Hannover

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) verschärft angesichts weiter steigender Coronazahlen die Maßnahmen in den Schulen und Kindertagesstätten. Diese sollen bereits ab Mittwoch gelten.

Wie bereits erwartet wurde, kassiert der Kultusminister die Maskenbefreiung für die Jahrgänge eins und zwei. „Künftig müssen die auch Grundschüler dieser Jahrgangsstufen im Unterricht an ihrem Platz wieder eine Maske tragen“, so Tonne. Ende September hatte das Land die Maskenpflicht für diese Jahrgänge aufgehoben. Zudem untersagt der Minister bis zum Ende des Schulhalbjahres Ende Januar mehrtägige Schulfahrten.

Adventsfeiern in Schulen nur ohne Eltern

Adventsfeiern oder Weihnachtskonzerte in der Klassen- oder Schulgemeinschaft erlaubt das Land zwar weiter – jedoch ohne externe Besucher, wie etwa Eltern. Für Elternabende und Elternsprechtage rät der Minister, diese vorrangig digital abzuhalten. Für Veranstaltungen in Präsenz gilt hierbei die 2G-Plus-Regel bei zusätzlicher durchgehender Maskenpflicht sowie Einhaltung der Abstandsregeln.

Zudem gelten ab Mittwoch auch für Schul- und Kitabeschäftigte die 3G-Regeln. Das gesamte Personal muss nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein. Dieser Nachweis müsse dokumentiert werden, teilt das Kultusministerium mit. Dabei übernimmt das Land lediglich zwei Tests pro Woche, der Dritte muss von den ungeimpften Beschäftigen selbst organisiert werden.

Künftig anlassbezogene Intensivtests für Schulklassen

Für Schülerinnen und Schüler bleibt es unterdessen bei drei Tests pro Woche, dies werde jedoch um anlassbezogene Intensivtests ergänzt, erläutert der Minister. Das heißt: Bei einem Infektionsverdacht testen sich alle in der Lerngruppe – auch vollständig Geimpfte und Genesene – fünf Schultage hintereinander. Diese Folge kann abgebrochen werden, wenn sich der Verdachtsfall durch einen negativen PCR-Test nicht bestätigt. Damit werde Testen statt Quarantäne zum Regelvorgehen, so Tonne. Schulische Kontaktpersonen der Infizierten müssen fortan nicht mehr ermittelt und in Quarantäne geschickt werden – Anschärfungen durch die Gesundheitsämter sind nach wie vor im Einzelfall möglich.

Tonne: „Wir verstärken den Schutzwall um Kinder erneut“

Tonne: „Die Pandemie entwickelt sich äußerst dynamisch und geht zwangsläufig auch an den Kindern und Jugendlichen nicht spurlos vorbei. Hier haben wir auch aufgrund der bisher fehlenden Impfmöglichkeiten für die unter Zwölfjährigen hohe Inzidenzen.“ Daher wirke sich die allgemein schwierige Lage auch indirekt auf das System Schule aus, sagt der Kultusminister: „Wir verstärken den Schutzwall erneut, damit die Kinder und Jugendlichen weiterhin in die Schulen und Kitas gehen können. Präsenz sichern, Gesundheit schützen – das ist die aktuelle Aufgabe angesichts des derzeitigen Pandemiegeschehens.“

Dies auch in der vierten Welle sicherzustellen, nannte der SPD-Politiker „eine Herkulesaufgabe“. Doch mit den nun verschärften Maßnahmen setze man darauf, dass dies auch künftig gelingt. Denn Tonne verspricht: „Landesweite Schul- und Kitaschließungen soll es weiterhin nicht geben.“

Von Britta Lüers