Hannover

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben sich Bund und Länder am Dienstag auf eine Verlängerung des Lockdowns geeinigt. Auf der Basis der Bund-Länder-Beschlüsse soll die niedersächsische Corona-Verordnung „zeitnah angepasst werden“, wie es auf der Homepage des Landes heißt. Welche neue Regeln gelten dann in Niedersachsen? Was wird verschärft und was bleibt bestehen? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Darf ich weiterhin meine selbstgenähte Stoffmaske tragen?

Das kommt auf den Ort an. Im ÖPNV und beim Einkaufen muss künftig eine „medizinische Maske“ getragen werden. Das muss keine FFP2-Maske sein, eine einfach OP-Maske reicht, Alltagsmasken aus Stoff hingegen nicht mehr.

Was genau sind OP-Masken?

OP-Masken sind Einmalprodukte, die normalerweise im Klinikalltag oder in Arztpraxen verwendet werden. Sie haben per Gesetz und technischer Norm klar definierte Filtereigenschaften. Anders als Alltagsmasken bestehen sie immer aus mehrlagigen Kunststoffen und beinhalten ein spezielles Filtervlies eingebettet zwischen zwei Schichten anderen Materials. Durch den Faltenwurf passen sie sich dem Gesicht an. Sie sollen in erster Linie andere Menschen schützen – anders als eine FFP2-Maske, die auch den Träger selbst schützt.

Was muss beim Tragen von OP-Masken beachtet werden?

Die Maske muss gut passen und über Mund, Nase und Wangen sitzen. Die Ränder sollten eng anliegen, damit möglichst wenig Luft an der Maske vorbei eingeatmet wird. Die Länge der Ohrschlaufen kann durch Knoten angepasst und so der Dichtsitz verbessert werden. OP-Masken sind vom Hersteller grundsätzlich als Einwegprodukte vorgesehen. Sie sollten regelmäßig gewechselt und nach der Verwendung entsorgt werden.

Wo muss ich sonst noch eine Maske tragen?

Grundsätzlich besteht unter freiem Himmel immer dann die Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann. Hier reicht auch die selbstgenähte Stoffmaske. Außerdem hat die Region Bereiche festgelegt, wo unabhängig vom Personenaufkommen immer ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. In Fußgängerzonen ist das montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr der Fall, auf Wochenmärkten von 7 bis 18 Uhr. Auch am Maschsee gilt ab sofort am Nordufer und am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer zwischen 10 und 16 Uhr eine Maskenpflicht. Dasselbe gilt in Steinhude an der Uferpromenade zwischen Strandterrassen und Deichstraße.

Was gilt im ÖPNV?

Hier gilt die Maskenpflicht an Haltestellen, Bahnhöfen, Flughäfen und Fähranlegern sowie auf den Zuwegungen, zum Beispiel Fußgängertunnel und Fußgängerunterführungen.

Gibt es Ausnahmen von der Maskenpflicht ?

Ja. Ausgenommen sind Personen, die andauernd beruflich eine schwere körperliche Tätigkeit ausüben. Auch Menschen, die aufgrund schwerer psychischer, geistiger oder körperlicher Beeinträchtigungen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dafür ein ärztliches Attest haben, sind von der Pflicht befreit. Gleiches gilt für Kinder unter sechs Jahren und Beteiligte bei gerichtlich festgesetzten Ortsterminen.

Muss ich auch beim Sport eine Maske tragen?

Laut Verordnung kann „unmittelbar während der Ausübung“ auf eine Maske verzichten werden, ansonsten muss aber auf allen Sportanlagen und in allen dazugehörigen Gebäudeteilen, etwa in der Umkleide und auf dem Weg dorthin, einen Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Gelten beim Sport auch die Kontakbeschränkungen?

Ja. Ein Haushalt plus eine Person – daran müssen sich auch Hobbysportler halten. Konkretes Beispiel: Beim Tennis dürfen Mutter, Vater und Kind mit einer weiteren Person ein Tennis-Doppel spielen – zwei Paare jedoch nicht.

Wie geht es jetzt in den Schulen weiter?

Die Grundschulen sowie die Förderschulen sind seit Montag wieder im Szenario B (Präsenz- und Distanzunterricht im Wechsel). Das soll grundsätzlich auch so bleiben. Allerdings können Eltern ihre Kinder vom Präsenzunterricht bis Mitte Februar befreien lassen. Außerdem werden die Hygienemaßnahmen nochmals erhöht. Für die weiterführenden Schulen gilt weiterhin reines Distanzlernen (Szenario C). Das gilt auch für die berufsbildendenden Schulen. In den Abitur- und Abschlussklassen wird Unterricht im Szenario B erteilt. Daran hält das Land fest.

