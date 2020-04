Corona-Regeln: Das ist in Hannover noch erlaubt – und das nicht

Hannover

Während der Corona-Epidemie gelten feste Regeln. Das Gebot der Stunde ist: Kontakte vermeiden und mindestens 1,5 Meter Abstand halten – und zwar zu allen Personen, mit dem man nicht in einem Haushalt lebt. Wer das beachtet, kommt eigentlich ganz gut klar. Die Landesregierung hat nun ihre Regelung genauer ausgeführt, nun tritt auch ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft. Die NP sagt ihnen, was sie noch tun dürfen und was nicht.

Das müssen Sie Zuhause beachten

Mein Partner lebt nicht bei mir. Darf ich ihn oder sie besuchen?

Ehepartner oder auch Lebenspartner, die getrennt leben, dürfen sich weiter gegenseitig besuchen. Nur sollten diesen „partnerschaftlichen Verbindungen“ nicht aus mehr als zwei Personen bestehen, wie die Landesregierung ausführt.

Darf ich in meine Wohnung noch Freunde einladen und mit ihnen etwas feiern?

Die Zahl der Kontakte ist auf ein Minimum zu reduzieren. Partys sind daher untersagt. Eine Höchstgrenze, wie viele Personen in einer Wohnung zu Gast sein dürfen, nennt die Landesregierung allerdings nicht – sie empfiehlt, dass nicht mehr als eine oder zwei Personen zu Besuch kommen. Einzige Ausnahmen sind Hochzeiten und Beerdigungen. Hier dürfen maximal zehn Menschen zusammenkommen. Diese Feiern sollten daher im engsten Freundes- und Familienkreis stattfinden.

Wir wollen am Wochenende angrillen. Dürfen die Nachbarn von nebenan hinzukommen?

Untersagt ist dies grundsätzlich nicht. Aber auch hier gilt: Das Ziel ist es, Kontakte jeglicher Art zu vermeiden. Auch zu den Nachbarn – die Landesregierung empfiehlt, sich über die Hecke zu unterhalten oder über den Balkon. Das Grillen mit der Familie im eigenen Garten ist aber weiterhin erlaubt.

Was ist mit den Kindern? Darf ein Freund des Kindes noch zum Spielen vorbeikommen?

Ja, aber auch hier gilt. Kontakte sollten vermieden werden. Also am besten sollten die Kinder alleine spielen.

Der Frühling kommt. Dürfen die Kinder draußen spielen?

Im heimischen Garten dürfen die Kinder Purzelbäume schlagen, schaukeln, Fußball spielen und ganz viel andere Dinge machen. Außerhalb des eigenen Grundstücks sind die Spiel- und Bolzplätze aber gesperrt.

Ich ziehe um. Wie viele Menschen dürfen helfen?

Da man sich außerhalb der eigenen vier Wände nur mit einer Person treffen darf, die nicht zur eigenen Hausgemeinschaft gehört, wäre höchstens nur eine externe Privatperson erlaubt. Außerdem dürften alle Menschen helfen, mit denen ich auch schon vorher in einer Wohnung gelebt habe. Besser ist es aber auf ein professionelles Umzugsunternehmen auszuweichen. Handwerker dürfen ihrer Arbeit weiterhin nachgehen, müssen allerdings auch einen Abstand von 1,5 Metern einhalten.

Ich bin Single und habe mich zu einem Date verabredet. Dürfen wir uns noch im Park oder in einer Wohnung treffen?

Rechtlich wäre das noch in Ordnung. Die Landesregierung rät aber klar davon ab. Sie empfiehlt „romantische Briefe“ und „hingebungsvolle Mails“.

Ich habe Kuchen gebacken. Darf ich den noch bei anderen Menschen vorbeibringen?

Ja! Es ist nicht bekannt, dass durch Lebensmittel das Coronavirus übertragen wird. Allerdings sollten Sie Kontakte vermeiden. Stellen Sie den Kuchen vor die Tür, klingeln Sie und gehen dann wieder auf Abstand.

Kann ich Menschen besuchen, die meine Hilfe benötigen?

