Hannover

Vor wenigen Tagen erst hatte die Deutsche Messe AG in Hannover noch an der Pferd & Jagd in diesem Jahr festgehalten – wenn auch in reduzierter Form und mit entsprechendem Hygienekonzept. Geplant war eine kleine Zahl der Aussteller von nur noch 300 anstatt der üblichen 1000, zudem sollte Maskenpflicht und 2G gelten. Am Freitagmorgen folgte nun aufgrund der aktuellen Corona-Lage die Absage der beliebten Messe, die vom 9. bis 12. Dezember stattfinden sollte.

Die größte Messe für Reiter, Jäger und Angler musste damit nun zum zweiten Mal in Folge aufgrund der steigenden Infektionszahlen abgesagt werden. „Die dramatische Entwicklung der Pandemie macht es uns unmöglich, die Messe wie geplant zu veranstalten“, so Projektleiterin Katja Flügel. Nach Gesprächen mit Ausstellern, Teilnehmern und Geschäftspartnern habe man sich gegen die Durchführung entschieden. „Eine Entscheidung, die uns sehr schwer fiel, gerade weil wir alle sehr viel Herzblut und Hoffnung in die diesjährige Pferd & Jagd gelegt haben. Aber es ist für alle Beteiligten besser jetzt die Reißleine zu ziehen als kurz vor der Messe.“

Die nächste Pferd & Jagd ist nun für den 8. bis 11. Dezember 2022 geplant.

Von Okz