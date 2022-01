Hannover

Nach der Ministerpräsidenten-Konferenz am Freitag ändert sich im gastronomischen Bereich in Niedersachsen ab dem 16. Januar erst einmal nichts. Denn: Bei dem Corona-Gipfel wurde eine bundesweite 2G-plus-Regelung beschlossen, die es in Niedersachsen bereits seit Dezember gibt: Zuerst galt in Niedersachsen ausschließlich 2G-plus, dann wurde die Regelung gelockert und Gastronomen durften Gäste ab Mitte Dezember auch unter 2G bei 70 Prozent Auslastung willkommen heißen.

Die NP hat bei hannoverschen Gastronominnen und Gastronomen nachgefragt, wie die 2G- beziehungsweise 2G-plus-Regel bisher lief und welche Regelung in den Gaststätten jeweils gelten.

Meteora: „2G-plus-Regel ist eine Katastrophe“

„Es ist deprimierend, wenn man einen riesen Laden hat und der leer ist“, berichtet Panagiotis (Jioti) Katsanos (54), Inhaber des Restaurants Meteora. Die 2G-plus-Regel hält Katsanos für eine „Katastrophe“.

In den Dezemberwochen sei unter 2G-plus im Meteora kaum Betrieb gewesen. „Wir machen unseren Job alle mit Liebe und Herz, aber wir brauchen Gäste, damit es auch Spaß macht.“ Erst als 2G bei 70-prozentiger Auslastung möglich gemacht wurde, habe sich die Situation normalisiert: „Es ist immer noch weniger Umsatz, aber mit 2G können wir arbeiten“, meint Katsanos.

Panagiotis Katsanos, auch bekannt unter dem Spitznamen Jioti, hält 2G-plus für eine „Katastrophe“. Quelle: Nancy Heusel

Und das obwohl Restaurantbesucher wegen der Nachweiskontrolle regelmäßig aggressiv würden: „Da gibt es viele Auseinandersetzungen und Gäste, die rumzicken“, berichtet Katsanos und betont: „Ich habe mir die Regeln nicht ausgedacht und kriege den Ärger der Gäste ab.“

An der Scheibe des Restaurants Meteora sind die Corona-Regeln angeklebt. Innen kontrolliert Gastronom Panagiotis Katsanos den Nachweis eines Gastes. Quelle: Nancy Heusel

Das Meteora will Katsanos weiter unter 2G bei 70 Prozent Auslastung führen: „Wenn ich 2G-plus mache, ist wieder vom einen auf den anderen Tag nichts mehr los.“

Meteora : Hamburger Allee 37 in Hannover-Oststadt

Duke Burger: „Wie Lottospielen“

Im Duke Burger-Restaurant gilt am Wochenende 2G-plus bei voller Auslastung. Unter der Woche wird nur 70 Prozent der Ladenfläche bewirtschaftet unter der 2G-Regelung. „Wir mussten in den vergangenen Wochen bei 70 Prozent Auslastung immer wieder viele Leute wegschicken“, berichtet Geschäftsführer Felix Förster (29). Damit insbesondere am Wochenende wieder mehr Menschen bei Duke Burger vor Ort essen können, soll dann also 2G-plus gelten.

„Die Gastronomie ist noch unplanbarer geworden“, findet Felix Förster, Geschäftsführer von Duke Burger. Quelle: Sophie Peschke

Das Problem dabei: Nicht immer ist es nur am Wochenende voll. „In der Corona-Pandemie ist die Gastronomie noch schwerer planbar geworden und im Moment ist es wirklich wie Lottospielen“, meint Förster. Denn: Wie viele Kellnerinnen und Kellner er einsetze, wie viel Lebensmittel er bestelle – all das ist abhängig von den Besucherzahlen und die sind bereits seit Monaten unbeständig.

„Was hingegen gut läuft, sind die Bestellungen über unsere App“, so Förster. Ein paar der Duke Burger-Filialen seien vor allem deshalb noch geöffnet, weil viel Essen abgeholt werde.

Duke Burger: Lange Laube 16 in der Innenstadt, Nikki-de-Saint-Phalle-Promenade 21 in der Innenstadt, Weißekreuzstraße 31 in Hannover-List, Fössestraße 4, Altenbekener Damm 11 in Südstadt-Bult

Amici Miei: „Hin und Her verwirrt die Gäste“

Im Restaurant Amici Miei (Lister Meile 9) soll ständig 2G-plus gelten: „Wir haben uns für eine klare Linie entschieden, um unsere Gäste nicht mit einem Hin- und Her zu verwirren“, Gastronom Maurizio Manoli.