Es ist gestattet, hilfebedürftige Menschen zu besuchen – etwa um Einkäufe des täglichen Bedarfs vorbeizubringen. Dabei sollte aber zwingend der Mindestabstand eingehalten werden, da dieser Personenkreis oft zur Risikogruppe gehört.

Auch das Liegen auf der Wiese kann unter Umständen untersagt werden. Quelle: Christian Behrens

Das gilt auf der Straße, im Parks, beim Sport...

Mit wie vielen Menschen darf ich draußen unterwegs sein?

Die Regel ist einfach: Mit einer externen Personen oder mit den Menschen, mit denen ich sowieso in einer Wohnung lebe. Zu anderen Leuten (und auch zur externen Person) sollte soweit möglich der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden.

Teile meiner Familie (Geschwister, Tanten, Neffen...) wohnen woanders. Darf ich mich mit ihnen noch zu einem Spaziergang treffen?

Nein! Außer es würde sich nur um eine Person handeln. Gemeinsam aufhalten, dürfen sich nur die Familienangehörigen, die in einem gemeinsamen Hausstand leben.

Darf ich draußen noch Sport machen?

Ja, Sport machen wie Joggen, Nordic-Walking oder Radfahren ist erlaubt – maximal aber mit einer zusätzlichen Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. Auch bei den sportlichen Aktivitäten ist der Mindestabstand zu beachten. Nicht erlaubt ist das Benutzen der Fitnesswiesen oder Trimm-dich-Pfade, die derzeit gesperrt sind.

Darf ich noch mit anderen Menschen reden?

Ja, aber auch dabei sollte der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

Darf ich auf einer Bank ein Buch lesen oder mich auf einer öffentlichen Wiese sonnen?

In Niedersachsen ist das im Gegensatz zu anderen Bundesländern in der Regel erlaubt. Einige Bänke wie etwa am Maschsee-Ufer sind abgesperrt. Aufpassen sollte man auch aber bei der Bestuhlung von geschlossenen Restaurants. Dort darf nicht gesessen werden. Beim Sonnenbad auf der Wiese sollte ebenso der Mindestabstand zu anderen Personen eingehalten werden. Und wenn es auf der Wiese zu eng wird, sollte man sie wieder verlassen. Im Einzelfall entscheidet die Polizei.

Darf ich im Park picknicken?

Gegen die Stulle auf der Parkbank spricht nichts, wenn der Mindestabstand eingehalten wird. Das groß angelegte Picknick mit mehreren Personen im Freien ist allerdings untersagt.

Darf ich mit Älteren durch den Park gehen?

Auch hier gilt die Regel: Nur mit maximal einer anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört. Generell gehören allerdings ältere Menschen zur Risikogruppe. Die Einhaltung der Abstandsregeln sind daher nochmal um einiges wichtiger.

Darf ich noch Eis holen?

Ja, die Eisläden haben geöffnet. Allerdings muss ich in der Schlange zu anderen Wartenden einen Abstand von 1,5 Meter einhalten. Und das Eis darf ich erst in einem Abstand von 50 Metern zur Eisdiele genießen.

Ich wohne in einer Wohngemeinschaft mit fünf anderen Menschen. Dürfen wir gemeinsam rausgehen?

Ja, weil sie zur einer Hausgemeinschaft gehören. Allerdings ist es derzeit außergewöhnlich, wenn gleichzeitig sechs Menschen eines ähnlichen Alters unterwegs sind. Deshalb sollte der Personalausweis unbedingt dabei sein, sodass Sie gegenüber den Ordnungsbehörden beweisen können, dass Sie in einer Wohnung leben.

Ich komme gerade aus dem Ausland. Hat das für mich Folgen?

Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen 14 Tage lang keine Schulen, Kindertagesstätten, Heime oder andere Orte betreten, in denen überwiegend Kinder betreut werden. Auch für Hochschulen, Berufsschulen, Pflegeheime und Krankenhäuser gilt ein Betretungsverbot – sofern man natürlich nicht selbst dort behandelt werden muss.

Ich bin aus beruflichen Zwecken draußen mit Mitarbeitern unterwegs. Ist das erlaubt?

