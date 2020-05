Corona: Private Kinderbetreuung – eine Lösung für gestresste Eltern?

Hannover

Seit dem 16. März sind Krippen, Kindergärten und Schulen in Niedersachsen geschlossen. Während der Präsenzunterricht an Schulen seit Ende April schrittweise wieder aufgenommen wird, werden auch die Betreuungskapazitäten in Kitas langsam erhöht. Doch noch immer sind die Vorgaben, wer in der Krise einen Anspruch auf Notbetreuung für sein Kind, strikt: systemrelevante Berufe, Alleinerziehende, sozial Benachteiligte oder Kinder, die im Sommer eingeschult werden.

Ab Montag dürfen Kindertagesstätten wieder bis zu 13 Kinder über drei Jahren in Gruppen aufnehmen, in Krippengrupppen bis zu acht und in Hortgruppen maximal zehn, teilte Kultusminister Grant Hendrik Tonne mit. Das entspricht einer landesweiten Betreuungsquote von bis zu 50 Prozent. Diese sei jedoch nicht von heute auf morgen zu erreichen, so der Minister. Allerdings werde erst zum 1. August der Regelbetrieb in Kitas wieder komplett aufgenommen werden. Das heißt: Wer keinen Anspruch auf Notbetreuung hat, steht weitere elf Wochen ohne verlässliche Kinderbetreuung da.

Anzeige

„Man war nur noch genervt, gestresst“

Noch immer suchen viele Eltern daher händeringend und immer verzweifeltet nach einer Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder. Myriel Z. (36) und ihr Mann Florin H. (35) aus Groß-Buchholz arbeiten beide im Personalwesen. „Systemrelevant sind wir damit leider nicht“, sagt die 36-Jährige. Zwei Kinder hat das Ehepaar: Nora, zwei Jahre alt und Till, sechs. „Die erste Zeit haben wir versucht, es irgendwie alleine hinzubekommen, haben immer abwechselnd gearbeitet, oft bis spät in den Abend. Aber irgendwann kamen wir an den Punkt, da war uns klar, dass wir das nicht bis zum Sommer durchhalten können. Ich kann am Telefon keine Vorstellungsgespräche führen, wenn meine Kinder um mich herumtoben. Keiner von uns konnte wirklich konzentriert arbeiten, man war nur noch genervt, gestresst und wurde den Kindern gar nicht mehr gerecht“, erzählt Z.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Zwei Häuser weiter spielten sich bei ihren Nachbarn und Freunden ähnliche Szenen ab. Er ist Bauingenieur, muss oft beruflich nach Berlin, sie ist Medizinstudentin. Tochter Frida ist in Noras Alter. „Uns war schnell klar, dass wir da nur gemeinsam gut durchkommen, also haben wir vereinbart, uns die Kinderbetreuung aufzuteilen“, sagt Myriel Z. Seit dem 6. Mai erlaubt das Land Niedersachsen diese Form der privaten Betreuung. Freunde, Bekannte oder Nachbarn dürfen sich dazu zusammentun und so organisieren, dass bis zu fünf Kinder, inklusive der eigenen Kinder, zu Hause betreut werden.

Kann jetzt in Ruhe im Homeoffice arbeiten: Myriel Z. Quelle: Hottmann

Ein Arbeits-, ein Betreuungshaus

„Seitdem ist der Alltag viel entspannter. Wir haben unsere Häuser so aufgeteilt, dass es ein Arbeitshaus gibt und bei uns werden die Kinder betreut“, berichtet die 36-Jährige. In der Praxis sieht ein normaler Arbeitstag für die Familien nun so aus: Um 7.30 Uhr schnappt sich Myriel Z. ihren Laptop und geht nach nebenan. „Unsere Nachbarin geht dann mit ihrer Tochter zu uns, betreut dort mit meinem Mann zusammen alle Kinder. Und ich kann bis mittags in Ruhe arbeiten.“ Mittags geht sie wieder nach Hause, dann ist Schichtwechsel. Z.: „Ohne diese Nachbarschaftshilfe könnte vermutlich keiner von uns mehr arbeiten. Oder unsere Kinder würden nur noch vorm Fernseher geparkt werden. So haben wir eine tolle Lösung gefunden, mit der es uns allen viel besser geht.“

Von Britta Lüers