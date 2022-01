Hannover

21 Kinder haben im Impfzentrum im Zoo den Impfstoff von Erwachsenen bekommen – und damit die dreifache Dosis des für sie vorgesehenen Corona-Impfstoffs von Biontech. Politiker in der Region Hannover sind aufgrund der Panne alarmiert. „Das darf auf keinen Fall passieren – vor allem nicht in dieser hohen Zahl“, kritisiert Bernward Schlossarek, Fraktionschef der CDU in der Regionsversammlung.

Es müsse „dringend und schnell geklärt werden, ob eine Person einen Fehler gemacht hat – oder ob es eine organisatorische Fehlerkette gibt“, fordert er. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) müsse jetzt für Aufklärung sorgen. Dazu gehöre auch, „dass wir nach hinten schauen, ob es möglicherweise in der Vergangenheit noch weiterer solcher Fälle gab“, sagt Schlossarek. Zunächst war am Montagabend von 42 Fällen die Rede gewesen. Am Dienstag korrigierte die Region diese Zahl auf 21.

CDU: Trotz Omikron „Sorgfalt vor Eile“ bei der Impfkampagne

Trotz der sich rasant ausbreitenden Omikron-Welle müsse bei der Impfkampagne „Sorgfalt vor Eile“ gehen, so der CDU-Mann. Er hoffe, dass der Fehler „keine Folgen für die betroffenen Kinder hat“. Bei Eltern trage dieser jedoch „nicht gerade zu einem Sicherheitsgefühl bei“, kritisiert Schlossarek.

„Kein Verständnis“ für den Fehler zeigt FDP-Fraktionschefin Christiane Hinze. Dieser habe „spätestens beim Aufziehen der Spritze“ auffallen müssen, weil für Kinder eigentlich eine geringere Menge des Impfstoffs vorgesehen ist als für Erwachsene. Hinze hofft, dass die Abläufe künftig besser überwacht werden. Eltern empfiehlt sie, „genau hinzuschauen, was den Kindern geimpft wird“. Davon abhalten lassen sollten diese sich jedoch durch den Fehler nicht. Die FDP-Frau befürwortet die Impfkampagne für Kinder. „Meine Enkelkinder werden trotzdem geimpft“, stellt Hinze klar.

Linke: Impfen in der Region läuft „planlos“ ab

Aus Sicht von Linken-Fraktionschefin Jessica Kaußen ist die Panne wohl auch deshalb passiert, weil es kein zentrales Management gebe. Die Schließung des großen Impfzentrums auf dem Messegelände sei „ein Fehler“ gewesen. Dort seien sowohl eine bessere Planung als auch eine Priorisierung von Gruppen möglich gewesen. Aktuell laufe die Impfkampagne in der Region „planlos“ ab, kritisiert Kaußen.

„Höchstärgerlich“ findet den Vorfall Angelo Alter, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Dieser müsse „schnell aufgeklärt werden, damit das auf keinen Fall wieder passiert“. Alter sagt, er könne es „nachvollziehen, wenn sich Eltern jetzt Sorgen machen“. Die Betroffenen müssten vom Gesundheitsamt eng begleitet werden. Der SPD-Mann befürchtet auch, dass Impfgegner den Vorfall ausschlachten werden. Er selbst habe erlebt, wie impfwillige Eltern von Querdenkern angepöbelt wurden. Ihnen sei vorgeworfen, „dass sie ihre Kinder totimpfen“. Umso wichtiger sei es, dafür zu sorgen, dass sich eine solche Panne nicht wiederhole.

Grüne: Müssen aus dem Fehler lernen

Grünen-Fraktionschefin Evrim Camuz findet den Vorfall „total unglücklich“. Sie lobt allerdings auch den „transparenten Umgang“ der Region mit dem Fehler. „Es geht jetzt darum, dass wir daraus lernen, damit das nicht wieder passiert“, sagt Camuz. Das Impfen von Kindern sei „ein schwieriges Thema. Viele Eltern sind sich unsicher“, so die Grüne. Sie selbst habe ihren fünfjährigen Sohn aber impfen lassen – und bereue das nicht. Zum Umgang mit den Kindern im Impfzentrum am Zoo habe sie bisher positive Rückmeldungen bekommen.

Das Gesundheitsamt der Region geht davon aus, dass die erhöhte Dosierung des Impfstoffs „keine gravierenden Folgen“ für die betroffenen Kinder haben wird. Die Verwechslung erklärte Regionspräsident Krach damit, dass zwar beim Aufziehen der Spritze die unterschiedlichen Dosen noch farblich gekennzeichnet sind, in der Spritze dann aber nur das Volumen (0,3 Milliliter für Erwachsene, 0,2 Milliliter für Kinder) den optischen Unterschied darstelle. Künftig sollten auch die fertigen Impfspritzen deutlich gekennzeichnet werden, kündigte er an.

Von Christian Bohnenkamp