Zu beruflichen Zwecken sind Zusammenkünfte von mehreren Personen zulässig. Allerdings muss auch hier der Mindestabstand eingehalten werden.

Darf ich Orte in Hannover nicht mehr betreten?

Bislang gibt es für Parks oder öffentlichen Plätze keine Betretungsverbote. Spielplätze, Fitnesswiesen, Bolzplätze sind allerdings gesperrt. In der Region Hannover dürfen indes etwa Teile der Promenade zum Steinhuder Meer nicht mehr betreten werden.

Ich habe ein Pferd in einem Stall. Darf ich es noch versorgen?

Ja,das Pferd darf noch betreut und auch ausgeritten werden. Allerdings muss ich auch dabei den Mindestabstand zu anderen Menschen beachten. Viele Stallbetreiber haben deshalb einen eigene Corona-Hausordnung formuliert, damit nicht gleichzeitig zu viele Pferdebesitzer im Stall sind.

Ich treffe mich mit drei Freunden in einem Park. Wir stehen aber dauerhaft fünf Meter auseinander und spielen Frisbee. Ist das erlaubt?

Nein. Dies würde von den Ordnungsbehörden höchstwahrscheinlich als Menschenansammlung gewertet, auch wenn der Mindestabstand eingehalten wird. Im Einzelfall entscheidet die Polizei.

Warum dürfen Profisportler in Hallen und auf Plätzen trainieren, ich aber nicht?

Weil es der Beruf der Leistungssportler ist. Doch auch sie müssen Abstände einhalten. Als Profisportler gilt jemand, der seinen überwiegenden Lebensunterhalt durch Sport verdient oder zum Olympia- und Perspektivkader des Deutschen Olympischen Sportbundes gehört.

Auch in den Stadtbahnen müssen die Mindestabstände eingehalten werden. Quelle: Nancy Heusel

Das ist bei der Mobilität und Ausflügen zu beachten

Der Bus oder die Bahn ist bereits sehr voll. Darf ich einsteigen, obwohl ich den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter dann nicht mehr zu den anderen Fahrgästen einhalten kann?

Der öffentliche Nahverkehr ist von der Abstandsregel nicht ausgenommen. In der Verordnung der Landesregierung heißt es, dass „soweit möglich“ der Mindestabstand einzuhalten ist. Dies liegt laut des Krisenstabs auch in der Verantwortung des Fahrgasts. Dies würde bedeuten, dass man nicht zusteigen sollte. Empfohlen wird, zu Hause zu bleiben oder sich mit dem Fahrrad oder dem Auto fortzubewegen.

Darf ich mit dem Fahrrad einen Ausflug machen?

Ja, aber nur mit mit einer weiteren externen Person, die nicht zu meinem Haushalt gehört – und solange man Niedersachsen dabei nicht verlässt. In den Nachbarländern gelten andere Regelungen.

Unser Motorradclub will in die neue Saison starten? Dürfen wir gemeinsam fahren?

Ja, wenn der Club nicht aus mehr als zwei Personen besteht.

Darf ich in einem Privatauto mit mehreren Leute sitzen, die nicht zu meinem Hausstand gehören?

Man könnte meinen dies ist erlaubt, ist es aber nicht, da man sich als Menschenansammlung in der Öffentlichkeit bewegt. Auch hier gilt: Maximal eine andere Person, mit der ich nicht gemeinsam wohne.

Darf ich im Harz oder Deister wandern gehen?

Gegen das Wandern spricht nichts, sofern die Kontakt- und Abstandsregeln eingehalten werden. Problematisch wird es indes im Harz. Das Gebirge liegt nicht nur in Niedersachsen. In andere Bundesländern sind touristische Ausflüge teils untersagt. Dies trifft etwa für Sachsen-Anhalt zu.

Darf ich an die Küste fahren?

Hier gilt dasselbe wie beim Harz. Gegen einen Tagesausflug an die Küste spricht nichts, wenn die Abstände eingehalten werden. In andere Nachbar-Bundesländer sind touristische Ausflüge aber teils untersagt. Es kann sein, dass einige Küstenpromenaden gesperrt sind.

