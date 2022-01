Hannover

Auch am letzten Montag im Januar sind wieder zahlreiche selbst ernannte „Spaziergänger“ bei einer erneut nicht angezeigten Corona-Demo durch Hannovers Innenstadt gelaufen. Anfangs stoppte die Polizei die Menschen am Kröpcke nur vereinzelt, später gingen die Beamten vor dem Hauptbahnhof gegen eine größere Gruppe vor. Mindestens ein Mann kam in Gewahrsam, zahlreiche Ordnungswidrigkeiten wurden zur Anzeige gebracht.

Nach einer ersten vorsichtigen Schätzung am Montagabend lag die Teilnehmerzahl nach Polizeiangaben „im unteren dreistelligen Bereich“. Die sogenannten „Spaziergänger“ verteilten sich in Kleinstgruppen über den Kröpcke, die Georgstraße und Bahnhofstraße. Laut einer Polizeisprecherin kam dann eine etwas größere Ansammlung von etwa 100 Menschen kurz vor 18 Uhr aus Richtung Weißekreuzplatz durch den Hauptbahnhof in die City.

Starke Polizeipräsenz gegen Corona-Demonstranten

Die Partei „Die Basis“ hatte auf dem Kröpcke einen Infostand aufgebaut. Sie gilt als politischer Arm der „Querdenker“-Szene. Quelle: Peer Hellerling

Am Kröpcke konzentrierte sich die Ansammlung rund um einen Infostand der Partei „Die Basis“, dem politischen Arm der „Querdenker“-Szene. Die Polizei zeigte deutliche Präsenz, so brach unter anderem eine Reiterstaffel Pulks zusammenstehender Protestler durch kontinuierliches Umherlaufen immer wieder auseinander. Lautsprecherdurchsagen quittierten die Maßnahmenkritiker durch Trillerpfeifenlärm. Bereits am Kröpcke kreiste die Polizei erste „Spaziergänger“, aber auch Gegendemonstranten ein.

Gegen 19 Uhr marschierten bis zu 80 Personen zum Hauptbahnhof, darunter AfD-Lokalpolitiker. Auf dem Ernst-August-Platz kesselte die Polizei schließlich 30 „Spaziergänger“ ein. Ein Mann, der sich dagegen wehrte, wurde zu Boden gebracht und kam in Gewahrsam. Die Ermittler leiteten unter anderem Verfahren gegen die Eingekreisten wegen Maskenverstößen während einer Versammlung ein. Außerdem bekamen alle Platzverweise für die gesamte Innenstadt. Am Dienstag will die Polizei weitere Details nennen.

Von Peer Hellerling