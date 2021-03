Hannover

Osterfeuer gehören eigentlich zu Ostern wie bunte Eier und Schokoladen-Osterhasen. Traditionell werden die meisten Feuer am Sonnabend vor Ostern zum Einbruch der Dämmerung entzündet. In diesem Jahr fällt der Karsamstag auf den 3. April. Doch wie die NP nun auf Anfrage erfuhr, wird die Landeshauptstadt Hannover zum zweiten Mal in Folge alle traditionellen Osterfeuer absagen. Grund ist, wie schon im Vorjahr, die Corona-Pandemie.

Man habe vom Niedersächsischen Städtetag die Information bekommen, dass das Innenministerium Osterfeuer per Erlass absagen werde, sagt ein Verwaltungssprecher: „Den Erlass selbst haben wir noch nicht, aber die Absage steht für uns fest.“

Innenministerium plant keinen Erlass zu Osterfeuern

Das Innenministerium teilt dazu mit: „Ein solcher Erlass ist in diesem Jahr nicht geplant. Vorgaben zu einer Verschiebung werden seitens des Landes nicht gemacht. Die Entscheidung treffen die Gemeinden.“ Es handele sich bei einem Osterfeuer aber „typischerweise um eine Veranstaltung“, heißt es weiter. Diese seien nach der geltenden niedersächsischen Corona-Verordnung bis zum 28. März nicht zulässig. Für private Zusammenkünfte gelten darüberhinaus die aktuellen Kontaktbeschränkungen.

Keine Sonderregelung für Veranstaltungen zu Ostern

Das für die Corona-Verordnung zuständige Sozialministerium erläutert: „Eine Sonderregelung für Veranstaltungen zu Ostern ist derzeit nicht geplant“ und verweist zugleich auf die nächsten Bund-Länder-Gespräche am kommenden Montag. Danach müsste die geltende Corona-Verordnung fortgeschrieben werden. Viele Städte und Gemeinden in Niedersachsen, die grundsätzlich für die Genehmigung der Osterfeuer zuständig sind, wollen nicht so lange auf eine Regelung warten. Und auch in Hannover hat man sich nun also für eine Absage des Brauchtums entschieden.

Sind private Osterfeuer erlaubt?

Kleiner Trost: Wer möchte, kann wohl zumindest im kleinen, privaten Kreis ein Mini-Osterfeuer entzünden. Das Entzünden von Feuerschalen und Feuerkörben sei erlaubt, teilt das Umweltministerium mit – sofern die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden.

Von Britta Lüers