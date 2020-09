Hannover

Trotz der öffentlichen Kritik von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) und seiner Kabinettskollegin, Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD), an der irritierenden Empfehlung des Gesundheitsamtes für Eltern, ihre Kinder in Quarantäne auch vom Rest der Familie zu isolieren, will die Region Hannover an der Maßgabe festhalten.

Region stellt klar: „Es bleibt bei der Empfehlung“

„Es bleibt bei der Empfehlung“, sagte Regionsprecher Christoph Borschel. Man handele dabei lediglich auf Grundlange des Infektionsschutzgesetzes und den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Die häusliche Isolation sei für betroffene Kinder das „mildeste Mittel“, da es für sie „den geringstmöglichen Eingriff“ bedeute. Erst Mitte August sei das Quarantäneanschreiben an Eltern, deren Kinder sich mit Covid-19 infiziert haben, geändert worden, erklärte der Sprecher: „In dem überarbeiteten Schreiben wird vor allem darauf hingewiesen, dass alle Maßnahmen zur häuslichen Absonderung selbstverständlich altersentsprechend und nach Augenmaß sein sollen.“ So könne man etwa einem Jugendlichen eine Trennung von der Familie im Haushalt zumuten, „aber natürlich nicht bei kleineren Kindern“.

Kinderarzt Buck übt scharfe Kritik am Vorgehen der Region

Dennoch machte Borschel deutlich: „Wir befinden uns weiterhin mitten in einer Pandemie und wissen inzwischen, dass zur weiteren Ausbreitung des Virus, die erkrankte Person im Idealfall so wenig Kontakt wie möglich haben sollte. Aber uns ist auch bewusst, dass wir hier immer noch von Menschen reden und deshalb behandeln wir jeden Fall auch menschlich.“

Kritik an dem Quarantäne-Informationsschreiben hatte neben den zwei Ministern auch Thomas Buck, Kinderarzt aus Misburg und Vorstandsmitglied der Ärztekammer Niedersachsen, geübt, insbesondere mit Blick auf Grundschüler: „Ich finde es absurd, dass Kinder damit quasi in Einzelhaft geschickt werden.“ Aus Sicht des Mediziners grenze das „an soziale Verwahrlosung“: „Wir haben die Aufgabe, das Kindeswohl auch in der Pandemie nach ganz oben zu stellen.“ Buck fordert daher von der Region Hannover für betroffene Familien deutlich mehr Unterstützung.

Von Britta Lüers