Corona-Pause beendet: „Flixbus“ fährt Hannover wieder an

Nach der Corona-Pause fährt „ Flixbus“ auch wieder den Busbahnhof in Hannover an. Wegen der Beschränkungen hatte das Unternehmen den Reiseverkehr vorübergehend eingestellt. Am Donnerstag empfingen die grünen Fernbusse am ZOB wieder Fahrgäste. 70 Fahrten die Woche seien zunächst geplant, teilt das Unternehmen mit.

Ziele sind unter anderem Berlin, Bonn, Dresden, Düsseldorf und Köln. Ins Ausland könne nach Öffnung der europäischen Grenzen wieder nach Amsterdam, Prag und Warschau gefahren werden. 80 deutsche Halte fahre „ Flixbus“ seit dem Neustart bereits wieder an. Einige waren schon seit dem 28. Mai wieder bedient worden.

In den Bussen sind nur wenige Plätze gesperrt

In den Fahrzeugen und auch auf dem Busbahnhof gelten besondere Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Sowohl beim Ein- und Aussteigen als auch während der gesamten Fahrt muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Abgesehen von den Plätzen hinter dem Fahrer hat „ Flixbus“ aber keine Sitzreihen absperren müssen. „Das sind die Bestimmungen, die auch für den Zugverkehr gelten. Dadurch können wir in voller Kapazität fahren“, sagt Jörg Brackmann, der bei „ Flixbus“ unter anderem für den Standort Hannover zuständig ist.

Gesperrt: Die Sitzreihe hinter dem Fahrer. Quelle: Dröse

Nach jeder Fahrt würde der Bus gereinigt und desinfiziert. Die Toiletten sind gesperrt. Deshalb würde häufiger Rast gemacht, bei der der Bus zugleich ordentlich durchgelüftet werden könne. Der Ein- und Ausstieg ist nur über die hintere Tür möglich, wo die Tickets digital kontrolliert würden und auch Desinfektionsmittel bereit stünden.

Einige Strecken schon wieder beliebt

Im Internet könnten die Fahrgäste zudem neuerdings sehen, wie ausgelastet die Busse sind. „So können sie entscheiden, ob sie mit dem Bus oder zum Beispiel lieber mit einem späteren fahren wollen“, sagt Brackmann. Insbesondere die Fahrten nach Hamburg oder Berlin seien schon wieder gut gefüllt. Auf anderen Strecke sei es noch verhalten.

Touristische Busreisen sind seit dem 25. Mai in Niedersachsen wieder möglich. Flixbus entschied sich aber dagegen, Hannover schon ab diesem Zeitpunkt wieder anzufahren. „Wegen der Corona- Beschränkungen gab es für die Menschen wenig Gründe, um Städtereisen nach Hannover zu unternehmen“, sagt Brackmann. Es hätte einfach noch zu wenig Passagiere gegeben. Es werde nun erstmal getestet und das Angebot je nach Auslastung wieder ausgebaut, so Brackmann.

Von Sascha Priesemann