Was gilt in den Kitas?

In den Kindertagesstätten gibt es weiterhin eine Notbetreuung mit bis zu 50 Prozent der Gruppengröße. In Anspruch nehmen können die Notbetreuung Eltern, die in relevanten Berufen arbeiten und die Betreuung sonst nicht sicherstellen können, außerdem gibt es eine Härtefallregelung.

Sind private Betreuungsgruppen erlaubt?

Ja. In Kleingruppen können auch Kinder aus mehreren Familien betreut werden. Eltern dürfen auch Kinder aus verschiedenen Familien abholen und zur Betreuung bringen.

Wie sind die Kontaktbeschränkungen bei getrennt lebenden Eltern und Patchworkfamilien geregelt?

Kinder getrennt lebender Eltern bilden mit beiden Elternteilen einen gemeinsamen Hausstand und müssen bei Besuchen nicht als zusätzliche Person gezählt werden.

Dürfen sich zwei Mütter oder zwei Väter mit ihren Kindern zum Spielen treffen?

Das hängt vom Alter ab der Kinder ab. Kinder bis zu drei Jahren werden bei der Kontaktregel (eine Person plus ein Haushalt) nicht mitgezählt. Beide Mütter oder Väter dürfen sie mitbringen. Bei älteren Kindern darf dagegen nur der Nachwuchs eines Haushalts dabei sein.

Was ist mit Menschen mit Behinderungen?

Für sie gibt es eine Ausnahmeregelung: Begleitpersonen, die erforderlich sind, um Menschen mit einer wesentlichen Behinderung oder Pflegebedürftigkeit eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, werden nicht eingerechnet.

In Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz über 200 kann die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden. Wie funktioniert das?

Anders als in anderen Bundesländern gilt in Niedersachsen die Wohnadresse und nicht der Wohnort als Ausgangspunkt für den 15-Kilometer-Radius. Die Prüfung und Entscheidung, ob die Regel tatsächlich angewandt wird, liegt in der Verantwortung der Kommunen. Einen Automatismus werde es nicht geben. Solange es erkennbare Hotspots gibt, etwa in Pflegeheimen, bringe es laut Regionspräsident Hauke Jagau nichts, den Bewegungsradius aller Bürger einzuschränken. Man wolle keine Maßnahmen ausschließen, aber die 15-Kilometer-Regel wäre wahrscheinlich schwer vermittelbar.

Kommt jetzt eine Homeoffice-Pflicht?

Ja und nein. Arbeitgeber müssen künftig, „überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das arbeiten im Homeoffice ermöglichen“, heißt es im Beschlussentwurf einer neuen Verordnung des Arbeitsministeriums, die am Mittwoch vorgestellt wird. Arbeitgeber müssen demnach Präsenzarbeit begründen. Wer im Büro arbeiten muss, soll Abstand halten und medizinische Masken vom Arbeitgeber bekommen. Die Regelung soll bis zum 15. März gelten. Arbeitnehmer sind allerdings nicht verpflichtet, das Angebot anzunehmen.

Wie kommt die Impfkampagne voran?

Schleppend. Weil Hersteller Biontech/ Pfizer die Produktion in seinem Werk in Belgien umstellen muss, werden die Lieferungen bis zum 15. Februar reduziert. Allein im Januar erhält Niedersachsen 40 Prozent weniger Impfstoff als ursprünglich zugesagt. Bislang sind nach Angaben der Landesregierung landesweit mehr als 95.000 Menschen geimpft worden, darunter mehr als 41.000 Bewohner von Altenheimen und mehr als 45.000 Beschäftigte in Pflegeheimen.

Ab wann wird auch außerhalb der Altenheime geimpft?

Für die über 80-Jährigen, die zu Hause wohnen, wird es wegen der geringeren Menge an Impfstoff ab 1. Februar zunächst nur einige Impfungen geben. Die Termine verschieben sich nach hinten. Sie sollen aber wie geplant ab dem 28. Januar vergeben werden. Alle Menschen, die bis dahin per Post informiert wurden, können ab dem 28. Januar auf dem Internetportal unter www.impfportal-niedersachsen.de einen Termin vereinbaren. Die Seite wird erst an diesem Tag freigeschaltet. Alternativ werden Termine dann über Telefon-Hotline unter 0800/9988665 vergeben.

Von André Pichiri