Darf ich in meine Zweitwohnung in Niedersachsen „verreisen“?

Nein, der kurzfristige Aufenthalt zu ausdrücklich touristischen Zwecken ist nach der neuen Verordnung der Landesregierung untersagt. Erlaubt ist aber das dauerhafte Wohnen im Zeitwohnsitz, das schließt aber das ständige Pendeln zwischen den Wohnsitzen aus.

Kann ich in Niedersachsen Urlaub machen?

Nein, denn Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen sind derzeit geschlossen.

Darf ich noch in meinem Kleingarten?

Wer die Kontaktregeln und Mindestabstände beachtet, kann weiter in seinen Kleingarten.

Heiraten in Corona-Zeiten: Notfalls per Videoübertragung. Quelle: privat

Besondere Anlässe: Geburt, Hochzeit oder Beerdigung

Wir heiraten demnächst. Dürfen wir die Hochzeit noch feiern?

Der schönste Tag im Leben ist zulässig, die große Feier muss allerdings verschoben werden. Es sind inklusive des Standesbeamten und der Trauzeugen nur zehn Personen zur Feier zugelassen. Sie kann also nur im engsten Freundes- und Familienkreis stattfinden. Die Stadt Hannover bittet darum, dass beim offiziellen Part nur die beiden Brautleute anwesend sind.

Was ist mit Beerdigungen?

Wie bei den Hochzeiten – nur zehn Personen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis sind zugelassen.

Darf an den Oster-Feiertagen oder auch am Sonntag die Familie zu Besuch kommen?

Eine genaue Zahl, wie viele Personen sich in einer Privatwohnung aufhalten dürfen, um gemeinsam zu speisen, hat die Landesregierung nicht formuliert. Generell gilt aber auch hier: Die Zahl der Kontakte soll auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Dies funktioniert aber nicht, wenn die ganze Familie vorbeikommt – und womöglich noch die Großeltern, die zur Risikogruppe gehören.

Wir bekommen ein Kind. Wer darf bei der Geburt dabei sein?

Grundsätzlich gilt ein Besuchsverbot in Kliniken. Ausgenommen sind davon laut Verordnung der Landesregierung aber werdende Väter oder die Väter neugeborener Kinder.

Wer im Baumarkt einkauft, muss die Regeln beachten. Quelle: Christian Behrens

Das gilt beim Einkaufen

Muss ich beim Einkaufen Mundschutz tragen?

Nein, es ist noch keine Pflicht. Dennoch empfehlen namenhafte Virologen und auch das Robert Koch-Institut inzwischen das Tragen eines Mundschutzes.

Muss ich den Regeln der Supermärkte oder Baumärkte folgen?

Auch wenn der Einkaufswagen für einen Joghurt lästig ist – die Betreiber der Supermärkte und Baumärkte haben das Hausrecht. Sie haben die Aufgabe, dass innerhalb der Läden die Mindestabstände eingehalten werden. An die entsprechenden Regelungen der Läden muss sich gehalten werden oder man verlässt das Geschäft wieder.

Dürfen die Lebensmittelläden auch sonntags und an den Oster-Feiertagen öffnen?

Ja, sie dürfen das. So soll der Einzelhandel die Kundenströme bisher steuern. Davon machen aber nur wenig Läden Gebrauch, denn die Mitarbeiter brauchen ihre Ruhepausen.

Warum haben Blumenläden geöffnet, wenn sie aber nicht auf dem Wochenmarkt verkaufen dürfen?

In den Blumenläden kann verhindert werden, dass noch eine weitere Person das Geschäft betritt, wenn es bereits zu voll ist. Das ist auf den Wochenmärkten nicht der Fall. Sie sind ohnehin schon gut besucht.

Welche Geschäfte dürfen überhaupt noch öffnen?

Weiterhin öffnen dürfen: Lebensmittelläden, Hofläden, Getränkemärkte, Drogerien, Tierbedarfshandel, Brief- und Versandhandel, Abhol- und Liederdienste, Banken und Sparkassen, Tankstellen, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Reinigungen, Zeitungsverkaufsstellen, Waschsalons, Verkaufsstellen für Tickets des öffentlichen Nahverkehrs und Blumenläden.

