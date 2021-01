Corona-Partys in Hannover: Keine Masken, dafür viel Cannabis

Hannover

Trotz geltender Kontaktbeschränkungen musste die Polizei Hannover am Wochenende mehrere illegale Partys auflösen. Neben Feiernden ohne Masken, fanden die Beamten auch eine Cannabis-Indoorplantage. In Döhren wurde zum Feiern sogar eigens eine Wohnung angemietet.

Am Freitagabend erhielt das Kommissariat Döhren zunächst einen Hinweis auf eine Party mit mindestens zwölf Teilnehmern in einer Gartenkolonie in Seelhorst. In einer Gartenlaube nahe der Straße Döhrbruch stieß die Polizei schließlich auf sieben Jugendliche im Alter von 17 bis 19 Jahren, die gemeinsam Marihuana rauchten. Die Beamten beendeten die Party und benachrichtigten die Eltern. Die Gruppe erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie gegen das Infektionsschutzgesetz.

Fünf Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt

Hoch her ging es am Samstagabend auch in Linden-Nord, wo Polizeibeamte in der Nedderfeldstraße eine lautstarke Party beendeten. In der Wohnung einer 28-jährigen Frau stießen sie nicht nur auf sieben feiernde Personen zwischen 19 und 35 Jahren, sondern auch auf eine Indoor-Plantage mit fünf großen Marihuana-Pflanzen. „Aufgrund der Verstöße gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung wurden sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet“, sagte Polizeisprecherin Jessica Niemetz. Für die Wohnungsmieterin und ihre zwei Mitbewohner (35/31) hat der Besuch der Ordnungshüter aber noch weitere Folgen – sie müssen sich wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten.

Eine Party mit acht Feiernden löste die Polizei schließlich am frühen Sonntagmorgen in der Brückstraße in Döhren auf. Aus der offenbar eigens dafür angemieteten Wohnung versuchten die Männer und Frauen im Alter von 21 bis 27 Jahren zunächst zu fliehen oder sich zu verstecken – vergeblich. Keiner trug eine Maske. „Sie alle stammten aus verschiedenen Haushalten in Hannover und wurden aus der Wohnung verwiesen“, so Niemetz. Auch hier leiteten die Beamten Verfahren wegen des Verstoßes gegen die gültige Corona-Verordnung. Unklar ist, ob die Vermieterin in die Pläne der Gruppe eingeweiht war. Sie selbst habe laut Polizei angegeben, die Wohnung zu „Fortbildungszwecken“ untervermietet zu haben. Vorerst muss aber auch sie sich wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Von api