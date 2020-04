Corona-Ostern in Hannover: Eis, Musik und Dosenbier mit Abstand

Hannover

Traumhafter blauer Himmel ohne Fluglärm, frisches Frühlingsgrün in der Eilenriede, durch die ein Polizeibulli mit lächelnden Insassen in Uniform fährt. Kleine Jungen und Mädchen mit ihren Eltern auf Ostereiersuche, zwei ältere Damen auf der Bank, eine rechts, eine links, das schöne Wetter und das Gespräch genießend.

Und: Wohin das Auge blickt – die Leute halten Abstand voneinander, wenn sie nicht gerade ohnehin Familie oder verliebte Paare sind. Ein Osterspaziergang durch die Innenstadt ergibt, dass zumindest hier die Menschen die Kontaktbeschränkungen einhalten. Nur eine Momentaufnahme?

Die Polizei fährt durch die Lister Meile. Quelle: Ilona Hottmann

Carolina Kristof (53) und ihre Nachbarin Stephanie Hinze (43) sitzen auf dem – gerade nicht plätschernden – Körtingbrunnen, zwischen sich ihre Kaffeebecher, um sich herum einzelne Spaziergänger und spielende Kinder, und genießen die Sonne. Beide arbeiten im Pflegebereich, beide sind froh, die Arbeit zu haben und am Ostersonntag trotzdem frei zu haben. Dass es weiter Bürger gibt, die dem Pflegepersonal allabendlich applaudiere, finden beide gut. „Ich hoffe, es hat Klick gemacht bei den Leuten und die Anerkennung bleibt auch nach Corona“, meint DRK-Pflegedienstleitung Hinze.

Blumensträuße und Balkonpflanzen im Angebot

Die Lister Meile ist am frühen Nachmittag ungefähr so voll wie sonst unterhalb der Woche in der Nacht. Verkäuferin Brigitte von Blumen Bähr freut sich dennoch, dass sie wieder ihre Ware verkaufen darf. „Es ist so toll heute, die Leute sind fröhlich und sehr freundlich und freuen sich, Bumensträuße und Balkonbepflanzung zu bekommen“, sagt sie. Das bestätigt auch Anja Bülte von Blumen Wolf am Bahnhof, „die Leute wollen vor allem Frühlingssträuße, das macht gute Laune“.

Freude: Birgit von Blumen Bähr in der Lister Meile zeigt ihren Lieblingsstrauß. Quelle: Ilona Hottmann

Vielleicht hätte der Vater in der Oststadt auch Blumen kaufen sollen, um sein Gemüt zu beruhigen. „Gehts noch?!“ So brüllt er seine kleine Tochter an, die das mit der Abstandshaltung noch nicht verstehen kann und ihm aus Versehen auf ihrem Miniroller an die Ferse gefahren ist. Die Corona-Zeit sorgt offenbar auch für kurze Zündschnüre.

Eis nur auf Abstand und im Becher

Auf Abstand wiederum – und zum Leidwesen der Jungs vor ihr ohne Waffeln – verkauft Roxana Garabeti vom Eiscafé La Crema leckerste Eiskugeln. „Die Sorten salziges Karamell und Cookie gehen zur Zeit am besten“, sagt die junge Frau mit Atemschutzmaske und Handschuhen über die Tische hinweg, die sie und das Eis vom Konsumenten trennen.

Lecker: Eisverkäuferin Roxana Garabeti muss auch Schutzmaske tragen. Quelle: Ilona Hottmann

Langeweile beim trotzdem glücklichen Taxifahrer

Trennen musste sich Cuma Ali Öztürk (41) von seinem Tagesfahrer. „Sobald das hier vorbei ist, stelle ich ihn wieder ein“, sagt der Taxiunternehmer, der seinen eigenen einzigen Wagen jetzt selbst tagsüber fährt. Höchstens drei Fahrten täglich, „meist Dialysepatienten oder andere Krankenfahrten habe ich jetzt, 80 bis 90 Prozent meines Umsatz habe ich verloren“, erzählt der Kleinunternehmer.

