen jetzt also 1000 bis 1200 Visiere in Rinteln, ursprünglich wollte man erst mal acht Mitarbeiter einsetzen, mittlerweile sind es bis zu 20. Es gebe eine unheimliche Nachfrage. „Der Bedarf ist da –und jeder braucht es sofort“, so Engel. Bisher habe man Anfragen und Bestellungen über 120.000 Exemplare gezählt, die große Herausforderung sei es nun, die gewünschten Mengen im benötigten Lieferzeitraum herzustellen. „Wir versuchen täglich, besser zu werden und weitere Kapazitäten zu schaffen, damit wir die Kundenwünsche abarbeiten können“, sagt Engel. Die Beschäftigten seien froh, dass es was Sinnvolles zu tun gebe. „Ohne diese Aufträge wäre Kurzarbeit bei uns möglicherweise Thema geworden, so sind der April und der Mai schon mal safe.“ Das besondere am Visier von Polyform: Es ist zwar kein zertifiziertes Medizinprodukt, kann aber desinfiziert und mit Mundschutz getragen werden und ist wegen eines vorgeformten Stirnpolsters auch für Brillenträger einsetzbar.

Hilfe bei der Routenplanung

Digital ist dagegen die Unterstützung, die das hannoversche Startup Graphmaster organisiert hat: Dort bietet man kleinen Mittelständlern, Einzelhändlern und ehrenamtlichen Helfern, die in der Corona-Krise auf Lieferservice umgestellt haben, die kostenlose Nutzung der Graphmaster-Software für Tourenplanung an. Normalerweise wird die Software Nunav Courier bei professionellen Paketlieferdiensten wie Hermes oder der Österreichischen Post für Tourenplanungen eingesetzt. Als Gründer Christian Brüggemann kürzlich Blumen für seine Frau bei einem Floristen bestellte, kam der Strauß erst nach zwei Tagen und am späten Abend an. Im Gespräch mit dem überforderten Lieferboten kam ihm die Idee, dass das eigene Produkt perfekte Unterstützung für kleine Händler sein könnte, die in der Corona-Krise ihr Angebot nicht nur online vermarkten, sondern mittlerweile auch selber ausliefern, als Service für die Kunden. Die Graphmaster-Software rechnet innerhalb von Sekunden die beste Route für mehrere Lieferpunkte aus, die dazugehörige App übernimmt die Navigation zu den Zielen. Bei Interesse kann man sich auf der entsprechenden Internetseite registrieren, die kostenlose Phase läuft vorerst bis zum 30. Mai. Sollten die Ausgangsbeschränkungen über diesen Zeitraum hinaus verlängert werden, werde man auch die kostenlose Nutzungsdauer verlängern, hieß es bei Graphmaster. Eine Kündigung ist nicht notwendig, das Abo läuft automatisch aus.

https://www.nunav.net/courier/

Auch der Zulieferkonzern Continental hatte bereits am Montag gegenüber der Neuen Presse bestätigt, dass man in die Produktion von Schutzmasken einsteigen wolle. Derzeit werde geprüft, mit welcher Technologie und an welchem Standort die Schutzmasken hergestellt werden sollen. Continental plane, bis zu fünf Produktionslinien für die Maskenherstellung einzukaufen, sagte eine Sprecherin. Und in Hildesheim ist der Verpackungsmittelhersteller Löseke bereits Anfang April in die Fertigung von Gesichtsmasken eingestiegen, mehrere hunderttausend Masken vor allem für Apotheker wurden schon ausgeliefert. Aktuell beträgt die Kapazität rund 75.000 Masken pro Tag, dieser Wert solle weiter ausgebaut werden, kündigte Firmenchefin Ariane Löseke an.

Von Inken Hägermann