Corona-Protest: Kritiker und Befürworter der Maßnahmen demonstrieren in Hannover

Es sind merkwürdige Zeiten: Diejenigen, die noch im Mai 2019 gegen das neue niedersächsische Polizeigesetz demonstriert haben, beklatschen und bejubeln jetzt rennende Polizisten im Einsatz. Die Beamten drängen am Steintorplatz aggressive Gegendemonstranten ab, die Belit Onay als „Hurensohn“ beschimpft haben und sich auch körperlich nicht an die geltenden Abstandsregeln halten. Die Zuhörer des Oberbürgermeisters rufen „Nazis raus“, die Polizeibeamten rennen und Onay kündigt an dem „Hurensohn“-Verfasser eine Anzeige wegen Beleidigung an.

Patrick Krawzyk (30) und Marco Nitsche (48), die sonst eher auf Demos wie gegen das Polizeigesetz unterwegs sind, gehören zu der Pro-Corona-Maßnahmen-Demo, auf der Onay spricht. „Klar werden jetzt Grundrechte eingeschränkt, aber nur ein bisschen“, meint Nitsche. „Wenn sich die Corona-Gegner breitmachen und hier alle Leute angesteckt werden, dann wird das viel schlimmer und das wollen wir verhindern“, sagt auch Krawzyk. „Das Wohl aller wird fahrlässig durch diese Rechten und Vorschwörungstheoretiker gefährdet.“

Oberbürgermeister Belit Onay bei der Pro-Corona-Maßnahmen-Demo Quelle: Hottmann

Von Rechtsradikalen unterwandert

Die Achse Bahnhof – Steintor – Goseriede – Georgengarten ist an diesem Sonnabend eine sehr politische. Rechts auf dem Ernst-August-Platz vor der Sparda Bank demonstrieren ab 12 Uhr ein paar Menschen für die „Freiheit für Palästina“. In der Mitte, zwischen Galeria Karstadt Kaufhof und Esprit, bieten mit Totenköpfen verkleidete Tierrechtler lautstark Informationen an. Die Hauptpole aber bieten – grob gesagt – jene Bürger, die sich ab 14 Uhr auf sogenannten „Hygiene-Demonstrationen“ gegen die Maßnahmen zum Schutz vor Corona aussprechen und jenen Bürgern wie Krawzyk und Nitsche, die diese Einstellung für gefährlich halten und diese Demos von Rechtsradikalen unterwandert sehen.

„Die legen es bewusst darauf an, das Virus unkontrolliert zu verbreiten“

Links auf dem Bahnhofsvorplatz klärt Piraten-Ratsherr Adam Wolf ab 14.15 Uhr mit Polizeibeamten ab, wo und wie das mit Absperrbändern versehene Gegendemo-Areal gegen die „Hygiene-Demo“ genutzt wird. Er wisse, dass diese Bewegung „eine gefährliche, unreflektierte, von Rechtsextreme vereinnahmt und gesteuert“ sei, so Wolf. Die Verschwörungstheoretiker würden dazu auch gesundheitsgefährdend agieren. „Die legen es bewusst darauf an, unkontrolliert dieses Virus weiterzugeben“, sagt Wolf, der sich am Bahnhofsvorplatz diesen Demonstranten auch argumentativ in den Weg stellen möchte. Doch die nehmen einfach die rechte Seite in Richtung Stadt und Maschsee, wo sie später demonstrieren.

Überparteiliches Bündnis gegen Verschwörungstheoretiker

Am Steintorplatz sammeln sich mittlerweile Jusos, Linke, Grüne, Piraten, Die Partei, Seebrücke, Antifa, Ende Gelände, Fridays for Future und weitere eher dem linkeren Spektrum zugehörigen Vertreter, um gegen Verschwörungsmythen und der Gefahr durch Impfgegner und Rechtsradikale zu demonstrieren. 350 zählt Veranstalter Julian Klippert von der Partei „Die Partei“, 130 die Polizei. „Wir sind heute im großen überparteilichen Bündnis hier, weil wir uns gegen die Verschwörungsfantasten, Rechtsradikale, Reichsbürger und so weiter entgegenstellen wollen“, so Klippert. Er hat sich die „Corona-Rebellen“ genauer angeschaut. In der vergangenen Woche habe er sich anonym unter die Demonstranten gemischt und festgestellt, dass sich unter „dieser obskuren Riege Mitarbeiter der AfD-Ratsfraktion, Fußball Hools, 81 Supporter und anderes rechtes Volk tummelten“.

Der Protest richtet sich gegen Kritiker von Corona-Maßnahmen. Ein prominentes Beispiel: Der Koch Attila Hildmann. Quelle: Hottmann

Bill Gates , Fauci und Rockefeller im Visier

Auf deren Demonstration mit dem Namen „konstruktiver Umgang mit der Corona-Krise“ haben sich „in der Spitze“, so Polizeisprecher Martin Richter, 300 Menschen versammelt. Dass die „Corona-Rebellen“ ungern eine Mund-Nasen-Schutzbedeckung tragen, sieht man – die Polizei muss immer wieder Ermahnungen aussprechen, denn das Tragen der Masken gehört zur Auflagen für die Protestveranstaltung. Es bietet sich ein verwirrendes Bild: Völlig unauffällig aussehende Menschen stehen hier unter Transparenten, die vor der „Corona-Diktatur“ warnen, eine Frau mit Baby und ein Mann halten ein Plakat, auf dem „ Bill Gates „(der Hauptschurke in den Augen dieser Bürger), „Fauci“ (US-Immunologe und Berater Donald Trumps, der vor Corona warnt) und der reiche „Rockefeller“ gestoppt werden sollen. Der Veranstaltungsleiter erhält Beifall, wenn er vor einer „globalen Diktatur“ im Zuge der Corona-Krise spricht.

Ein Mann trägt ein T-Shirt mit einem großen Q – ein Verweis auf die sogenannte QAnon-Bewegung. Diese Leute glauben an eine global vernetzte pädophile Elite, die Kinder in geheimen Bunkern foltert und von US-Präsident Donald Trump bekämpft wird. Im Georgengarten nennen diese Leute ihre Demo übrigens „Wiederherstellung der Grundrechte“.

Bengalos gegen „Aluhüte“

„Unterm Strich sehr friedlich“ bezeichnet Polizeisprecher Richter die Demos, wohlwissend, dass solche unterschiedlichen Weltanschauungen zu aggressiven Handlungen auf beiden Seiten führen können. Einen Zwischenfall muss er dann doch noch vermelden: Auf das Dach des Tiedthofs gelangen um 15.35 Uhr einige Demonstranten, die das Transparent mit der Aufschrift „Aluhütte Altmetall“ – der Aluhut steht für Verschwörungstheoretiker – ausrollen und Bengalos abbrennen. Die Polizei trifft die Aktivisten später nicht mehr an.

Von Petra Rückerl