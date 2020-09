Hannover

Erstmals in diesem Schuljahr hat sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Freitag in einem Brief an die Eltern der Schüler im Land gewandt. Der Minister bezeichnete den Schulstart dabei als „insgesamt gelungen“. Ähnlich fiel Tonnes Bilanz am Vormittag in der Sitzung des Kultusausschusses aus.

100 Schulen im Land sind teilweise geschlossen

Nach Angaben des Ministers gibt es wegen Corona-Fällen aktuell an 100 der 2775 öffentlichen Schulen in Niedersachsen Teilschließungen, 20 von ihnen können in der kommenden Woche wieder geöffnet werden. Zudem seien drei Kitas im Land komplett geschlossen, in 16 weiteren gebe es Teilschließungen. Ein Wechsel der Strategie sei daher nicht angesagt, so der Minister.

Corona-Infektionen werden „in Schule hineingetragen“

Im Brief an die Eltern schreibt Tonne dazu: „Momentan gibt es keinen Anlass, landesweite Einschränkungen, wie zum Beispiel den Wechsel zu Szenario B (Wechselmodell) zu verhängen. Im Übrigen würde auch Szenario B nicht verhindern, dass Infektionen von außen in die Schule getragen werden.“ Denn, so der Kultusminister: „Dort, wo Infektionsfälle auftreten, sind sie nach bisheriger Erkenntnislage im privaten Umfeld entstanden und ’in die Schule hineingetragen’ worden.“ Oftmals verursacht durch Freizeit- oder Sportaktivitäten, erläuterte Tonne im Kultusausschuss.

Hygieneregeln: Minister appelliert an Eltern

Hier sei jeder und jede Einzelne gefragt, schreibt er weiter: „Jeder kann und muss etwas dazu beitragen, sich und andere zu schützen – auch und gerade im privaten Bereich, der sich dem Zugriff durch Schule und Ministerium entzieht. Wenn sich hier alle konsequent an Hygiene- und Abstandsregeln hielten, wäre viel gewonnen und das Risiko, Infektionen in Schulen ’hineinzutragen’, wäre deutlich minimiert.“

Daher appelliert der Minister mit Blick auf die Einhaltung der Regeln an die Eltern: „Bitte sprechen Sie noch einmal eindringlich mit Ihrem Kind über die Wichtigkeit des gründlichen Händewaschens, das Abstandsgebot im Alltag und das konsequente Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, beispielsweise im Schulbus oder in den Schulfluren.“

