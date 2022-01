Corona-Protest in Hannover: Polizei stoppt immer wieder kleine Gruppen

Hannover

Rund 200 bis 300 Menschen haben am ersten Montag im neuen Jahr in Hannover gegen die Corona-Politik demonstriert. Wie schon in den Wochen zuvor folgten die Teilnehmer zwar dem Aufruf der Gruppierung „Freie Niedersachsen“, doch der abendliche Protest war erneut nicht angemeldet. Die Polizei schritt dieses Mal entschieden ein und stoppte mehrfach Personen in der Innenstadt. Größere Einsätze gab es an der Karmarschstraße und am Kröpcke.

Die Polizei deklarierte neun Gruppen als nicht angezeigte Versammlungen. „Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet“, sagt Sprecher Marcus Schmieder. Seit Neujahr schreibt eine Allgemeinverfügung unter anderem das Masketragen auf Versammlungen vor. Das ist eine Reaktion auf diese „Spaziergänge“, wie die Teilnehmer die nicht angezeigten Kundgebungen bewusst unpolitisch bezeichnen. Laut Polizei handelt es sich um eine heterogene Menge an Maßnahmenkritikern. Vereinzelt marschieren aber auch Rechtsradikale und sogenannte Reichsbürger mit.

Stefan Homburg unter Corona-Protestlern

Der erste größere Pulk wurde an der Ecke Friedrichswall/Karmarschstraße aufgehalten. Im weiteren Verlauf stoppte die Polizei immer wieder Protest-Grüppchen. Direkt am Kröpcke kreisten die Beamten erneut eine größere Zahl Protestler ein – darunter Wirtschaftswissenschaftler Stefan Homburg. Dieser sorgte bereits vor seiner Pensionierung als Professor der Leibniz-Universität mit umstrittenen Corona-Thesen für Aufsehen. Er beteuerte nun, bloß mit Begleitung auf dem Weg zur Weihnachtspyramide gewesen zu sein.

Gegen Homburg, der anfangs keine Maske trug, und zahlreiche andere Personen leitete die Polizei am Abend Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Anschließend gab es Platzverweise. Erschwert wurde der Einsatz durch Schaulustige und nicht eingekreiste Protest-Teilnehmer. Immer wieder gab es Beschimpfungen, Vergleiche mit der Nazi-Zeit und sonstige Parolen.

Landesweit gibt es bereits mehr als 110 Corona-Protestmärsche, bei der Gruppe „Freie Niedersachsen“ warnt der Verfassungsschutz vor einer steigenden Radikalisierung.

Von Peer Hellerling