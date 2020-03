Onay und Jagau kontrollieren mit Polizei in Hannovers City: Ein letzter Appell

Hannover

Samstag, 12 Uhr in Hannovers Innenstadt. Wo sonst die Menschen durch die Fußgängerzone ziehen, zieht heute nur der kühle Wind durch die Gassen. Es ist nahezu menschenleer. Vereinzelt ein paar Passanten, viele von ihnen tragen Schutzmasken. Die Stadt wirkt fast gespenstisch.

Es scheint ironisch, dass die einzige Menschenansammlung eine große Zusammenkunft von Polizisten und Ordnungsdienst ist. Sie stehen am Kröpcke. Mitten drin macht Regionspräsident Hauke Jagau (59) eine Ansage: „Ab heute Abend 18 Uhr gilt die Allgemeinverfügung. Sollte ein noch geöffnetes Restaurant die Sicherheitsabstände nicht einhalten, muss es sofort schließen“, weist er Ordnungsdienst und Polizei ein. „Ich hoffe, dass diese Aktion auch bei denen ankommt, die noch nicht gemerkt haben, dass es ernst ist. Das möchten wir heute nochmal deutlich machen.“

Hauke Jagau gibt Polizei und Ordnungsdienst Anweisungen. Quelle: Ilona Hottmann

So etwas habe es noch nie gegeben, dass Region, der städtische Ordnungsdienst und Polizei zusammen losgehen und für die Sicherheit der Bürger sorgen. Auch Jagau selber geht mit auf Patrouille – ebenso seine Kollegen Belit Onay (39), Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, sowie Volker Kluwe (64), Polizeipräsident.

Spätestens, als die drei Männer an der Seite von Polizisten und Ordungsdienst gen Lister Meile ziehen, um Sicherheitsabstände in Restaurants zu überprüfen, sollte auch der Letzte merken: Die Lage ist verdammt ernst. Die Megafon-Ansage eines Polizeiwagens, der die Fußgängerzone auf und ab fährt, unterstreicht diesen Eindruck: „Aufgrund des Coronavirus bitten wir Sie, zuhause zu bleiben. Ihre Polizei“, lautet die Ansage in verkürzter Version.

Dieses Wochenende ist entscheidend – kein Interesse an Ausgangssperren

Zur Erleichterung von Jagau, Onay und Kluwe scheinen das die meisten Menschen mittlerweile verstanden zu haben: „Es ist wenig los in der Stadt – und das an einem Frühlingstag mit blauem Himmel. In den vergangenen Tagen sah das noch ganz anders aus“, sagt Kluwe. „Dieses Wochenende wird entscheidend sein, wie es weitergeht.“ An Ausgangssperren habe keiner Interesse. „Es geht uns nicht darum, den Spaß der Menschen einzuschränken. Es geht um nichts Geringeres als Menschenleben“, verdeutlicht Onay.

Auf Kontrollgang: Hauke Jagau und Belit Onay sind mit Ordnungsdienst und Polizei in der Innenstadt unterwegs. Quelle: Ilona Hottmann

Zweieinhalb Stunden später gibt es eine erste Bilanz: 55 Läden wurden kontrolliert, acht Gaststätten sofort geschlossen – aus Missachtung der Sicherheitsregeln. Doch die erfreulichen Beobachtungen überwiegen heute: „Die Gastronomen haben auf unsere Hinweise sehr verständnisvoll reagiert“, resümiert Jagau. „Und die Bevölkerung hat es jetzt verstanden.“

Straßenmusikant beobachtet: „Die Menschen sind nachdenklicher geworden“

Ein Straßenmusikant, er nennt sich Drehorgel-Horst, beobachtet diese Szenerie, während er sein Instrument spielt. Es ist zwar kaum noch einer da, der zuhört und ihm Geld in die Sparbüchse wirft, aber er macht trotzdem weiter, sagt er. Und er hat viel zu erzählen, schließlich beobachtet er jeden Tag die Menschen auf der Straße. Und sie hätten sich verändert, sagt er. „Sie sind nachdenklicher“, so der 63-Jährige. „Aber irgendwie auch entspannter. Sie hetzen nicht in die Geschäfte, rennen nicht mehr hektisch durch die Stadt. Sie haben plötzlich Zeit.“ Und auch ein freundliches Lächeln bekomme er jetzt immer häufiger. Für diese paar Menschen spiele er weiter gerne seine Drehorgel.

Sonnabend in Hannover: Die Stadt ist leer. Aufgrund des Coronavirus haben die Läden geschlossen. Quelle: Ilona Hottmann

An ihm geht ein junges Paar vorbei. Sie fotografieren jede geschlossene Ladentür, auf der ein Hinweiszettel zur Ladenschließung wegen des Coronavirus klebt. „Ich möchte eine Collage aus den Bildern erstellen. Damit ich irgendwann mal erzählen und zeigen kann, was wir hier erlebt haben,“ sagt die junge Dame. „Sonst vermeidet man es samstags, in die Stadt zu gehen. Heute ist es leerer, als an einem Sonntag.“ Ihr Freund sagt: „Eine merkwürdige Atmosphäre.“

Von Josina Kelz