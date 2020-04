Corona: Region gibt fast 30 Millionen Euro für Gesundheitsschutz aus

HANNOVER

Das war eine in vielerlei Hinsicht ungewöhnliche Regionsversammlung. Zum ersten Mal seit Bestehen des Gremiums wurde das „Pairing-System“ angewandt. Nur 50 (anstatt 86) Politiker nahmen an der Sitzung am Dienstag teil. Die Fraktionen waren anteilig gemäß ihrer Stärke vertreten. Ein weiterer Infektionsschutz im Saal 001: Große Plexiglasscheiben trennten die Politiker voneinander.

Als CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek hinter das Rednerpult mit Plexiglasscheibe trat, meinte er: „Man fühlt sich, als würde man im Papamobil durch Rom fahren.“ Der Christdemokrat bedankte sich bei Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) und der Verwaltung für die (vorläufige) Bewältigung der Pandemie. Bis auf die AfD sprach Schlossarek für alle Fraktionen; auch soviel Harmonie in der Regionsversammlung war selten.

Region kauft Masken aus China

Regionspräsident Jagau erklärte, dass die Corona-Epidemie bislang mehr als 29 Millionen Euro gekostet habe. Allein das Behelfskrankenhaus (460 Betten) auf dem Messegelände habe 15 Millionen Euro an Investitionen ausgelöst. Am Dienstag standen weitere Anschaffungen im Wert von fast acht Millionen Euro für den Gesundheitsschutz auf der Tagesordnung. So kauft die Region 250.000 Atemschutzmasken (Typ FFP2) aus England. Kosten: 2,7 Millionen Euro (Stückpreis 10,80 Euro). Die Berufsfeuerwehr Hannover erhält 60.000 Masken, der Rest geht ans Klinikum Region Hannover.

Weitere drei Millionen OP-Masken hat die Region für 888.000 Euro aus China (3,37 Euro Stückpreis) besorgt. Mehr als 37 Tonnen Desinfektionsmittel liefert die Firma CG Chemie aus Laatzen für 1,49 Millionen Euro. Der Regionspräsident bedankte sich auch bei dem Unternehmen Rossmann aus Burgwedel. „Herr Rossmann hat uns mit seinen exzellenten Kontakten geholfen und auch noch 100.000 Euro gespendet.“

AfD will Mittel für Klimaschutz stoppen

Für die AfD war das wohl zu viel Harmonie. Im Eilverfahren wollte die Fraktion eine Haushaltssperre durchsetzen. Die perfide Begründung: Haushaltsmittel für den Klimaschutz sollten eingespart und für die Pandemie umgewidmet werden. In einem zweiten Antrag sollte die Region für die Öffnung der Gastronomie und des Zoos stimmen. Beide Anträge scheiterten an einer großen Mehrheit der Regionsversammlung.

Jagau erklärte: „Beide Anträge sind nicht dringlich.“ Die Öffnung der Gastronomie und des Zoos obliege nicht der Region. Der Zoo kostet den Steuerzahler etwa 60.000 Euro am Tag. Allerdings habe Ministerpräsident Stephan Weil erklärt, dass er sich erstmal an die Vereinbarung mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten halten wolle, dass alle Tierparks geschlossen blieben.

Hotels angemietet für kranke Obdachlose

Zur beantragten Haushaltssperre: Die Corona-Maßnahmen sind größtenteils gegenfinanziert. Für die Unterbringung von Obdachlosen in der Jugendherberge am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg muss die Region allerdings 250.000 Euro aus eigener Tasche zahlen. Auch die Anmietung des Central-Hotels (Seilwinderstraße 2) und des A&C-Hotels in der Hamburger Allee für Obdachlose und Flüchtlinge kann die Region bis zu einer halben Million Euro kosten. Die Orte sind als Quarantäne-Einrichtungen für Covid-19-Patienten gedacht.

Und dann kündigte Jagau auch noch einen Härtefallfonds in Höhe von 750.000 Euro (250.000 Euro von der Stadt, den Rest von der Region) an. Dieses Geld solle Menschen helfen, die durch jedes Raster gefallen seien. Auch an Künstler denkt die Region. Sie will Gagen für Auftritte zahlen, die dann übertragen werden. Als Veranstaltungsorte sind die Parkbühne und der Park in Neustadt geplant. Vorerst sollen 150.000 Euro dafür zur Verfügung stehen.

Von Thomas Nagel