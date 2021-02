Corona: Psychiater warnt vor „Welle psychischer Erkrankungen“

Hannover

Die Corona-Folgeschäden häufen sich. Neben den körperlichen nehmen die seelischen Krankheiten zu. Der Psychiater Marc Ziegenbein warnt vor einer Welle psychischer Erkrankungen infolge der Coronakrise.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Angsterkrankungen, Depressionen, problematischer Alkoholgebrauch, Essstörungen und damit verbunden ein erhöhtes suizidales Risiko: die Pandemie trägt das Risiko einer gewaltigen Welle psychischer Krisen und Störungen in sich“, sagt der Chefarzt und Ärztliche Direktor des Klinikum Wahrendorff, eine der größten psychiatrischen Einrichtungen Europas.

Psychiater warnt vor „gefährlichen Wellen“ und der Sogkraft

Dabei machen dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie nicht nur die gefährlichen Wellen Sorge, sondern auch die ungeheure Sogkraft des zurückfließenden Wassers. Ziegenbein: „Neben den persönlich von psychischen Krisen betroffenen Menschen, werden Tausende von Menschen – Partner, Familie, Angehörige, Freunde – unter den Auswirkungen leiden.“

Enke-Stiftung: „Corona wird noch viele Opfer fordern“

Auch die Robert-Enke-Stiftung hat wegen der Corona-Pandemie so viel zu tun wie nie, die Zahl der Anfragen von Menschen mit psychischen Erkrankungen habe demnach einen Höchststand erreicht. Sogar die Hotlines wurden deshalb aufgestockt. Die Situation spitze sich immer weiter zu, so Teresa Enke. Die Sicherheit sei den Menschen abhanden gekommen, das stelle sie bei ihrer Stiftungsarbeit immer wieder fest. Enke: „Das ängstigt mich, diese permanente Ungewissheit sorgt bei uns für Kollateralschäden. Corona wird noch viele Opfer fordern." Zugleich sei es immer schwieriger, Therapieplätze zu vermitteln: "Das hat es in den bislang elf Jahren noch nicht gegeben."

Ohne Hilfe steigt das Risiko der Chronifizierung

Dabei ist es für den Verlauf einer psychischen Erkrankung entscheidend, wie schnell diese Leiden erkannt und entsprechend behandelt werden, sagt auch der Mediziner. „Wir wissen aus Erfahrung, dass die genannten Erkrankungen einen ungünstigeren Verlauf nehmen mit dem Risiko der Chronifizierung, je später sie erkannt und spezifisch behandelt werden“ Eine frühzeitige Behandlung sei daher dringend erforderlich, um schwere Folgen abzuwenden.

Weniger Erkrankte suchen in Krise Hilfestellen auf

Dennoch würden derzeit deutlich weniger Erkrankte Hilfe in den sogenannten primären Anlaufstellen suchen, etwa beim Hausarzt, bei den Fachärzten und auch in Tageskliniken. „Wer selbst nicht mehr in der Lage ist, bestimmte Fähigkeiten zu stärken oder zu steuern, zum Beispiel den Umgang mit Stress und Konflikten, Ängsten oder wer bei sich selbst oder bei Angehörigen feststellt, dass der Konsum von Alkohol oder Drogen zunimmt, sollte sich Hilfe suchen und das tatsächlich frühzeitig wie nur möglich“, rät der Chefarzt.

Das Klinikum Wahrendorff bietet nach eigenen Angaben ein großes Spektrum von Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten an, um Betroffenen auf schnellem Wege zu helfen. Dazu zählten unter anderem Angebote per Videosprechstunde, mit der Möglichkeit, die Menschen durch diese besonderen Krisenzeiten zu begleiten.

Zahl der Kranken steigt Erschöpft und ausgebrannt: In der Corona-Pandemie hat die psychische Belastung vieler Berufstätiger in Niedersachsen deutlich zugenommen. Wie die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) am Montag mitteilte, waren von Depressionen, chronischer Erschöpfung und anderen psychischen Leiden betroffene Arbeitnehmer im vergangenen Jahr durchschnittlich 42,9 Tage krankgeschrieben. Das sind 4,6 Tage mehr als noch 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie. Allein bei den Männern nahm der durchschnittliche Krankheitszeitraum um 5,6 Tage zu. Deutschlandweit betrug die Krankheitsdauer wegen psychischer Leiden im vergangenen Jahr 43,7 Tage und damit 4,2 Tage mehr als noch 2019. Am häufigsten diagnostizierten Ärzte depressive Störungen, Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen sowie chronische Erschöpfung und Angststörungen. Ob allein die Corona-Krise Grund für die gestiegenen Fehlzeiten sei, könne man an den Zahlen nicht erkennen, so KKH-Wirtschaftspsychologin Antje Judick. Isolations- und Quarantänemaßnahmen sowie damit einhergehende Veränderungen im beruflichen und privaten Alltag hinterließen aber Spuren. Denn viele Berufstätige stünden nach wie vor wegen fehlender Kinderbetreuung, der Versorgung hilfebedürftiger Angehöriger, zunehmender Vereinsamung sowie aufgrund von Existenzängsten durch Kurzarbeit, Insolvenz und Arbeitsplatzverlust unter Dauerstress. Aber auch der Umgang mit der bislang unbekannten Situation und die dabei oftmals erlebte Hilflosigkeit erzeugen große Unsicherheit. Gerade für psychisch vorbelastete Menschen könnten sich solche einschneidenden Veränderungen zusätzlich negativ auswirken, sagt Judick. „Und dass Arbeitnehmer im Schnitt deutlich länger krankgeschrieben sind, zeigt, dass es offenbar mehr langwierige Fälle gibt als vor der Pandemie.“

Von Britta Lüers