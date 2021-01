Hannover

„Die Politik kommt an ihre Grenzen. Deswegen sollten wir als Gesellschaft jetzt die Ärmel aufkrempeln und was tun“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes und klopft auf die Motorhaube des Transporters, an dem er direkt vor der Marktkirche steht. Der evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband und das Diakonische Werk bieten Senioren ab sofort kostenlose Fahrten und die Begleitung zum Impftermin im Impfzentrum auf dem Messegelände an. Ehrenamtliche Impfpaten holen die über 80-Jährigen von der Wohnung ab, bringen sie zur Corona-Impfung, warten und fahren sie wieder nach Hause. Und nicht nur das: Auf Wunsch werden ältere Mitbürger auch bei der Impf-Anmeldung unterstützt, ob per Hotline oder online.

Das Angebot richtet sich an alle über 80-Jährigen

„Allein der Impfvorgang ist für Ältere aufregend und emotional belastend“, so Müller-Brandes, deshalb „bieten wir nicht nur den reinen Fahrdienst, sondern auch die Begleitung an.“ In Hannover gebe es alleine in der Evangelischen Kirche 15.000 über 80-Jährige, das Angebot allerdings gelte nicht nur für diese Christen, sondern „selbstverständlich für alle Bürgerinnen und Bürger Hannovers in diesem Alter“.

Anzeige

Unterstützt wird das Projekt Impfpate von mehreren Kirchengemeinden, dem Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte, der Per-Mertesacker-Stiftung und VW-Nutzfahrzeuge, die zehn Busse bereitstellen. Getragen wird es von Ehrenamtlichen wie Bernd Kühn. Der 52-jährige Taxifahrer ist wegen Auftragsmangel in Kurzarbeit, hat über Facebook von der Aktion erfahren und will „bei dieser guten Sache gerne helfen. Zeit habe ich ja leider gerade genug.“ Wolfgang Hey ist 70 und könnte im Sessel seinen Ruhestand genießen. Aber er findet, „dass jetzt nicht die Zeit ist für meckern und jammern, jetzt ist die Zeit für gelebte Solidarität.“ Organisator Johannes Meyer, als Diakon in kirchlichen Diensten, ist begeistert: „Der Zuspruch von hilfewilligen Ehrenamtlichen ist enorm. In wenigen Tagen hatten wir 40 Fahrer an Bord.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Projektstart in Ledeburg und Stöcken

Das Projekt Impfpate startet in Ledeburg und Stöcken. Im Norden der Stadt sind 400 Senioren angeschrieben worden, bei Bedarf soll die Aktion auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden. Am Telefon und vorm Computer haben die Helfer nicht mehr Möglichkeiten als andere Privatleute, an die Impftermine zu kommen, „aber wir regen uns nicht auf, wenn es lange dauert“, verspricht Meyer. „Das Projekt kann mehrere Monate laufen“, sagt der Diakon.

Es werden noch Impfpaten gesucht

Ein Team kümmert sich um die Sicherstellung der Hygienevorschriften, sorgt für die Vermittlung der Fahrer und koordiniert die Einsätze der Impfpaten, die jeweils eine Einzelperson oder ein Ehepaar ins Impfzentrum begleiten. Senioren und interessierte Impfpaten können sich unter Telefon 05 11/368 71 08 melden, weitere Infos gibt’s unter www.impfpaten.wordpress.com

Von Christph Dannowski