Im Restaurant Amici Miei von Maurizio Manoli gilt 2G-plus: „Wir wollen ein Hin- und Her vermeiden“, sagt der Gastronom. Quelle: Michael Wallmüller

Er gehe davon aus, dass die meisten seiner Gäste mittlerweile geboostert seien: „Außerdem wollen wir auf Nummer sicher gehen“, sagt er mit Blick auf Corona-Infektionen. „Die Kontrollen sind zwar viel Aufwand, die Restaurantbesucher nehmen die Wartezeiten aber in Kauf“, so die Erfahrung von Manoli.

Amici Miei : Lister Meile 9 in Hannover-List

Café K in Linden: „Echtes Trauerspiel“

„Es sind nicht einfach, aber handhabbar“, sagt Gastronom Ralf Schnoor (60) vom Café K in Linden zu den derzeit geltenden Corona-Regeln für die Gastronomie. Der Gastronom setzt aktuell auf die 2G-Regel mit 70 Prozent Auslastung seines Cafés.

Ralf Schnoor setzt auf 2G: „Die Sicherheit unserer Gäste muss an oberster Stelle stehen, weshalb wir konsequent kontrollieren und auf die Abstände achten“, so der Gastronom. Quelle: Nancy Heusel

Die ersten Wochen unter 2G-plus im Dezember hätten gezeigt, dass insbesondere spontane Kundschaft wegbliebe: „Wir hatten nur ein Drittel des Normalgeschäfts. Das war ein echtes Trauerspiel“, berichtet Schnoor.

Seine Befürchtung: „Anstatt extra einen Test zu machen, um ins Restaurant oder Café zu gehen, haben sich die Menschen lieber zuhause verabredet.“ Im Dezember habe Schnoor sogar überlegt sein Café zu schließen: „2G-plus war kaum durchführbar, auch weil noch nicht viele Menschen geboostert waren und die Testkapazität nicht ausreichend war“, meint Schnoor.

Ralf Schnoor kontrolliert eine Restaurantbesucherin, bevor diese im Café K ihren Platz einnehmen kann. Quelle: Nancy Heusel

Zwar habe sich die Impfquote und auch die Anzahl der Testzentren mittlerweile erhöht, Schnoor hält jedoch an der 2G-Regel mit 70 Prozent Auslastung fest: „Einen Teil der Ladenfläche nicht zu bewirtschaften und Geimpfte und Genesene zu bewirtschaften, hat sich für uns bewährt“, so Schnoor.

Essentiell seien für Schnoor und sein Team dabei die konsequente Kontrolle der Nachweise, die Kontaktnachverfolgung sowie das Einhalten der Abstandsregeln: „Und trotzdem ist es ein Ritt auf der Rasierklinge“, meint Schnoor – sowohl aus kaufmännischer Sicht als auch mit Blick auf mögliche Infektionen.

Café K: Egestorffstraße 18 in Hannover-Linden

Lokal 4 und Lindenblatt: „Angst vor Omikron spürbar“

In den vier Restaurants von Ferdi Simsek (41) gilt 2G-plus: „Ich möchte, dass sich meine Gäste sicher- und wohlfühlen“, erzählt der Gastronom. Seine Lindenblatt-Restaurants und auch das Lokal 4 seien in den vergangenen Wochen jedoch deutlich leerer geblieben: „Den November und Dezember konnten wir nicht richtig mitnehmen“, berichtet er.

Das Lokal 4 im Tiedthof ist laut Gastronom Ferdi Simsek in den vergangenen Wochen deutlich leerer geblieben. Quelle: Christian Behrens

Das sei besonders problematisch, weil die Monate Januar und Februar auch nicht die umsatzstärksten Monate seien: „Noch dazu sind die Menschen aktuell generell nicht viel unterwegs“, so Simsek. Die Angst vor der Omikron-Variante sei spürbar, die Restaurants somit automatisch nicht voll ausgelastet: „Das macht es auch für die kommenden unberechenbar“, fürchtet der Gastronom.

Lindenblatt : Nikolaistraße 1 in Hannover-Mitte, Schuhstraße 11 in der Altstadt, Lokal 4: Goseriede 4 in der Innenstadt

Reimann’s Eck, Stamme 96, Vier Jahreszeiten und Schateke: „2G-plus sichere Grundlage“

In den Lokalitäten von Gastro Trends wie der Stamme 96, Reimann’s Eck, Vier Jahreszeiten und der Altstadtkneipe Schateke müssen Besucherinnen und Besucher 2G-plus erfüllen: „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir im Dezember weniger Umsatz gemacht“, berichtet Björn Hensoldt (29).

Insbesondere in der Schateke sei weniger los. Denn: Sich für ein Getränk in der Kneipe vorher in eine Schlange am Testzentrum zu stellen, machen die wenigsten. „Es spielen aber noch mehr Themen mit rein wie zum Beispiel, dass es nur Geisterspiele gibt oder dass Hannover-96-Fans derzeit nicht in die Kneipen ziehen“, betont Hensoldt.

