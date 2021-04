Corona-Party in Hannover: Gastgeber und zwei Frauen gehen auf die Polizei los

Hannover

Feiern, bis die Polizei kommt: In einer Wohnung in Hannover haben es ein Mann (30) und sechs weibliche Partygäste in der Nacht zu Sonntag trotz Pandemie tüchtig krachen lassen. Die muntere Runde pfiff bei der Feier in einer Wohnung in Seelhorst auf die Corona-Regeln und legte sich sogar noch mit der Polizei an. Dabei traten der Mieter und zwei Frauen (28, 35) besonders renitent auf.

Eine Anwohnerin hatte am Sonntag gegen 1.50 Uhr die Polizei gerufen, weil aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kohnestraße Lärm nach außen drang. Als die Einsatzkräfte die Anwesenden überprüfen wollten, leisteten der 30-Jährige und die beiden Frauen „heftigen Widerstand“, so Polizeisprecher Michael Bertram: „Die Beschuldigten versuchten, die Beamten zu schlagen beziehungsweise zu schubsen.“

Frauen gehen zum Angriff über

Zunächst wurde der 30-Jährige zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt. Dann gingen auch die beiden Frauen zum Angriff über. Sie hätten versucht, ihren Gastgeber zu befreien.

Auch den 28- und 35-Jährigen wurden daraufhin Handschellen angelegt. Das Trio wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort war der 30-Jährige weiter aggressiv. Deshalb kam er in eine Zelle.

Sinneswandel dagegen bei den Damen: Sie zeigten sich in der Wache kooperativ – und wurden später wieder auf freien Fuß gesetzt. Dennoch laufen gegen die 28- und 35-Jährigen Verfahren wegen Gefangenenbefreiung. Ebenso wie der 30-Jährige wird gegen sie zudem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands ermittelt.

Bußgelder von der Region

Die Corona-Party hat für das Trio und auch die anderen weiblichen Gäste (23, 27, 27, 35) weitere Folgen: Aufgrund des Verstoßes gegen die geltenden Pandemie-Bestimmungen wurden gegen alle Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben. Die Höhe der Bußgelder wird die Region festlegen.

Weitere Verstöße gegen die Corona Regeln stellte die Polizei am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr am See am Ziegeleiweg in Neuwarmbüchen fest: Dort hatten sich sieben Jugendliche getroffen. Einen ähnlichen Einsatz registrierte die Polizei am Sonntag gegen 10 Uhr im Canarisweg (Mühlenberg), wo sechs Personen gegen die Bestimmungen verstießen.

Fußball in Laatzen

Wenig später entdeckte die Polizei, dass in Laatzen auf dem Sportplatz an der Gutenbergstraße rund 25 Fußballer kickten. „Von 16 Personen konnten die Personalien festgestellt werden, neun konnten flüchten“, so Polizeisprecher Bertram.

Von Britta Mahrholz