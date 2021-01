Hannover

Im Zuge der neuen Corona-Verordnung hat die Region auch ihre Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht nachgeschärft.

Grundsätzlich besteht unter freiem Himmel immer dann die Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann. Unabhängig davon muss am Maschsee ab sofort am Nordufer und am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer zwischen 10 und 16 Uhr generell ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dasselbe gilt an der Uferpromenade in Steinhude zwischen Strandterrassen und Deichstraße.

Auch Marktbeschicker müssen Maske tragen

In Fußgängerzonen sind montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr, auf Wochenmärkten von 7 bis 18 Uhr Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Dies gilt im Übrigen nicht nur für Marktbesucher, sondern auch für die Standbetreiber und deren Mitarbeiter.

Im ÖPNV gilt die Maskenpflicht an Haltestellen, Bahnhöfen, Flughäfen und Fähranlegern sowie auf den Zuwegungen, zum Beispiel Fußgängertunnel und Fußgängerunterführungen. Die Maskenpflicht gilt zudem weiterhin in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, ausgenommen sind die Fahrzeugführer. „Andere Regelungen der Region Hannover, etwa für Parkplätze und in Gebäuden von Unternehmen, sind nicht wieder in die Allgemeinverfügung aufgenommen worden, da sie bereits durch die Niedersächsische Landesverordnung abgedeckt sind“, teilte Regionssprecher Christoph Borschel am Freitag mit.

Ausnahmen bleiben bestehen

Ausgenommen sind weiterhin Personen, die andauernd beruflich eine schwere körperliche Tätigkeit ausüben. Auch Menschen, die aufgrund schwerer psychischer, geistiger oder körperlicher Beeinträchtigungen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dafür ein ärztliches Attest haben, sind von der Pflicht befreit. Gleiches gilt für Kinder unter sechs Jahren und Beteiligte bei gerichtlich festgesetzten Ortsterminen.

Wer Sport treibt, kann unmittelbar während der Ausübung auf eine Maske verzichten, muss aber sonst auf allen Sportanlagen und in allen dazugehörigen Gebäudeteilen, etwa in der Umkleide und auf dem Weg dorthin, einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

