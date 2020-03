Polizeipräsident Volker Kluwe hat wegen der Corona-Krise für das bevorstehende Wochenende ein konsequentes Einschreiten gegen Personen angekündigt, die sich in der Öffentlichkeit nicht an Abstandsregeln halten, Partys feiern und Verbote missachten. Alle Einsätze werden dokumentiert und ein umfassendes Lagebild erstellt. Gibt es danach für die Region eine Ausgangssperre?

Flanieren auf der Georgstraße in Corona-Zeiten: Die Polizei kündigte für das Wochenende ein konsequentes Einschreiten gegen Menschen an, die sich in der Öffentlichkeit nicht an die Abstandsregeln halten und Verbote missachten. Quelle: Schaarschmidt