„Wir brauchen einen Weg aus der Krise“, weiß Björn Hensoldt und hofft, dass 2G-plus dazu beitragen kann. Quelle: Samantha Franson

Die 2G-plus-Regelung halte der Gastronom für eine gute und sichere Grundlage, auf der die Restaurants geöffnet bleiben könnten: „Das könnte ein Weg sein, um aus der Krise wieder herauszukommen“, hofft er. Wichtig sei aber vor allem, dass es bald wieder mehr Veranstaltungen gebe: „Unser Cateringeschäft ist nämlich im Moment komplett stillgelegt“, so Hensoldt.

Reimann’s Eck : Lister Meile 26 in der List, Stamme 96: Stadionbrücke 9 in Linden-Limmer, Vier Jahreszeiten: Waldhausenstraße 1 in Hannover-Döhren, Schateke: Kramer Straße 11 in der Altstadt

LaSall: „Erheblicher Umsatzausfall“

Das LaSall in der Südstadt ist derzeit geschlossen. Am 19. Januar öffnet das Restaurant unter 2G-plus-Regelung: „Wir hatten einen erheblichen Umsatzausfall und wussten, dass der Januar auch ruhig wird, also haben wir uns für Betriebsferien entschieden“, erklärt Inhaber Christoph Gabriel (30).

LaSall-Chef Christoph Gabriel macht am 19. Januar wieder auf: „Zuletzt hat uns der Außer-Haus-Verkauf über Wasser gehalten.“ Quelle: Ilona Hottmann

Besonders problematisch sei nach wie vor die fehlende Planbarkeit: „Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeiten gibt es momentan kaum und auch für den Sommer planen die meisten noch nichts“, so Gabriel.

Nur der Außer-Haus-Verkauf sei durchgehend gut gelaufen: „Der ist sogar im Dezember nochmal angezogen und hat uns über Wasser gehalten“, berichtet der Gastronom.

LaSall: Sallstraße 79 in Hannover-Südstadt

Francesca & Fratelli: „Aushilfskräfte auf Abruf“

„Die Menschen sind sehr zurückhaltend, was Restaurantbesuche betrifft“, meint Francesca Elveren-Pagano (40), der die Francesca & Fratelli-Restaurants gehören. Das spiegle sich in den Umsätzen wieder.

Deshalb habe Elveren-Pagano zuletzt spontan entschieden, ob 2G oder 2G-plus in den einzelnen Filialen gelte und es entsprechend an den Eingängen ausgeschrieben: „Wenn es in der Innenstadt brechend voll ist, kann ich nicht 2G anbieten“, erklärt sie. Die Auslastung könne dann schließlich nur schlecht auf 70 Prozent begrenzt werden.

Namensgeberin und Chefin: Francesca Elveren-Pagano merkt, dass Restaurantbesucher derzeit „zurückhaltend und verunsichert“ sind. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Ein Problem sei die derzeitige Situation auch für die Aushilfskräfte: „Die sind die ganze Zeit auf Abruf“, so Elveren-Pagano. Wenn wenig los sei, bräuchten die Servicekräfte gar nicht zur Arbeit zu kommen. „Einige könnten sich langfristig nach einem neuen Job umsehen“, befürchtet Elveren-Pagano.

Francesca & Fratelli: Sedanstraße 39 in Hannover-Oststadt, Seilwinderstraße 2 in der Innenstadt, Calenberger Esplanade 1 in der Calenberger Neustadt, Engelbosteler Damm 13 in Hannover-Nordstadt, Limmerstraße 47 in Hannover-Linden, Limmerstraße 20 in Hannover-Linden, Krausenstraße 55 in der Südstadt-Bult

Brauhaus: „Innenstadtlage kann Nachteil sein“

Die Inhaber des Brauhauses Hannes und Philipp Aulich haben sich für 2G unter der Woche und 2G-plus am Wochenende entschieden: „Doch die Menschen gehen gar nicht erst los, sie bleiben lieber zuhause. Das ist echt ein großes Problem“, weiß Hannes Aulich (35).

„Bei uns im Haus bräuchten die Gäste eigentlich keine Bedenken zu haben, weil das Brauhaus mit rund 750 Quadratmetern wirklich weitläufig ist“, meint Gastronom Hannes Aulich. Quelle: Samantha Franson

In der Innenstadt schlage sich die insgesamt veränderte Frequenz auch auf weniger Restaurantbesucher nieder: „Ein Restaurant in Innenstadtlage kann dann sogar ein Nachteil sein, vor allem unter der Woche“, so der Gastronom. In den eigenen Stadtteilen gingen die Hannoveranerinnen und Hannoveraner unter der Woche noch eher essen.

Brauhaus Ernst August: Schmiedestraße 13 in der Innenstadt

Von Sophie Peschke