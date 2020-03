Corona: Paketdienste verzichten auf die Unterschrift

Hannover

„Zurzeit haben wir noch ein Sendungsaufkommen auf einem normalen Level, nicht mehr, als prognostiziert", sagt Jens-Uwe Hogardt, Pressesprecher der Deutschen Post, zu der der Paketdienst DHL gehört. Alles sei „für die Jahreszeit normal, nicht erhöht.“ Nicht nur in der Region Hannover – deutschlandweit. Man habe zusätzlich zu empfohlenen Hygienemaßnahmen „die Personaldecke etwas entzerrt“ – so würden etwa die Zusteller nicht mehr alle zur gleichen Zeit ins Depot kommen und die Sendungen zur Verteilung abholen. Für das Geschäft der DHL in der Region Hannover gebe es „keine Sorgen, die uns akut umtreiben“.

Verzicht auf Empfangsunterschrift

„Zudem verzichten wir bei der Paketübergabe vorübergehend auf die eigenhändige Empfangsbestätigung durch den Empfänger, sodass der Zusteller diese kontaktfrei für den Kunden übernimmt“, erklärt Hogardt. Ausnahme seien Pakete und Einschreiben, die als "eigenhändig" deklariert sind - die würden jetzt in Filialen umgeleitet zur persönlichen Abholung. Man habe auch „keine echten Befürchtungen“, dass das womöglich auch zu Missbrauch führen könnte (etwa Betrugsversuche durch Kunden, die behaupten: Habe nix bekommen!).

Das Risiko, dass sich das Coronavirus durch Kontakt „mit Objekten, wie Scannern, Paketen oder Sendungen“ ausbreiten könne, ist laut dem DHL-Sprecher „nach den uns bekannten Aussagen der Experten sehr gering“.

Kunden, die sich dennoch Sorgen um ein Ansteckungsrisiko beim Empfang von Paketen und anderen Sendungen machen, empfehle das Unternehmen, mit DHL einen Ablageort für den Empfang zu vereinbaren. (Mehr dazu hier)

Filialen weiter geöffnet

Auch die Postfilialen und -agenturen seien geöffnet – zumindest überall dort, wo noch genügend Personal zur Verfügung steht."Wir gehen daher davon aus, dass unsere Partner-Filialen und Paketshops auch weiterhin geöffnet bleiben können und damit keine größeren Einschränkungen der Postversorgung in unseren Filialen zu befürchten sind", sagt Hogardt. Und ergänzt: "Natürlich sind punktuelle Auswirkungen auf einzelne Filialstandorte, etwa Filialschließung wegen notwendiger Kinderbetreuung infolge von Schul- und Kitaschließungen, nicht gänzlich auszuschließen." Oder eben auch, wenn eine Filiale/Agentur zum Quarantäne-Fall wird.

DPD: Pandemiepläne

Auch beim Wettbewerber DPD scheint alles normal zu laufen, "Aktuell gibt es keine bekannten Einschränkungen beim Paketversand innerhalb Deutschlands. Alle Paketzentren von DPD arbeiten in vollem Umfang", erklärt Pressesprecher Sebastina Zeh auf NP-Anfrage.

Es sei auch noch zu früh, "um Auswirkungen auf Paketmengen und Sendungsstruktur zu benennen. Wir verzeichnen aktuell relativ stabile Paketmengen." Prognosen seien "aufgrund der sehr hohen Dynamik der Ereignisse nicht zuverlässig möglich".

Das Unternehmen "sensibilisiert die Belegschaft verstärkt für geeignete Hygienemaßnahmen", sagt Zehn und versichert: "Für alle Standorte existieren aktualisierte Pandemiepläne, um unseren Service auch im Falle einer Ausweitung von Coronafällen aufrechtzuerhalten."

Bei einer persönlichen Paketübergabe erfolge "in aller Regel kein körperlicher Kontakt" , und "Übertragungen via Handscanner oder Paketoberflächen" seien "nach jetzigem Kenntnisstand äußerst unwahrscheinlich". Dennoch hat auch DPD "die persönliche Quittierung bei der Paketzustellung bis auf weiteres ausgesetzt. Darüber hinaus motivieren wir Versender und Empfänger verstärkt dazu, für die Paketzustellung eine Abstellgenehmigung zu erteilen." (Mehr dazu hier)

Hermes: Bleiben Lieferfähig

Paketdienstleister Hermes erklärt, es gebe derzeit "keine Einschränkungen oder Verzögerungen bei der Zustelung in Deutschland". Nur bei grenzüberschreitenden Sendungen gebe es wegen der Kontrollen derzeit Verzögerungen.

Das Unternehmen sieht sich in der Lage, seinen Dienst weiter anbeten zu können: "Sollte es im Verlauf der Corona-Krise notwendig sein, einzelne Logistik Center oder Depots in Deutschland zu schließen, sind wir grundsätzlich so aufgestellt, dass wir auch weiterhin die Lieferfähigkeit gewährleisten können", erklärt Pressesprecher Friedemann König auf NP-Anfrage. Sollten beauftragte Zustell-Dienstleister ausfallen, habe man "aktuell die Möglichkeit, unser Netzwerk kurzfristig auszuweiten oder umzusteuern".

Hermes gehe "derzeit davon aus, dass 70 bis 80 Prozent unserer bundesweit über 16.000 Paketshops weiterhin geöffnet bleiben, weil sie in Einrichtungen für die Grundversorgung integriert sind." Also weil sie etwa in Lebensmittelgeschäften, Drogerien, Apotheken oder Tankstellen integriert sind. Man unterstütze die Shopbetreiber dabei, den Zutritt der Kunden "zu steuern und Warteschlangen zu vermeiden". Wie bei DHL wird auf eine Empfangsbestätigung verzichtet und auf die Möglichkeit, einen kontaktlosen "Wunschablageort" zu bestimmen verwiesen. (Mehr dazu hier)

Der Transportdienstleister GLS sieht sich "auch in der aktuellen Situation entsprechend aufgestellt und kann zustellen", heißt es auf Anfrage, wie die Lage in der Region Hannover sei. Allerdings: "Längere Laufzeiten sind möglich, wenn Waren aus dem Ausland kommen auf Grund von längeren Wartezeiten an den Grenzen." Aktuell sei "noch die volle Personalstärke verfügbar", es gebe "keine Engpässe in bestimmten Bezirken". Das Sendungsaufkommen gehe an einigen Stellen zurück, während es an anderen Stelle zulege. Wie bei DHL, Hermes und DPD wird "kontaktlose Zustellung angeboten“. (Mehr dazu hier)

Von Ralph Hübner