Hannover

Das komische Gefühl bleibt in diesen Tagen, in denen immer wieder neue Rekordwerte vermeldet werden, ein ständiger Begleiter. Die Corona-Pandemie hat Deutschland, Niedersachsen und die Region Hannover im Würgegriff – und das wird aller Voraussicht nach auch noch lange Zeit so bleiben.

Aus der deutschlandweiten Weihnachts- und Neujahrsruhe ist die Winterruhe geworden, die auch die Region Hannover noch bis zum 2. Februar in der Corona-Warnstufe 3 hält. Aber braucht es die Winterruhe für die 1,15 Millionen Menschen (Stand 2019) eigentlich? Wären wir aufgrund der hohen – und ständig steigenden Zahlen – nicht ohnehin in der Warnstufe 3? Und welche Kennzahlen müsste Niedersachsen und Hannover erfüllen, um die Beschränkungen wieder lockern zu können? Wie geht es am 3. Februar weiter?

Zahlen sprechen für „neue Phase der Pandemie“

Die Zahlen jedenfalls lassen nicht auf eine baldige Rückkehr in die Warnstufe 2 hoffen. Am Mittwoch betrug die Inzidenz nach Angaben der niedersächsischen Landesregierung 462,4 – so viele Neuansteckungen mit dem Covid-19-Erreger wurden auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet während einer Woche registriert. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 337,1 gelegen. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) kamen zuletzt 6663 weitere Fälle hinzu, außerdem starben zwölf Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

Deutschlandweit registrierte das RKI erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die große Frage ist und bleibt, wie sich diese immense Zahl auf die Belegung der Kliniken und auf die sogenannte kritische Infrastruktur auswirkt. RKI-Präsident Lothar Wieler sprach kürzlich von einer „neuen Phase der Pandemie“, in der weniger die reine Fallzahl, sondern die Zahl der Schwerkranken entscheidend sein wird.

Leitindikatoren und ihre Bedeutung

Bislang spiegelt sich die von der Virusvariante Omikron ausgelöste Welle nicht in der Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstation wieder. Diese ist laut Intensivmedizinervereinigung DIVI seit der ersten Dezemberhälfte von rund 5000 auf zuletzt 2664 (Dienstag) gesunken. Diese Entwicklung ist auch in der Region Hannover zu spüren: „Das bestätigt den Anfangsverdacht der Omikron-Studien“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Auch die Zahl der offiziell vom RKI gemeldeten Corona-Toten war in den vergangenen Tagen rückläufig. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 239 Todesfälle mit oder aufgrund von Corona verzeichnet. Vor einer Woche waren es noch 384.

Ein zentraler Indikator zur Bewertung der Situation im Land ist die Hospitalisierungsinzidenz. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner neu in eine Klinik aufgenommen worden sind. Dieser Wert wuchs von 5,2 am Vortag auf jetzt 5,6. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten stieg bis zum Mittwochmorgen leicht von 5,3 auf 5,4 Prozent.

Ist die Warnstufe 2 aufgrund der Inzidenz in weiter Ferne?

Viel wichtiger ist aber – zumindest noch – die Inzidenz, die Neuansteckungsrate, die in der Region Hannover am 19. Januar bei 446,6 lag. Das Land hält dazu fest: „Überschreitet der Indikator Neuinfizierte (...) an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Wert 350“, gibt es eine neue Allgemeinverfügung, in der „die Regelungen der Warnstufe 3“ gelten – und zwar unabhängig von den anderen Leitindikatoren „Hospitalisierung“ und „Intensivbetten“.

Und auch wenn Borschel keine Prognosen über zwei Wochen hinaus wagen will, ist davon auszugehen, dass die Warnstufe 3 mit all ihren Beschränkungen für Ungeimpfte auch über den 2. Februar hinaus Bestand haben wird.

Wann wird eine Warnstufe aufgehoben?

Dafür muss zuallererst die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 350 liegen. Scheint irgendwie in weiter Ferne zu liegen. Nicht nur Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit dem Höhepunkt der Omikron-Welle in Deutschland erst Mitte Februar. Und erst wenn die Inzidenz unter 350 gesunken ist, wird auf die anderen beiden Leitindikatoren geschaut. Auch die Indikatoren „Hospitalisierung“ und „Intensivbetten“ müssen an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Wertebereich einer Warnstufe nicht mehr erreichen.

Am Montag (24. Januar) kommt die Bund-Länder-Runde zu ihren nächsten Corona-Beratungen zusammen. Das ungute Gefühl wird auch danach ein ständiger Begleiter sein.

Von ch/dpa