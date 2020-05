N-Bank: Mehr als eine Milliarde Soforthilfe ausgezahlt

Hannover

Immer wieder ist von Unternehmerseite zu hören: „Das Land Niedersachsen hat Corona-Soforthilfe versprochen – ich habe die längst beantragt und noch nichts erhalten!“ In der Flut von Soforthilfeanträgen kann offenbar auch mal etwas schief gehen – diese Erfahrung macht Oliver Habenicht (56). Er betreibt in Sehnde das „Apart-Hotel“ (182 Zimmer), beschäftigt rund 30 Mitarbeiter. Am 30. März hat er den Soforthilfeantrag ausgefüllt und abgeschickt, hat am 15. April dann eine Eingangsbestätigung von der zuständigen landeseigenen N-Bank erhalten – doch dann „war Schweigen im Walde“, sagt der Unternehmer. Nachfragen waren nicht möglich.

Erst als er sich an die Zeitung wandte und die bei der N-Bank anklopfte, ging es vorwärts. Nach Angaben der Bank hat der Hotelier bei Antragsabgabe einen Fehler gemacht – und so fiel der Antrag aus der automatischen Bearbeitung raus. Allerdings hätte sich dann ja auch jemand melden müssen, kritisiert der Hotelier. Im Zusammenspiel mit einer N-Bank-Mitarbeiterin hat er nun am vergangenen Mittwoch alles nochmal ausgefüllt – „Genau so wie beim ersten Antrag!“ – und den neuen Antrag übermittelt. Habenicht ist gespannt: „Mal sehen, ob ich jetzt nächste Woche oder nächsten Monat Geld bekomme oder nicht.“

Die NP hat bei der N-Bank nachgefragt und wollte wissen, wie denn die aktuelle Zwischenbilanz der Soforthilfe für Kleinstunternehmer und Freiberufler mit bis zu 10 Beschäftigten und „Soloselbstständigen“ sowie für kleine Unternehmen und Freiberufler mit höchstens 49 Beschäftigten sind.

Laut Pressesprecher Bernd Pütz hatten die N-Bank bis Freitag gut 140.000 Anträge zur Soforthilfe erreicht. „Davon sind 120.000 über eine Gesamtsumme von 780 Millionen Euro bewilligt worden“, erklärt Pütz. Nicht nur bewilligt, sondern die Mittel seien „auch annähernd in dieser Höhe geflossen“. Zudem seien 9.800 Darlehensanträge für Liquiditäts-Kredite als Corona-Hilfe über ein Gesamtvolumen von 430,7 Millionen Euro gestellt worden. Bewilligt seien aktuell 6.000 (rund 61 Prozent) mit einem Darlehensvolumen von 252 Millionen Euro. Davon dürften Mittel in Höhe von rund 240 Millionen Euro schon abgerufen und ausgezahlt worden sein. „Insgesamt wurde der niedersächsischen Wirtschaft also schon mehr als eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt“, sagt der Sprecher. Zunächst waren das allein Landesmittel, seit April kommt das Geld von Land und Bund. Wie hoch der jeweilige Anteil ist, konnte kurzfristig nicht geklärt werden.

Tausende Anträge fehlerhaft

Zu Beginn seien etwa 10.000 Anträge täglich auf Soforthilfe gestellt worden, mittlerweile seien es etwa 1.000 Anträge täglich. Entsprechen die Anträge den Anforderungen, können sie maschinell bearbeitet worden. Sprecher Pütz: „Dies benötigt keinen langen Zeitraum. Allerdings sind leider viele Anträge fehlerhaft, die dann händisch bearbeitet werden müssen. In der Spitze waren dies mehr als 40.000.“ Häufige Fehler seien, dass nicht alle notwenigen Dokumente angefügt, nicht alle erforderlichen Informationen auf dem Antrag enthalten waren. Oft sei auch die IBAN der erforderlichen Bankverbindung fehlerhaft oder nicht linksbündig eingetragen.

Ausgebremst wird der Arbeitslauf auch, wenn ein „alter“ Landesantrag bis zum 31. März gestellt wurde und danach ein so genannter „neuer“ Bundesantrag (andere Kriterien und Förderbeträge). Da muss dann zeitintensiv gecheckt werden, dass keine Überförderung zustande kommt, also etwa der Zuschuss aus dem Landesantrag plus der Zuschuss aus dem Bundesantrag zusammen höher sind als der maximal mögliche Zuschuss des Bundesantrags.

Keine Anfragen gestattet

Außerdem, erklärt Pütz, wurden oft „viele Anträge mehrfach gestellt. Dies fällt unserem System natürlich auf; führt aber dazu, das sie aus der automatisierten Bearbeitung herausgenommen werden und händisch nachgearbeitet werden müssen.“ Fragen zum Antragsstatus beantwortet die N-Bank indes nicht – das würde nur die Bearbeitungszeit verlängern und darauf wird auf der Internetseite hingewiesen. Man melde sich, wenn man etwas brauche oder Fragen habe – dafür sollen die Antragsteller ihr E-Mail-Postfach im Blick haben, heißt es. In den meisten Fälle sei das Geld auch schon auf dem Konto eines Antragstellers, bevor ihn oder sie der Bescheid erreiche. Dass der Hotelier sich ärgere, „kann ich verstehen“, sagt Pütz. Da der Antrag jetzt wohl ordnungsgemäß im System sei und automatisch bearbeitet werden könne, dürfte es – trotz Feiertag und Wochenende – nicht mehr als fünf Tage dauern, bis der Unternehmer Geld ausbezahlt bekommt. Pütz geht davon aus, dass Habenicht „Anfang kommender Woche“ sein Geld erhalten wird.

Der Personaleinsatz der N-Bank für die Corona-Soforthilfe ist beträchtlich: 500 Personen sind laut Pütz damit beschäftigt, darunter neben den Bankleuten 100 aus Ministerien und anderen Institutionen wie den Industrie- und Handelskammern ( IHK).

Von Ralph Hübner