Was muss ich beim Abholen von Essen bei Restaurants beachten?

Viele Restaurants, die gerade schließen mussten, bieten einen Liefer- und Abholservice an. Auch beim Abholen des Essen ist der Mindestabstand von 1,5 Meter zu beachten. Der Verzehr der Speisen ist in einem Umkreis von 50 Metern untersagt.

Darf ich mein Auto wieder waschen lassen?

Die Autowaschanlagen haben wieder geöffnet – allerdings nur die vollautomatische Reinigung. Also Reinigungsschritte, die durch die Kunden selbst erfolgen, sind derzeit nicht möglich.

Besuche in den Pflegeheimen sind derzeit untersagt. Quelle: Dröse

Die Regeln für Krankenhäuser und Pflegeheime

Muss ich in Quarantäne, wenn ich mich nicht gut fühle?

Nicht jeder Schnupfen ist auch gleich Corona. Dennoch sollte man vorsichtig sein und bei Symptomen die eigenen vier Wände nicht mehr verlassen, um nicht noch andere Menschen anzustecken. Die häufigsten Symptome sind Fieber und trockener Husten.

Was mache ich, wenn ich Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte?

Wenn sich ein Corona-Infizierter meldet und einen als Kontakt dem Gesundheitsamt meldet, muss ich mich umgehend 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben – selbst wenn ich keine Symptome zeige. Verstöße gegen die Quarantäne-Regel können Haftstrafen zur Folge haben.

Kann ich im Krankenhaus Verwandte besuchen?

Nein, in den Krankenhäusern gibt es bis auf wenige Ausnahmen Besuchsverbote.

Darf ich im Pflegeheim Verwandte besuchen?

Nein, auch die Pflegeheime dürfen von Besuchern nicht betreten werden. In den Corona-Zeiten müssen Verwandte auf liebevolle Briefe zurückgreifen.

Wie ist die Begleitung von Sterbenden geregelt?

Die Besuche sterbender Angehöriger in Alten- und Pflegeheime sind erlaubt. Dort kommen in der Regel zumeist sowieso keine großen Gruppen zusammen.

Darf mich mein Physiotherapeut, Osteopath oder Ergotherapeut noch behandeln?

Ja, aber nur wenn die Behandlung ärztlich veranlasst und unaufschiebbar ist.

Bei Verstößen gegen die Corona-Regeln drohen saftige Bußgelder. Quelle: Nancy Heusel

Bei Verstößen drohen Bußgelder

Ich hatte das Coronavirus und bin geheilt. Gelten die Regeln für mich noch?

Einmal vom Coronavirus geheilt, haben die Menschen Antikörper gebildet und können nicht erneut erkranken – davon gehen die Virologen zumindest aus. Bewiesen ist das allerdings noch nicht. Und so gibt es keine Ausnahme- oder Sonderregel für Gesundete, denn sie können weiterhin auch Überträger sein, obwohl sie selbst nicht mehr krank werden.

Wer kontrolliert, ob ich die Regeln einhalte?

Die Polizei kontrolliert, ob die Regeln eingehalten werden. Sie war bereits an den vergangenen Wochenende verstärkt unterwegs.

Was passiert, wenn ich die Regeln nicht beachte?

Dann drohen neuerdings auch saftige Geldstrafen. Die Landesregierung hat am Mittwoch einen neuen Bußgeldkatalog vorgestellt. Bei mehrfachen schweren Verstößen gegen die Abstands- und Kontaktregeln können bis zu 25.000 Euro fällig werden. Weiteres Beispiel: Wer Speisen, die er gerade abgeholt hat, innerhalb eines Umkreises von 50 Metern zum Betrieb zu sich nimmt, muss 150 Euro berappen.

Was mache ich mit Menschen, die sich zu meinem Nachteil nicht an die Regeln halten?

Diese Person zunächst freundlich aber bestimmt darauf hinweisen, dass sie den Abstand nicht einhält. Wenn alles nicht hilft, die Polizei rufen.

Von Sascha Priesemann