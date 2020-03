„Tränen in den Augen“: Emotionale Reaktionen auf Bosselmann-Video – Kritik an „Dienstanweisung“

Hannover

„Bitte gehen Sie zu Ihrem Bäcker – scheißegal, wie er heißt“ – die emotionale Videobotschaft von Gerhard Bosselmann über die Folgen Coronavirus für kleinere und mittelständische Unternehmen hat am Freitag bundesweite Aufmerksamkeit erreicht. Sogar Bundestagsabgeordnete reagierten auf den Appell des hannoverschen Chefs der Bäckerei Bosselmann, der in der Region Hannover 20 Filialen führt. Sein Video wurde alleine bei Facebook einen Tag nach der Veröffentlichung mehr als 140.000 Mal geteilt.

Vor den Bosselmann-Läden war es am Samstag besonders voll. Die Kunden standen Schlange, teils bis weit nach draußen – schließlich muss wegen des Coronavirus der Sicherheitsabstand eingehalten werden. „Es waren heute viel mehr Kunden da“, sagt eine Bosselmann-Verkäuferin, „auch wir persönlich haben sehr viel Zuspruch erhalten.“ Die Mitarbeiterinnen sind wegen des Virus derzeit hinter Schutzgläsern versteckt.

„Das Video geht unter die Haut“

„Ich habe Tränen in den Augen“, twitterte etwa der Grüne Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann besuchte Bosselmann noch am Freitag in einer seiner Filialen.

„Ich habe das Video auch gesehen“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Samstag im NDR, „und es geht tatsächlich unter die Haut. In einem Punkt gebe ich Herrn Bosselmann recht, der Bund muss schneller handeln.“

Auch viele Kunden reagierten auf den Appell des Bäckerchefs. „Ich kaufe künftig nur noch bei Bosselmann ein“, schreibt ein Mann bei Twitter. Eine Frau kommentiert bei Facebook: „Sie haben mich gerade zu Tränen gerührt und ich wünsche Ihnen von ganzen Herzen alles erdenklich Gute.“ Sogar im Ausland verbreitete sich das Video.

„Das Video hat mich wachgerüttelt“

Alexander Diederichs (32) und Natascha Thielke (25) sind nur wegen des Videos zu Bosselmann am Hauptbahnhof gegangen, um sich unterwegs einen Kaffee zu holen. Das machen sie normalerweise bei größeren Ketten und nicht bei lokalen Anbietern. „Das Video hat mich wachgerüttelt und viel mit mir gemacht“, sagt Diederichs. Heute morgen sei er extra aufgestanden, um zum Bäcker um die Ecke zu gehen. „Das machen wir sonst nie.“

Anja Oltersdorf (31) ist ebenfalls extra wegen des Appells zum Bosselmann an der Osterstraße gekommen. „Das Video hat mir die Augen geöffnet. Die Wirtschaft hat doch mehr Schwierigkeiten, als ich gedacht hätte.“

Auch ein Bosselmann-Mitarbeiter äußerte sich bei Facebook: „Mir fehlen ein wenig die Worte, Chef! Aber dennoch möchte ich sagen, ich stehe zu 100.000 Prozent hinter Ihnen und der Firma! Wir sind ein spitzen Team und wir werden es gemeinsam schaffen!“

Kündigungen in Corona-Zeiten: Kritik wegen Bosselmann-Dienstanweisung

Doch es gibt auch Kritik. Noch am Freitag tauchte in den sozialen Medien ein Schreiben des Bäcker-Chefs an seine Mitarbeiter auf, in der er einen anderen Ton anschlägt. In der „ Dienstanweisung“ heißt es, dass Krankmeldungen wegen Erkältung und Fieber derzeit „nur mit vorgelegter Corona-Testierung akzeptiert“ würden. Andernfalls werde kein Lohn mehr gezahlt. Die Krankmeldung habe auch bei ihm persönlich zu erfolgen. Gerhard Bosselmann hat die Echtheit des Schreibens inzwischen bestätigt.

Dienstanweisung von Bosselmann wegen Corona. Quelle: Screenshot

„Ich bin entschlossen, bei begründeten Zweifeln Mitarbeiter zu versetzen, oder zu entlassen“, heißt es in dem Schreiben. Es gehe darum die Firma und die Arbeitsplätze zu erhalten. „Das ich nicht mehr alleine Aufgabe des Chefs, sondern Aller!“.

„Populismus kann der Herr Bosselmann “

Wer sich in seiner Freizeit mit dem Corona-Virus leichtsinnig etwa bei Kindergeburtstagen anstecke, weil er nicht strikt zu Hause geblieben sei, gefährde die Firma und seine Kollegen. „Diese Mitarbeiter werden sofort (!) fristlos entlassen wegen schwerer Unternehmensschädigung“, stellt Bosselmann in seiner Dienstanweisung klar.

Wegen des Coronavirus habe er bereits zehn Filialen schließen müssen. „Wir haben alle eine Scheißangst um unseren Job“, sagt er in seiner Videobotschaft.

Doch seine Dienstanweisung kommt nicht gerade positiv an. „Populismus kann der Herr Bosselmann“, kritisierte ein Account bei Twitter. Ein andere Nutzerin schrieb: „Ich wäre vorsichtig, ausgerechnet ihn jetzt zu feiern.“

Von Sascha Priesemann