Kaum Gäste: Taxiunternehmer Cuma Ali Öztürk bekam wenigstens Soforthilfe. Quelle: Ilona Hottmann

Dennoch lächelt er entspannt und sagt auch, warum: „Ich habe am 27. März die Soforthilfe bei der NBank beantragt und zwei Wochen danach 3000 Euro bekommen“, das sei wirklich hilfreich. „Ich finde es gut, dass auch uns kleinen Betrieben geholfen wird“, lobt er. Das könne man auch gern erwähnen im Bericht.

Suchtkranke Menschen betteln am Bahnhof

Während er seine Geschichte an seinem Taxi am Weißekreuzplatz erzählt, haben sich auf dem Platz einige jener Menschen versammelt, die man als Angehörige der Trinkerszene bezeichnet. Auch sie halten gebotenen Abstand, wenn sie sich – mit Dosenbier oder anderen alkoholischen Getränken in der Hand – ihre Geschichten erzählen. Etwas anders sieht es im Bahnhof aus, „die paar Reisenden, die es noch gibt, werden jetzt alle von den Bettlern hier angehauen, wenn wir nicht einschreiten“, erzählt ein Mann des DB-Sicherheitsdienstes. „Naja, die Mülleimer sind leer, es gibt keine Flaschen zum sammeln und einlösen, es gibt kaum Reisende zum anbetteln“, sagt sein Kollege. Sucht in Zeiten der Kontaktverbote und der Isolation, „das ist natürlich ein besonders heftiges Problem für diese Leute hier“.

Sorgen für Sicherheit auch wenn nicht viel los ist: der Sicherheitsdienst der DB. Quelle: Ilona Hottmann

Ruhiger ist der Job aber dennoch als sonst. Morgens, wenn die paar Geschäfte, die dürfen, noch nicht aufhaben, dann könne man vom Ausgang Raschplatz bis zum Ausgang zum Ernst-August-Platz blicken, berichten die Männer. „Das gibts hier sonst nie.“

Musik und Sonnenbad im Georgengarten

Bei diesen Temperaturen ist im Georgengarten ordentlich was los. Doch auch hier halten sich die Menschen beim Sonnenbad an die Regeln. Auf der Wiese wird mit gebührenden Abstand ein Nickerchen gemacht oder ein Buch gelesen – maximal zu Zweit oder mit der Familie.

Nebenan im Welfengarten an der Leibniz Universität hat Oliver Wissing (21) sein Schlagzeug aufgebaut. Tycho Barth (28) singt dazu und spielt Gittare. Den Menschen gefällt es, sie klatschen nach jedem Song, halten aber Abstand. Normalerweise ist die nach Barth benannte Band mit mehr Leuten unterwegs. Wegen Corona geht es nur Zweit – und weil Bassist Boris Gerasimov wegen der geschlossenen Grenzen in Mazedonien feststeckt.

Tycho Barth und Oliver Wissing spielen im Welfengarten. Quelle: Hottmann

Mit Blues, Funk und Rock erfreuen sie ihre Fangemeinde, die wegen Corona gerade auf Abstand ist. Barth lebt komplett von der Musik. Wenn er nicht selbst spielt, ist er Tontechniker. Gerade kann er nur Songs aufnehmen, die Einnahmen sind eingebrochen. „Ich habe deshalb angefangen als Altenpfleger zu arbeiten“, sagt Barth.

Kumpel Wissing zieht gerade täglich mit dem Schlagzeug in einem Einkaufswagen durch die Stadt und spielt mal hier und mal dort. Im Welfengarten freuen sich die Menschen darüber, auch die Polizei lässt sie machen. Wissing macht eine Ausbildung zum Musiker am Music College, das wie andere Bildungseinrichtungen wegen Corona gerade geschlossen ist. Darum bleibt ihm derzeit nicht viel übrig, um ein wenig zu proben. Wo er morgen ist? „Das weiß ich noch nicht.“

Von Petra Rückerl und Sascha Priesemann