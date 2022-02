Hannover

Wie ist das eigentlich mit Masken bei Kindern? Gibt es Ausnahmen bei der 2G-Regel? Und was ist mit der Quarantäne, wenn es eine Infektion in der Klasse gibt? Wir erklären, was bei Kindern und Jugendlichen anders ist, als bei den Erwachsenen.

Müssen Kinder und Jugendliche Masken tragen?

Ja und Nein: Die Maskenpflicht gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren, sie dürfen sich also ohne Mund- Nasenschutz bewegen. Das gilt auch in den Kitas. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren müssen an den Orten mit Maskenpflicht eine Maske tragen. Bei ihnen reicht aber eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung wie zum Beispiel eine selbst genähte Stoffmaske oder eine medizinische Maske. Ab 15 Jahren müssen Jugendliche dagegen eine FFP2-Maske tragen, wenn eine FFP2-Maske vorgeschrieben ist.

In den Schulen gilt weiterhin die Maskenpflicht. Quelle: Friso Gentsch, dpa

Was gilt bei der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler?

Schülerinnen und Schüler müssen täglich einen Schnelltest machen. Befreit davon sind die Kinder und Jugendlichen, die auch doppelt geimpft und eine Booster-Impfung erhalten haben oder doppelt geimpft und von einer Covid-Infektion genesen sind.

Sind Änderungen bei der Testpflicht geplant?

Ab Montag, 7. März, bis zum letzten Schultag vor den Osterferien am Freitag, 1. April, gilt eine Testpflicht an drei Tagen pro Schulwoche, in der Regel montags, mittwochs und freitags. Direkt nach den Osterferien ist im Zeitraum vom 20. bis 29. April zur gesteigerten Sicherheit tägliches Testen für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht. Die verbindlichen Testungen laufen anschließend aus und werden durch anlassbezogene Maßnahmen und freiwillige Angebote ersetzt.

Was ist mit der Maskenpflicht in Schulen?

Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie weiteres Personal in den Schulen müssen mindestens medizinische Masken tragen. Für ältere Schülerinnen und Schüler sowie das Personal empfiehlt das Kultusministerium in Hannover eine FFP2-Maske. Corona-Fälle in einer Klasse ziehen keine Quarantäne für Mitschüler nach sich. In Grundschulen soll die Maskenpflicht im Unterricht in gut drei Wochen enden.

Es gibt eine nachgewiesene Corona-Infektion in der Klasse. Wie ist das mit der Quarantäne?

Kontaktpersonen von Infizierten in der Schule müssen nicht direkt in Quarantäne, das zuständige Gesundheitsamt kann allerdings im Einzelfall andere Vorgaben machen. In den Kitas gilt die Regel, dass sich enge Kontaktpersonen nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten können.

Kita-Kinder müssen keine Maske tragen. Quelle: Sebastian Gollnow, dpa

Welche Testregeln gelten für Kita-Kinder?

Kinder ab drei Jahren, die eine Kindertagesstätte besuchen, müssen dreimal wöchentlich einen Corona-Selbsttest machen. Geht das nicht, weil sich das Kind zum Beispiel weigert, den Abstrich in der Nase oder im Rachen machen zu lassen, darf ersatzweise eine enge Bezugsperson getestet werden.

Gilt für Kinder und Jugendliche die 3G-Regel?

Nein. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gilt keine generelle Testpflicht. Ein Veranstalter darf allerdings eine entsprechende Regelung einführen.

Was ist mit Veranstaltungen unter 2G und 2Gplus?

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind von der Einhaltung dieser Regeln ausgenommen.

Gibt es Ausnahmen?

Ja. Ab dem 4. März können in Niedersachsen wieder Clubs, Diskotheken und Sisha-Bars öffnen. Jugendliche unter 18 Jahren, die dort hineinwollen, dürfen das, wie alle anderen, nur unter der Beachtung der 2Gplus-Regel.

Von Mathias Klein