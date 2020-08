Hannover

Klinik, Koma, Lebensgefahr. Tagelang hatten Ärzte im Friederikenstift Anfang März um das Leben von Susanne Herpold aus Seelze gekämpft. Nach einem Ski-Urlaub in Ischgl war die 55-Jährige schwer an Covid-19 erkrankt und gehörte damit zu den ersten offiziell Infizierten in der Region Hannover. Dass die zweifache Mutter noch lebt, grenzt an ein Wunder. „Die Ärzte hatten keine Hoffnung, dass ich das überlebe“, erzählt sie.

„Ich hatte keine Vorerkrankungen“

Ihre Krankheitsgeschichte müsste jeden Corona-Leugner wachrütteln, sagt Herbold: „Bis ich an Covid-19 erkrankt bin, hatte ich keine Vorerkrankungen, war topfit. Mich hat das Virus kalt erwischt und fast komplett aus dem Leben gerissen.“ Als sie zusammen mit ihrem Mann Robert und den beiden Kindern (21, 24) nach Ischgl fuhr, war der Urlaubsort noch kein Risikogebiet. „Auf dem Rückweg hustete zunächst mein Mann, ich bekam in der Nacht hohes Fieber, dann kam der Husten und eine extreme Schwäche. Von Tag zu Tag wurde es immer schlimmer, bis ich irgendwann kaum noch Luft bekam“, so Herbold. War ihr klar, dass sie Corona hat? „Absolut. Ich wusste, dass das keine Grippe ist, die hatte ich schon und das war bei weitem nicht so schlimm.“

Dennoch lehnte die Vertretung ihrer Hausärztin zunächst einen Corona-Test ab und folgte damit den Vorgaben des Gesundheitsamtes und des Robert Koch-Instituts ( RKI). Da Ischgl noch kein Risikogebiet sei, könne es kein Corona sein, erklärte man der Bürokauffrau. Doch Herbold blieb hartnäckig. Ein Test bestätigte ihre Vermutung. Auch ihr Mann hatte Corona, jedoch mit milden Symptomen, der Sohn sogar ohne. Nur ihre Tochter blieb gesund. „Als das Ergebnis da war, ging es mir immer schlechter. Ich hatte das Gefühl zu ersticken.“ Sie kam in die Klinik. „Dort musste erstmal eine ganze Station für mich leer geräumt werden. Im Friederikenstift war ich die erste und auch die einzige Corona-Patientin.“ Angst habe sie zu dem Zeitpunkt keine gehabt. Herbold: „Ich dachte, nun wird alles gut, die Ärzte helfen mir schon.“

„Meine Lunge drohte zu kollabieren“

Doch das Virus war ein starker Gegner. „Ich brauchte täglich immer mehr Sauerstoff, irgendwann drohte meine Lunge zu kollabieren.“ Herbold wurde ins künstliche Koma versetzt. „Da hatte ich plötzlich riesige Angst, dass es nicht gut ausgehen wird.“ Nach acht Tagen versuchten die Ärzte sie zu wecken. „Aber das klappte nicht, ich bekam einfach keine Luft. Also blieb ich fünf weitere Tage im Koma.“ Außer Ärzten und Pflegekräften durfte keiner an ihr Bett.

Erst nach fünf Wochen konnte sie die Klinik verlassen. „Doch ich war ein anderer Mensch, hatte acht Kilo Muskeln verloren, war kraftlos wie ein Neugeborenes, konnte nicht stehen oder sitzen, meine Hände zitterten.“ Es folgten weitere fünf Wochen in einer Reha-Klinik für Lungenkranke in Heiligendamm. Herbold: „Anfangs konnte ich kaum 50 Meter laufen, ohne erschöpft zusammen zu sacken. Auch das Atmen musste ich neu lernen, das habe ich im Koma einfach verlernt.“ Heute, fast sechs Monate später, hat Herbold ihre Kraft zurückgefunden und einen klare Meinung: „Richtig wütend macht es mich, wenn Leute die Gefahr von Corona herunterspielen, Masken verweigern, damit andere und sich selbst in Gefahr bringen. Was mir passiert ist, kann auch jedem anderen passieren.“

Von Britta Lüers