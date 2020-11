Die Polizei hat zu Beginn des Teil-Lockdowns in der City von Hannover, in Stadtteilen und im Umland bei zahlreichen Kontrollen die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft. Zeitweise waren in der Innenstadt rund 20 bis 30 Prozent der Passanten ohne Maske unterwegs. Die Polizei kündigt an, Verstöße auch weiterhin konsequent zu ahnden.