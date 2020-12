Hannover

Die Landesregierung hat ihr Böllerverbot präzisiert, nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die entsprechende Verordnung einkassiert hatte. Nun ist „auf belebten Straßen, Wegen und Plätzen das Abbrennen von Feuerwerk und auch das Mitführen von Böllern und Raketen verboten“.

Das wiederum müssen aber die Landkreise und großen Städte in Allgemeinverfügungen festlegen. Das neue Feuerwerksverbot betrifft die zum Jahreswechsel verkauften Knaller und Raketen, nicht aber die das ganze Jahr über erhältlichen Knallerbsen, Wunderkerzen und Ähnliches. Das heißt laut Staatssekretär Heiger Scholz: Wer noch legal erworbene Raketen, Böller und anderes Knallzeug etwa aus dem vergangenen Jahr im Keller liegen hat und in einsamen beziehungsweise nicht belebten Ecken oder Straßen wohnt, kann mit der entsprechenden Anzahl an Menschen (Maximal fünf aus zwei Haushalten) durchaus ein Feuerwerk abbrennen.

Ziel sei es aber, so Krisenstabs-Vizechefin Claudia Schröder, Menschenansammlungen zu verhindern, die sich traditionell beim Abbrennen von Feuerwerk bildeten. Außerdem verursache die Böllerei zum Jahreswechsel in Kombination mit Alkohol regelmäßig zahlreiche Verletzte, die im Krankenhaus von durch Corona völlig überlasteten Ärzten behandelt werden müssten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Krankenhäuser plädieren für Verbot

Deswegen haben übrigens auch die betroffenen Ärzte interveniert: Die Krankenhäuser in der Region Hannover haben sich mit der Bitte an die Region gewandt, das diskutierte „Böller“-Verbot möglichst rigoros zu beschließen und anzuordnen. Zu den Unterzeichnern gehören das KRH, die MHH, Diakovere, das Vinzenzkrankenhaus, das Clementinenhaus, die Paracelsus Kliniken, das Kinderkrankenhaus Auf der Bult und die Sophienklinik. In dem Schreiben weisen die Häuser darauf hin, dass die Silvesternacht jedes Jahr zu einer Vervielfachung der Fälle in den Notaufnahmen führe. „Selbstverständlich stellen wir uns als Krankenhäuser auch jedes Jahr auf dieses leider ,planbare’ Geschehen von alkoholisierten Patienten mit Brandverletzungen, Traumata etc. ein“, so die Unterzeichner. In diesem Jahr würde diese Belastung aber zu einer noch größeren und aus Sicht der Krankenhäuser unbedingt zu vermeidenden Herausforderung führen.

Von Petra Rückerl