Hannover

Nicole Sambruno, Patientenbeauftragte des Landes Niedersachsen, sprach mit der NP über Kilinik-Normalität in der Corona-Zeit.

Die Zahlen der Corona-Infektionen sind rückläufig. Dennoch scheinen Klinikern weiter im Corona-Modus zu sein, denn Behandlungen, Therapien und Operationen werden weiterhin oft aufgeschoben. Ist das mit dem Patientenschutz zu vereinbaren?

Vorab möchte ich festhalten, dass die Corona-Pandemie trotz der sinkenden Fallzahlen längst nicht vorbei ist und auch weiterhin merklich unseren Alltag bestimmen wird. Das wird sich auch auf die Besuche beim Hausarzt und im Krankenhaus auswirken. So ist beispielsweise in den Arztpraxen und Kliniken durch die neuen Hygieneanforderungen, die ein großes organisatorisches Management erfordern, und durch viele ausgefallene Untersuchungen auch weiterhin mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Dennoch ist es zwingend notwendig und unabdingbar, dass Behandlungen, Therapien und Operationen wieder stattfinden und die Krankenhäuser in ihren Normalbetrieb zurückfinden.

Die Realität sieht aber oft noch anders aus. Ist das aus Ihrer Sicht nicht eine gefährliche Entwicklung?

Absolut. Wenn Krankenhäuser nicht wieder in den Normalbetrieb zurückfinde, werden die coronabedingten Folgeschäden größer sein als das Infektionsgeschehen selbst. Zurzeit lassen immer noch viele Patienten wegen der Corona-Pandemie aufgrund großer Ängste vor einer Ansteckung ihre regulären Arzttermine ausfallen und riskieren damit ihre Gesundheit. Ich rate daher dringend, bei akuten Beschwerden und chronische Erkrankungen einen Arzt aufzusuchen. Auch Vorsorgeuntersuchungen sollten wieder stattfinden.

Und was raten Sie Patienten, die in Krankenhäuser weiter keine Termine erhalten und mit dem Hinweis auf Corona abgewimmelt werden?

Sollte dies tatsächlich so sein, so muss dieser Sachverhalt unbedingt an die richtigen Stellen kommuniziert werden. Die Krankenhäuser verfügen üblicherweise über ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement, wozu auch die Durchführung eines patientenorientierten Beschwerdemanagements gehört. An diese Stelle können sich Patienten wenden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich direkt an die Patientenfürsprecher des jeweiligen Krankenhauses zu wenden, die im Land Niedersachsen ein wichtiges Element der Patientensicherheit darstellen. Sie arbeiten ehrenamtlich und unabhängig und nehmen Beschwerden und Anregungen entgegen.

Was muss sich Ihrer Meinung nach nun schnell ändern?

Wir haben ein leistungsfähiges Gesundheitssystem, das dennoch zuweilen unter die Lupe genommen werden muss. Es ist mit dem Eid der Ärzteschaft kaum vereinbar, dass wir einerseits leerstehende Betten dokumentieren, aber andererseits dringend zu behandelnde Patienten nicht therapieren können. Hier gilt es, die Krankenhäuser für die Zukunft krisensicher aufzustellen und eine situationsgebundene Optimierung der Bettenkapazität sicherzustellen. Dazu müssen die Finanzierungsmodelle der Krankenhäuser angepasst werden. Darüber hinaus gilt es aber auch in anderen Bereichen des Gesundheitssystems seine Lehren zu ziehen. Hier denke ich unter anderem an die unbedingte Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die Förderung der nationalen Produktion von Arzneimitteln und Medizinprodukten oder auch an die Telemedizin.

War es denn die richtige Entscheidung, dass in der Hochphase der Pandemie selbst lebensrettende Therapien, wie etwa Chemotherapien, zum Teil ausgesetzt wurden?

Es ist immer eine individuelle ärztliche Entscheidung. Die behandelnden Ärzte werden jede Therapie einer Risiko-Nutzen-Abwägung unterziehen. Dabei berücksichtigen sie auch das individuelle Erkrankungsrisiko für eine Erkrankung mit dem Corona-Virus. Dazu werden unter anderem personenbezogene Angaben, etwa das persönliche Umfeld oder die Arbeitsumgebung mit in die Bewertung einbezogen. Oft ist jedoch der Nutzen einer entsprechenden Krebstherapie größer als ein mögliches Infektionsrisiko.

Von Britta Lüers